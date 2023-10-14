Музей естественной истории в Вене — это 39 залов, 8700 квадратных метров и вся история животного и растительного мира на земле. Без опытного проводника тут точно не обойтись! Предлагаю выбрать одно направление и отправиться со мной в путешествие — либо по миру динозавров, либо в ледниковый период к древним жителям. Будет много увлекательных фактов и интереснейших рассказов!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я предлагаю две экскурсии на выбор.

Динозавры

Мы отправимся в увлекательное путешествие по залу динозавров. Маленькие исследователи определят, чем питались эти животные и как отличить хищника от травоядного представителя. Поймут, откуда учёные узнают про динозавров. Выяснят, что ещё, кроме скелетов, находят палеонтологи. Познакомятся с летающими и плавающими ящерами. Мы обсудим, какие звуки могли издавать динозавры и какие ещё существа жили в ту далёкую эпоху.

Древние люди

На этой экскурсии ребята познакомятся с орудиями древних людей, мамонтами и скелетами других животных ледникового периода. Научатся обрабатывать кожу и разжигать огонь. Мы поговорим про наскальную живопись и моду. А также увидим самую известную статуэтку, найденную в Австрии, — Венеру Виллендорфскую, которой около 30 тысяч лет.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей для взрослых – €16. Детям и подросткам до 19 лет вход бесплатный.