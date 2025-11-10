Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прекрасная, многими любимая императрица, Елизавета давно стала культовой фигурой. Музей Сисси в императорских покоях Хофбурга раскроет нам мифы и реальность о ней.

Описание экскурсии К числу наиболее примечательных экспонатов относятся бесчисленные личные вещи Елизаветы, а также знаменитые портреты прекрасной императрицы. Посетители Музея Сисси имеют возможность познакомиться с жизнью красивой и зачастую непонятой императрицы. Среди более чем 300 экспонатов имеются оригинальные предметы одежды, миниатюрный секретер с почтовыми конвертами, некоторые из которых были собственноручно раскрашены Элизабет, набор акварельных красок Сиси, дорожная аптечка, состоящая из 63 предметов, и реконструкция роскошного придворного вагона-люкс Сиси, позволяющего посетителям войти внутрь. В музее также можно увидеть реконструкции платья молодой невесты для девичника и венгерского платья для коронации, а также состоящий из шести частей набор траурных украшений из оникса и гагата, которые императрица носила после смерти своего сына кронпринца Рудольфа. Среди экспонатов музея – арфа из детства Элизабет, которую она привезла с собой из Баварии. Можно увидеть и посмертную маску убитой императрицы, а также черный плащ с перьями цапли, которым была укрыта Элизабет после покушения на Женевском озере и привезена в отель Beau Rivage. Воротник и передние края плаща оторочены перьями цапли, на шелковой подкладке вышита монограмма императрицы.

Что можно увидеть на экскурсии? Музей Элизабет

Императорские апаратаменты

Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Билет в музей. Место начала и завершения? Sisi Museum Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться