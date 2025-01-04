Австрийская миллиардерша Хайди Хортен собрала коллекцию произведений искусства — от классического модерна до современности. Пришла идея открыть свой музей в центре Вены.
А почему бы и нет? Густав Климт, Эгон Шиле, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Ден Флавин, котики из Эрмитажа — со мной вы откроете для себя модное место, где количество шедевров на квадратный метр просто зашкаливает!
А почему бы и нет? Густав Климт, Эгон Шиле, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Ден Флавин, котики из Эрмитажа — со мной вы откроете для себя модное место, где количество шедевров на квадратный метр просто зашкаливает!
Описание экскурсии
Современный музей в исторических стенах
В 2022 году в Вене возникла новаторская художественная галерея, интегрированная в классический архитектурный ансамбль. Миллиардерша и меценатка Хайди Хортен открыла музей в самом сердце города и разместила в нём свою частную коллекцию — одну из самых блистательных в Европе. Она включает работы Густава Климта, Энди Уорхола, Пабло Пикассо Марка Шагала, Герхарда Рихтера, Эгона Шиле.
Я расскажу, как владелица коллекции потратила свой первый миллиард на покупку картин — и заработала на них в 3 раза больше. Покажу самые интересные работы художников 1960-х гг., преимущественно немецких, итальянских и американских. Приятным дополнением будет знакомство с выставкой, посвящённой животным.
Организационные детали
- Входные билеты в музей оплачиваются отдельно: €15 за чел., детям до 19 лет — бесплатно
- Выставка подходит для посещения с детьми
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Между зданием Оперы и музеем Альбертина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1290 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья провела незабываемую экскурсию! Если вы любите современное искусство, то вам к ней! Если вы не любите современное искусство, то есть риск, что вы в него влюбитесь благодаря Наталье.
Рекомендую от всего сердца!
💝
Рекомендую от всего сердца!
💝
+2
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И
Решила сходить в музей перед представлением в опере,он находится в трёх минутах ходьбы. Я не фанат современного искусства,но Наташа очень интересно преподнесла выставку,получила удовольствие сделала много красивых фотографий,куча эмоций. Очень рада что именно так спланировала вечер в Вене! Музей открыт до 19.00 Однозначно рекомендую
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Н
Благодарим Наталью. Экскурсия, общение и времяпрепровождения были легкими, веселыми, с нотками новых знаний и ощущений.
Рекомендуем!
Интересная подборка в галерее, будет точно, что обсудить и как творчество, и как маркетинговый подход за бокалом вина
Рекомендуем!
Интересная подборка в галерее, будет точно, что обсудить и как творчество, и как маркетинговый подход за бокалом вина
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Очень рекомендуем идти с гидом в частную галлерею Хайди Хортен. Без Натальи обзор занял бы четверть часа и оставил бы смутное представление обо всем проекте. Нам понравилось. Было интересно узнать много нового о современных художниках.
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Билеты
Входной билет в Венский музей истории искусств
Начало: Бургринг 5, 1010 Вин, Австрия
€22 за билет
от €360 за экскурсию