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психоаналитика. Узнаете, какие части его биографии реальны, а какие - вымышлены. Прогуляетесь по тихому 9 району, где находится дом, и прикоснётесь к нетуристической Вене.



Это уникальная возможность увидеть, где были написаны "Толкование сновидений" и "Я и Оно", и узнать, что случилось с Фрейдом после аншлюса Австрии. Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет. Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно