Музей Фриденсрайха Хундертвассера

Индивидуальная экскурсия в музей Хундертвассера в Вене - это возможность увидеть шедевры мастера и насладиться уникальной архитектурой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная архитектура
  • 🖼️ Основные работы мастера
  • 📜 Интересные манифесты
  • 🚢 Прогулка на кораблике
  • 🏛️ Историческое здание
Описание экскурсии

Здание музея Ф. Хундертвассера

Здание музея является одним из прекрасных творений выдающегося архитектора Ф. Хундертвассера и было открыто для посетителей в 1991 году.

Что вас ожидает

В этом уникальном музее вы сможете:

  • Познакомиться с биографией Хундертвассера;
  • Узнать основную информацию о направлениях его творчества;
  • Ознакомиться с текстами его манифестов.

Постоянная экспозиция

Главной особенностью музея является постоянная экспозиция, в которой представлены основные работы мастера. Эти произведения искусства погружают вас в мир оригинального мышления и уникального стиля Хундертвассера.

Летние экскурсии

В летний период экскурсии могут быть дополнены замечательной прогулкой на речном кораблике под названием ВИНДОБОНА. Дизайн этого корабля также был разработан при непосредственном участии самого художника, что делает поездку ещё более увлекательной и запоминающейся.

Уникальная атмосфера, неповторимые работы и возможность глубже понять творчество Ф. Хундертвассера делают этот музей обязательным местом для посещения.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Вены

