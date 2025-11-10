Прекрасная, многими любимая императрица, Елизавета давно стала культовой фигурой. Музей Сисси в императорских покоях Хофбурга раскроет нам мифы и реальность о ней.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииК числу наиболее примечательных экспонатов относятся бесчисленные личные вещи Елизаветы, а также знаменитые портреты прекрасной императрицы. Посетители Музея Сисси имеют возможность познакомиться с жизнью красивой и зачастую непонятой императрицы. Среди более чем 300 экспонатов имеются оригинальные предметы одежды, миниатюрный секретер с почтовыми конвертами, некоторые из которых были собственноручно раскрашены Элизабет, набор акварельных красок Сиси, дорожная аптечка, состоящая из 63 предметов, и реконструкция роскошного придворного вагона-люкс Сиси, позволяющего посетителям войти внутрь. В музее также можно увидеть реконструкции платья молодой невесты для девичника и венгерского платья для коронации, а также состоящий из шести частей набор траурных украшений из оникса и гагата, которые императрица носила после смерти своего сына кронпринца Рудольфа. Среди экспонатов музея – арфа из детства Элизабет, которую она привезла с собой из Баварии. Можно увидеть и посмертную маску убитой императрицы, а также черный плащ с перьями цапли, которым была укрыта Элизабет после покушения на Женевском озере и привезена в отель Beau Rivage. Воротник и передние края плаща оторочены перьями цапли, на шелковой подкладке вышита монограмма императрицы.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Элизабет
- Императорские апаратаменты
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билет в музей.
Место начала и завершения?
Sisi Museum
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
