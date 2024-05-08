Почти половину столетия Зигмунд Фрейд жил и работал в классическом венском доходном доме.
На этой индивидуальной экскурсии вы осмотрите его частные комнаты и кабинет, шаг за шагом погружаясь в мир великого
На этой индивидуальной экскурсии вы осмотрите его частные комнаты и кабинет, шаг за шагом погружаясь в мир великого
5 причин купить эту экскурсию
- 🧠 Погружение в мир великого психоаналитика
- 🏛️ Посещение исторического дома-музея
- 📚 Узнаете о жизни венских интеллектуалов
- 🖼️ Полюбуетесь старинными доходными домами
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Дом-музей Зигмунда Фрейда
- Кабинет Фрейда
- Старинные доходные дома
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1,5 часа вы:
- Погуляете по 9 району Вены, где исторически любит селиться интеллигенция
- Полюбуетесь старинными доходными домами
- Услышите о жизни венских интеллектуалов на рубеже 19-20 веков
- Посетите дом-музей Фрейда и узнаете историю его семьи
- Зайдёте в кабинет, где были написаны «Толкование сновидений» и «Я и Оно»
- Раскроете, что случилось с Фрейдом после аншлюса Австрии
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 15 евро, школьники до 18 лет — 5,50 евро, дети до 12 лет бесплатно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В 9 районе Вены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Изабелла — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 26 туристов
Приветствую, я Изабелла. Живу с семьёй последние 15 лет в Вене, люблю этот город, и вас в него влюблю с первой же экскурсии. Не сомневайтесь. Изучала историю в венском университете, являюсь лицензированным гидом Австрии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Natalija
8 мая 2024
5 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не по фотографиям, а именно благодаря Изабелле. Экскурсия
прошла на одном дыхании. Глубокие познания истории и архитектуры Вены, очень приятный собеседник и просто красивая женщина(!) - Изабелла изумительный проводник в мир истории искусства и знакомства с жизнью замечательных венцев!
прошла на одном дыхании. Глубокие познания истории и архитектуры Вены, очень приятный собеседник и просто красивая женщина(!) - Изабелла изумительный проводник в мир истории искусства и знакомства с жизнью замечательных венцев!
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