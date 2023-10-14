Стать экспертом по динозаврам или отправиться в гости к древним людям и мамонтам
Без опытного проводника тут точно не обойтись! Предлагаю выбрать одно направление и отправиться со мной в путешествие — либо по миру динозавров, либо в ледниковый период к древним жителям. Будет много увлекательных фактов и интереснейших рассказов!
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Описание
Что вас ожидает
Я предлагаю две экскурсии на выбор.
Динозавры
Мы отправимся в увлекательное путешествие по залу динозавров. Маленькие исследователи определят, чем питались эти животные и как отличить хищника от травоядного представителя. Поймут, откуда учёные узнают про динозавров. Выяснят, что ещё, кроме скелетов, находят палеонтологи. Познакомятся с летающими и плавающими ящерами. Мы обсудим, какие звуки могли издавать динозавры и какие ещё существа жили в ту далёкую эпоху.
Древние люди
На этой экскурсии ребята познакомятся с орудиями древних людей, мамонтами и скелетами других животных ледникового периода. Научатся обрабатывать кожу и разжигать огонь. Мы поговорим про наскальную живопись и моду. А также увидим самую известную статуэтку, найденную в Австрии, — Венеру Виллендорфскую, которой около 30 тысяч лет.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей для взрослых – €16. Детям и подросткам до 19 лет вход бесплатный.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около входа в музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.