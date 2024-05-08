Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене

Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Почти половину столетия Зигмунд Фрейд жил и работал в классическом венском доходном доме.

На этой индивидуальной экскурсии вы осмотрите его частные комнаты и кабинет, шаг за шагом погружаясь в мир великого
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психоаналитика. Узнаете, какие части его биографии реальны, а какие - вымышлены. Прогуляетесь по тихому 9 району, где находится дом, и прикоснётесь к нетуристической Вене.

Это уникальная возможность увидеть, где были написаны "Толкование сновидений" и "Я и Оно", и узнать, что случилось с Фрейдом после аншлюса Австрии. Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет. Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🧠 Погружение в мир великого психоаналитика
  2. 🏛️ Посещение исторического дома-музея
  3. 📚 Узнаете о жизни венских интеллектуалов
  4. 🖼️ Полюбуетесь старинными доходными домами
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Что можно увидеть

  • Дом-музей Зигмунда Фрейда
  • Кабинет Фрейда
  • Старинные доходные дома
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 1,5 часа вы:

  • Погуляете по 9 району Вены, где исторически любит селиться интеллигенция
  • Полюбуетесь старинными доходными домами
  • Услышите о жизни венских интеллектуалов на рубеже 19-20 веков
  • Посетите дом-музей Фрейда и узнаете историю его семьи
  • Зайдёте в кабинет, где были написаны «Толкование сновидений» и «Я и Оно»
  • Раскроете, что случилось с Фрейдом после аншлюса Австрии

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослые — 15 евро, школьники до 18 лет — 5,50 евро, дети до 12 лет бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В 9 районе Вены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 мая 2024
5 реальных экспонатов музея дополнились замечательным рассказом. В скромных интерьерах музея можно представить атмосферу, в которой жил З. Фрейд не по фотографиям, а именно благодаря Изабелле. Экскурсия
прошла на одном дыхании. Глубокие познания истории и архитектуры Вены, очень приятный собеседник и просто красивая женщина(!) - Изабелла изумительный проводник в мир истории искусства и знакомства с жизнью замечательных венцев!

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