Австрийская миллиардерша Хайди Хортен собрала коллекцию произведений искусства — от классического модерна до современности. Пришла идея открыть свой музей в центре Вены. А почему бы и нет? Густав Климт, Эгон Шиле, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Ден Флавин, котики из Эрмитажа — со мной вы откроете для себя модное место, где количество шедевров на квадратный метр просто зашкаливает!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Современный музей в исторических стенах

В 2022 году в Вене возникла новаторская художественная галерея, интегрированная в классический архитектурный ансамбль. Миллиардерша и меценатка Хайди Хортен открыла музей в самом сердце города и разместила в нём свою частную коллекцию — одну из самых блистательных в Европе. Она включает работы Густава Климта, Энди Уорхола, Пабло Пикассо Марка Шагала, Герхарда Рихтера, Эгона Шиле.

Я расскажу, как владелица коллекции потратила свой первый миллиард на покупку картин — и заработала на них в 3 раза больше. Покажу самые интересные работы художников 1960-х гг., преимущественно немецких, итальянских и американских. Приятным дополнением будет знакомство с выставкой, посвящённой животным.

Организационные детали