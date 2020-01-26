3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Императрица-легенда

Вы узнаете, с чем связана невероятная популярность образа Сисси в мире и мысленно пройдете ее знаменитый путь: любовь с первого взгляда, в шестнадцать лет уже императрица и первая европейская красавица, далее — ослепительное великолепие зрелой женщины и, наконец, трагическая смерть. Я раскрою, как и почему Сисси стала притчей во языцех и была ли она так популярна при жизни, как сейчас.

Наряды лучших модельеров

Вы увидите портреты Сисси, ее личные вещи и многочисленные платья, созданные первоклассными мастерами: реконструкцию платья для девичника и венгерский наряд для коронации. Я расскажу о «помешательстве» Сисси на красоте и изяществе, ее изнуряющих физических упражнениях и спортивных достижениях. А еще о том, почему ее прически пытались повторить во всех европейских дворах, а украшения в виде бриллиантовых звезд по сей день являются трендом.

Императорские апартаменты и живописный парк

Помимо музея Сисси вы посетите императорские апартаменты и увидите, как жили царские особы и их придворные. В завершение я приглашу вас в романтический парк, разбитый в память о Сисси ее супругом, императором Францем Иосифом. Расположенный в двух шагах от музея, он известен далеко не каждому и понравится вам своим «потаенным» колоритом. Я расскажу о символической планировке парка и поясню, почему в нем высажены цветы определенной цветовой гаммы. А в финале покажу лирический скульптурный ансамбль эпохи модерн.

Кому подойдет экскурсия

Всем интересующимся имперской культурой. А также тем, кому любопытно понять, как яркая личность может войти в историю и стать кумиром на века.