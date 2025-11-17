Индивидуальная экскурсия в музей Хундертвассера в Вене - это возможность увидеть шедевры мастера и насладиться уникальной архитектурой
Описание экскурсии
Здание музея Ф. Хундертвассера
Здание музея является одним из прекрасных творений выдающегося архитектора Ф. Хундертвассера и было открыто для посетителей в 1991 году.
Что вас ожидает
В этом уникальном музее вы сможете:
Познакомиться с биографией Хундертвассера;
Узнать основную информацию о направлениях его творчества;
Ознакомиться с текстами его манифестов.
Постоянная экспозиция
Главной особенностью музея является постоянная экспозиция, в которой представлены основные работы мастера. Эти произведения искусства погружают вас в мир оригинального мышления и уникального стиля Хундертвассера.
Летние экскурсии
В летний период экскурсии могут быть дополнены замечательной прогулкой на речном кораблике под названием ВИНДОБОНА. Дизайн этого корабля также был разработан при непосредственном участии самого художника, что делает поездку ещё более увлекательной и запоминающейся.
Уникальная атмосфера, неповторимые работы и возможность глубже понять творчество Ф. Хундертвассера делают этот музей обязательным местом для посещения.
