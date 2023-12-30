Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Индивидуальная экскурсия в Вене

Погрузитесь в мир высокого искусства с экскурсией в музей Хайди Хортен, где каждый квадратный метр наполнен шедеврами

Открывайте с нами двери в мир великих художников в музее Хайди Хортен.

Эта индивидуальная экскурсия позволит вам насладиться уникальной коллекцией произведений искусства, собранной австрийской миллиардершей.

От классического модерна до современности, каждое произведение в этом музее - это история, рассказанная через кисть мастера.

Ваш личный гид поделится историями о том, как Хайди Хортен собирала свою коллекцию, и покажет вам самые значимые работы Густава Климта, Эгона Шиле, Марка Шагала, Пабло Пикассо и Энди Уорхола.

Вы узнаете, как эти произведения искусства не только украшают стены музея, но и отражают дух времени и культуру эпохи.

Ваше путешествие по музею будет не только образовательным, но и вдохновляющим, открывая новые горизонты восприятия искусства.

Входные билеты в музей оплачиваются отдельно, и мы поможем вам организовать ваше посещение без лишних хлопот
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
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3
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4
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Современный музей в исторических стенах

В 2022 году в Вене возникла новаторская художественная галерея, интегрированная в классический архитектурный ансамбль. Миллиардерша и меценатка Хайди Хортен открыла музей в самом сердце города и разместила в нём свою частную коллекцию — одну из самых блистательных в Европе. Она включает работы Густава Климта, Энди Уорхола, Пабло Пикассо Марка Шагала, Герхарда Рихтера, Эгона Шиле.

Я расскажу, как владелица коллекции потратила свой первый миллиард на покупку картин — и заработала на них в 3 раза больше. Покажу самые интересные работы художников 1960-х гг., преимущественно немецких, итальянских и американских. А также поделюсь секретом, как посетители музея могут поучаствовать в выборе экспонатов для постоянной выставки.

Организационные детали

Входные билеты в музей оплачиваются отдельно: детям до 19 лет вход свободный, взрослый билет 15€

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
между зданием Оперы и музеем Альбертина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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