Венский музей истории искусств хранит величайшие шедевры мировой культуры — от древнеегипетских артефактов до картин Рубенса, Рафаэля и Вермеера. Здесь каждая зала дышит духом империи и творческого вдохновения.

Описание билета Императорское наследие Венский Художественно-исторический музей был создан по инициативе императора Франца Иосифа, чтобы разместить богатейшие коллекции Габсбургов. Здесь представлены произведения искусства от Древнего Египта и античности до конца XVIII века. Шедевры великих мастеров В Картинной галерее вы увидите полотна Рубенса, Рембрандта, Рафаэля, Вермеера, Веласкеса, Тициана и Дюрера. Изящная Кунсткамера хранит уникальные работы ювелиров, среди которых творения Бенвенуто Челлини, а также скульптуры и изысканные изделия из слоновой кости. Архитектура, вдохновляющая искусство Полюбуйтесь зданием музея — шедевром архитектуры с внушительной лестницей, украшенной живописным циклом, над которым работал Густав Климт. Здесь каждая деталь дышит историей и величием.

Ответы на вопросы Что включено Входной билет Что не входит в цену Аудиогид (5 евро за один или 2 за 7 евро) Место начала и завершения? Burgring 5, 1010 Wien, Austria Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.