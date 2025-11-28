Основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд стоит наряду с великими Эйнштейном и Дарвином во главе мировой истории. Он прожил в Вене 79 лет, и именно здесь были написаны его важнейшие труды. В рамках экскурсии по музею мы с вами ближе познакомимся с его жизнью и работами.
Описание экскурсииВ музее мы хронологически проследим всю биографию великого профессора психоанализа Зигмунда Фрейда, жизнь которого закончилась в Лондоне в 1939 году, через год после того, как он покинул Вену. Затронем темы от толкования снов и его интерпретации Моисея до психоанализа и переписки с Эйнштейном. Музей Фрейда представляет огромное количество иллюстраций, фотографий его квартиры, сделанных Эдмундом Энгельманом, копий его трудов, семейных фотографий и фактов биографии. Во время этой экскурсии мы увидим некоторые сохранившиеся комнаты, представленные музею его дочерью личные предметы (80 объектов из 3000, вывезенных в Лондон). Некоторые предметы Венского музея: вывеска у входной двери «профессор доктор Фрейд 3-4», сумка с инициалами «S.F», шляпа и карты таро, которые он так любил раскладывать.
По договоренности. Во вторник музей не работает.
- Услуги гида.
Начало: Albertinaplatz 1, Wien 1010, у эскалатора
Завершение: Berggasse 19, 1090, Wien
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
