Открывайте с нами двери в мир великих художников в музее Хайди Хортен. Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться уникальной коллекцией произведений искусства, собранной австрийской миллиардершей. От классического модерна до современности, каждое произведение в этом музее - это история, рассказанная через кисть мастера. Ваш личный гид поделится историями о том, как Хайди Хортен собирала свою коллекцию, и покажет вам самые значимые работы Густава Климта, Эгона Шиле, Марка Шагала, Пабло Пикассо и Энди Уорхола. Вы узнаете, как эти произведения искусства не только украшают стены музея, но и отражают дух времени и культуру эпохи. Ваше путешествие по музею будет не только образовательным, но и вдохновляющим, открывая новые горизонты восприятия искусства. Входные билеты в музей оплачиваются отдельно, и мы поможем вам организовать ваше посещение без лишних хлопот

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Описание

Что вас ожидает

Современный музей в исторических стенах

В 2022 году в Вене возникла новаторская художественная галерея, интегрированная в классический архитектурный ансамбль. Миллиардерша и меценатка Хайди Хортен открыла музей в самом сердце города и разместила в нём свою частную коллекцию — одну из самых блистательных в Европе. Она включает работы Густава Климта, Энди Уорхола, Пабло Пикассо Марка Шагала, Герхарда Рихтера, Эгона Шиле.

Я расскажу, как владелица коллекции потратила свой первый миллиард на покупку картин — и заработала на них в 3 раза больше. Покажу самые интересные работы художников 1960-х гг., преимущественно немецких, итальянских и американских. А также поделюсь секретом, как посетители музея могут поучаствовать в выборе экспонатов для постоянной выставки.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются отдельно: детям до 19 лет вход свободный, взрослый билет 15€