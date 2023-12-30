Погрузитесь в мир высокого искусства с экскурсией в музей Хайди Хортен, где каждый квадратный метр наполнен шедеврами
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться уникальной коллекцией произведений искусства, собранной австрийской миллиардершей.
От классического модерна до современности, каждое произведение в этом музее - это история, рассказанная через кисть мастера.
Ваш личный гид поделится историями о том, как Хайди Хортен собирала свою коллекцию, и покажет вам самые значимые работы Густава Климта, Эгона Шиле, Марка Шагала, Пабло Пикассо и Энди Уорхола.
Вы узнаете, как эти произведения искусства не только украшают стены музея, но и отражают дух времени и культуру эпохи.
Ваше путешествие по музею будет не только образовательным, но и вдохновляющим, открывая новые горизонты восприятия искусства.
Входные билеты в музей оплачиваются отдельно, и мы поможем вам организовать ваше посещение без лишних хлопот
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Описание
Что вас ожидает
Современный музей в исторических стенах
В 2022 году в Вене возникла новаторская художественная галерея, интегрированная в классический архитектурный ансамбль. Миллиардерша и меценатка Хайди Хортен открыла музей в самом сердце города и разместила в нём свою частную коллекцию — одну из самых блистательных в Европе. Она включает работы Густава Климта, Энди Уорхола, Пабло Пикассо Марка Шагала, Герхарда Рихтера, Эгона Шиле.
Я расскажу, как владелица коллекции потратила свой первый миллиард на покупку картин — и заработала на них в 3 раза больше. Покажу самые интересные работы художников 1960-х гг., преимущественно немецких, итальянских и американских. А также поделюсь секретом, как посетители музея могут поучаствовать в выборе экспонатов для постоянной выставки.
Организационные детали
Входные билеты в музей оплачиваются отдельно: детям до 19 лет вход свободный, взрослый билет 15€
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- между зданием Оперы и музеем Альбертина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.