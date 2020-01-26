3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Музей императрицы Сисси

Рассмотреть личные вещи любимицы всей Европы, услышать историю ее жизни и погулять по уютному парку

Natalia
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Natalia – ваш гид
Вы узнаете, как императрица Сисси победила время и стала легендой на века.

Увидите знаменитые платья, дорожную аптечку, портреты и секретер с конвертами, раскрашенными ее рукой.

Пройдете по императорским апартаментам и живописному парку.

И в итоге «проживете» историю австрийской красавицы.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча перед входом в музей Сисси
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Музей императрицы Сисси
Музей императрицы Сисси

Что вас ожидает

Императрица-легенда
Вы узнаете, с чем связана невероятная популярность образа Сисси в мире и мысленно пройдете ее знаменитый путь: любовь с первого взгляда, в шестнадцать лет уже императрица и первая европейская красавица, далее — ослепительное великолепие зрелой женщины и, наконец, трагическая смерть. Я раскрою, как и почему Сисси стала притчей во языцех и была ли она так популярна при жизни, как сейчас.

Наряды лучших модельеров
Вы увидите портреты Сисси, ее личные вещи и многочисленные платья, созданные первоклассными мастерами: реконструкцию платья для девичника и венгерский наряд для коронации. Я расскажу о «помешательстве» Сисси на красоте и изяществе, ее изнуряющих физических упражнениях и спортивных достижениях. А еще о том, почему ее прически пытались повторить во всех европейских дворах, а украшения в виде бриллиантовых звезд по сей день являются трендом.

Императорские апартаменты и живописный парк
Помимо музея Сисси вы посетите императорские апартаменты и увидите, как жили царские особы и их придворные. В завершение я приглашу вас в романтический парк, разбитый в память о Сисси ее супругом, императором Францем Иосифом. Расположенный в двух шагах от музея, он известен далеко не каждому и понравится вам своим «потаенным» колоритом. Я расскажу о символической планировке парка и поясню, почему в нем высажены цветы определенной цветовой гаммы. А в финале покажу лирический скульптурный ансамбль эпохи модерн.

Кому подойдет экскурсия

Всем интересующимся имперской культурой. А также тем, кому любопытно понять, как яркая личность может войти в историю и стать кумиром на века.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
  • Билеты не включены в стоимость экскурсии: 15 евро взрослый, 9 евро детский.
  • Музей Сисcи — очень посещаемое место. Я приобрету для вас билеты заранее и проведу без утомительной очереди.
  • Фотографировать в музее запрещено.
Музей императрицы Сисси
Музей императрицы Сисси
Музей императрицы Сисси
Музей императрицы Сисси
Музей императрицы Сисси
Музей императрицы Сисси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед входом в музей Сисси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наталия, я историк и искусствовед (МГУ), автор книг о музеях, эксперт в области антиквариата. Показывать Вену легко и интересно — это искусство! И я им владею в полной мере. Когда так много собрано в одном месте — захватывающая архитектура, перипетии династий, богатейшие коллекции живописи — важно нащупать верную путеводную нить. Мои экскурсии — тонкий баланс истории и искусства, с привкусом современной Австрии и аурой неувядающего имперского стиля.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2020
Потрясающая экскурсия!!! Всё, всё идеально!!! Профессионализм Наталии на высоте!!! Не могу не отметить: слушать Наталию было одно удовольствие - дикция идеальная, речь красивая, литературная. Сама Наталия настолько интеллигентная, образованная, доброжелательная, учтивая - очень, очень приятно встречать таких людей на жизненном пути! Наталия, благодарим Вас от души!!! С уважением, семья из Уфы.
4 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Великолепная подача материала знающим и любящим свою работу гидом.Наталия-спасибо огромное!!!
24 сентября 2019
Хочу выразить Наталье искреннюю благодарность за организацию экскурсии. Наталья покорила своей интеллигентностью, грамотностью, знаниями, интересным повествованием. По рекомендации Натальи, которая встретила гостей в отеле и проводила к месту запланированной экскурсии, также успели приобрести билеты и посетить Испанскую школ верховой езды.
Отдельно хотелось бы отметить, что поездка в Вену в последний момент была скорретирована, изменения произошли в выходной день, в вечернее время, но Наталья согласилась провести экскурсию в воскресенье, без предложенной дополнительной оплаты и неустойки за отмену ранее забронированной экскурсии.
После экскурсии остались настолько приятные впечатления, что запланированный ранее визит во дворец Шенбрунн было решено совершить так же с Натальей.
Благодарю Наталью за профессионализм, интересную подачу материала, желание пойти навстречу и горячо рекомендую этого гида всем туристам в Вене!

Natalia проводит ещё 1 экскурсию

Музыкальная история ВеныМузыкальная история ВеныМузыкальная история Вены
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Билеты в галерею АльбертинаБилеты в галерею АльбертинаБилеты в галерею Альбертина
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Посетить один из главных музеев Вены и познакомиться с коллекцией мировых шедевров
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Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичностьКоллекции дворца Бельведер и австрийская идентичностьКоллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
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