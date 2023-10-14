Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене

Стать экспертом по динозаврам или отправиться в гости к древним людям и мамонтам

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Ответы на вопросы
Музей естественной истории в Вене — это 39 залов, 8700 квадратных метров и вся история животного и растительного мира на земле.

Без опытного проводника тут точно не обойтись! Предлагаю выбрать одно направление и отправиться со мной в путешествие — либо по миру динозавров, либо в ледниковый период к древним жителям. Будет много увлекательных фактов и интереснейших рассказов!
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Ближайшие даты:
14
окт
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19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я предлагаю две экскурсии на выбор.

Динозавры

Мы отправимся в увлекательное путешествие по залу динозавров. Маленькие исследователи определят, чем питались эти животные и как отличить хищника от травоядного представителя. Поймут, откуда учёные узнают про динозавров. Выяснят, что ещё, кроме скелетов, находят палеонтологи. Познакомятся с летающими и плавающими ящерами. Мы обсудим, какие звуки могли издавать динозавры и какие ещё существа жили в ту далёкую эпоху.

Древние люди

На этой экскурсии ребята познакомятся с орудиями древних людей, мамонтами и скелетами других животных ледникового периода. Научатся обрабатывать кожу и разжигать огонь. Мы поговорим про наскальную живопись и моду. А также увидим самую известную статуэтку, найденную в Австрии, — Венеру Виллендорфскую, которой около 30 тысяч лет.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей для взрослых – €16. Детям и подросткам до 19 лет вход бесплатный.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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