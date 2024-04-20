Тысячелетний город, который не утомляет своими размерами.
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Что вас ожидает:
- Братиславский Град
- Здание Национальной Рады
- Венские ворота
- Памятник Святоплуку I
- Старый город:
- Национальный театр
- Площадь Хвездослава
- Дворец Примаса
- Рыночная площадь
- Уникальный комплекс старой ратуши
- Готические соборы
- Средневековые Михальские ворота
- Памятники зеваке Чумилу, Игнацу Ламару и др
Описание
Об экскурсии Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет за короткое время увидеть все основные достопримечательности старого города. Мы составили эту экскурсию по милой и уютной Братиславе таким образом, чтобы после проведенного времени у вас сложилось свое представление о Словакии и Братиславе, чтобы вы смогли наделить ее своими образами, чувствами и переживаниями. Если Словакия — это милая барышня «пани Словенска», то Братислава — ее душа. Братиславский Град Мы начнем экскурсию с посещения Братиславского Града, который невозможно проглядеть. Уже на подъездах к городу вы увидите белоснежный замок, расположенный на высоком холме. Братиславский Град является главным символом Братиславы. Вы узнаете, с какими важными событиями в истории страны связан Град. Сделав короткую остановку рядом со зданием Национальной Рады, вы через Венские ворота пройдете на территорию замка, прогуляетесь по внутреннему дворику, рассмотрите памятник Святоплуку I, полюбуетесь видами на город. Старый город После короткой прогулки мы переместимся в самое сердце Братиславы – Старый город, где у вас будет возможность погрузиться в тысячелетия словацкой истории. Мы прогуляемся по старинным улицам, которыми ходили рыцари, короли и королевы. Вы увидите все главные жемчужины старого города: Национальный театр, площадь Хвездослава, дворец Примаса, Рыночную площадь, уникальный комплекс старой ратуши, готические соборы, средневековые Михальские ворота, дом, где жил когда-то городской палач, и многое другое. И, конечно, Вас ожидает встреча с самыми известными городскими памятниками — веселым зевакой Чумилом, выглядывающим из канализационного люка, добрым городским чудаком Игнацом Ламаром, стражником в сторожевой будке, который охраняет Главную площадь и французским солдатом, который подслушивает разговоры влюблённых. А еще вы насладитесь царящей здесь приятной атмосферой, которую создает не только старинная архитектура, но и уютные кафе, колоритные лавочки и зелень деревьев. После нашей неспешной и увлекательной прогулки по Старому городу у вас еще останется время для знакомства с местной кухней или возможность самостоятельно продолжить знакомство с городом.
Ежедневно в 9:00 или 10:00 или 11:00 или 12:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Братиславский Град
- Здание Национальной Рады
- Венские ворота
- Памятник Святоплуку I
- Старый город:
- Национальный театр
- Площадь Хвездослава
- Дворец Примаса
- Рыночная площадь
- Уникальный комплекс старой ратуши
- Готические соборы
- Средневековые Михальские ворота
- Памятники зеваке Чумилу, Игнацу Ламару и др
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 или 10:00 или 11:00 или 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- ОБЯЗАТЕЛЬНО с собой иметь паспорт!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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