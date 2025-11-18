Описание экскурсии
Увлекательное путешествие в Братиславу
Давайте отправимся в увлекательное путешествие из ВЕНЫ в столицу Словакии! На этот раз мы окунемся в атмосферу исторического БРАТИСЛАВЫ, где нас ждет замечательная пешеходная экскурсия по старому городу.
Уникальное расположение
Братислава — это единственная столица в мире, которая граничит одновременно с двумя государствами: Австрией и Венгрией. Это делает её особенно интересной для изучения.
Достопримечательности города
В Братиславе множество удивительных мест:
- Величественные дворцы, которые отражают богатство истории.
- Интересные музеи, где можно узнать много нового.
- Красивые церкви, поражающие своей архитектурой.
- Памятные места, которые рассказывают о культуре и традициях города.
Неповторимые впечатления
Поездка в Братиславу подарит вам незабываемые впечатления и приятные воспоминания, которые останутся с вами надолго!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
