Погрузитесь в мир искусства и истории в одном из самых впечатляющих музеев Европы.
Венский музей истории искусств хранит величайшие шедевры мировой культуры — от древнеегипетских артефактов до картин Рубенса, Рафаэля и Вермеера. Здесь каждая зала дышит духом империи и творческого вдохновения.
Описание билетаИмператорское наследие Венский Художественно-исторический музей был создан по инициативе императора Франца Иосифа, чтобы разместить богатейшие коллекции Габсбургов. Здесь представлены произведения искусства от Древнего Египта и античности до конца XVIII века. Шедевры великих мастеров В Картинной галерее вы увидите полотна Рубенса, Рембрандта, Рафаэля, Вермеера, Веласкеса, Тициана и Дюрера. Изящная Кунсткамера хранит уникальные работы ювелиров, среди которых творения Бенвенуто Челлини, а также скульптуры и изысканные изделия из слоновой кости. Архитектура, вдохновляющая искусство Полюбуйтесь зданием музея — шедевром архитектуры с внушительной лестницей, украшенной живописным циклом, над которым работал Густав Климт. Здесь каждая деталь дышит историей и величием.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Аудиогид (5 евро за один или 2 за 7 евро)
Место начала и завершения?
Burgring 5, 1010 Wien, Austria
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимофей
16 ноя 2024
Потрясающий музей — здесь столько шедевров, что осмотреть всё невозможно. Если выбрать заранее, на что обратить внимание, прогулка будет особенно насыщенной. Я сидел на диване напротив картины Рафаэля и наслаждался — и почти не было людей, удивительно!
Э
Эмилия
5 сен 2024
Музей великолепен и снаружи, и внутри. Мне понравились скульптуры, картины, древности — всё без исключения. Здесь хранится множество исторически значимых экспонатов, и наблюдать за ними было настоящее удовольствие.
М
Мария
21 авг 2024
Абсолютно невероятно! Отличное соотношение цены и впечатлений — обязательно стоит посетить.
К
Камила
17 авг 2024
Потрясающий музей! Мы провели там больше двух часов и с лёгкостью могли бы остаться дольше.
