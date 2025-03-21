Погрузитесь в 2000-летнюю историю Вены с помощью современных развлекательных технологий.
Посетите монастырь Святого Михаила, VR-экспозиции, 5D-кинотеатр и симуляции, которые оживят древнюю и имперскую Вену. Впечатления для всей семьи и всех чувств.
Посетите монастырь Святого Михаила, VR-экспозиции, 5D-кинотеатр и симуляции, которые оживят древнюю и имперскую Вену. Впечатления для всей семьи и всех чувств.
Описание билетаПогружение в 2000-летнюю историю Вены Отправьтесь в увлекательное путешествие в прошлое, исследуя монастырские подвалы Святого Михаила и древнеримский лагерь Виндобона. Новейшие технологии оживят для вас историю Вены. Виртуальная реальность и 5D-кинотеатр Встретьте значимых исторических личностей, посетите 5D-кинотеатр с эффектом полного погружения и окунитесь в виртуальную реальность с VR-очками, изучая венскую музыку и драматические моменты Второй мировой войны. Познакомьтесь с венской знатью и императорской семьёй, услышите речь канцлера Фигля и завершите экскурсию имитацией полёта над крышами Вены в конном экипаже — настоящее путешествие во времени. Важная информация:
- Не допускается: домашние животные, видеозапись.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок.
Ежедневно с 10:00 до 19:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Habsburgergasse 10a, 1010 Wien, Austria
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Не допускается: домашние животные, видеозапись
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
21 мар 2025
Отличная возможность узнать больше об истории Вены. Вы прогуливаетесь по разным залам, каждый из которых рассказывает о своей части истории. В ходе экскурсии также посетите 5D-кинотеатр и окунётесь в VR-опыт.
С
Софья
25 фев 2025
Весёлое туристическое приключение, которое погружает в историю Вены. Эффекты качественные и интересные, продолжительность около часа. Рекомендую всем, кто приезжает в город.
П
Полина
4 ноя 2024
Это был чрезвычайно познавательный и увлекательный опыт
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
23 дек в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
8 янв в 11:00
9 янв в 11:00
€180 за всё до 10 чел.