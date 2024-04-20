Описание

Об экскурсии Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто хочет за короткое время увидеть все основные достопримечательности старого города. Мы составили эту экскурсию по милой и уютной Братиславе таким образом, чтобы после проведенного времени у вас сложилось свое представление о Словакии и Братиславе, чтобы вы смогли наделить ее своими образами, чувствами и переживаниями. Если Словакия — это милая барышня «пани Словенска», то Братислава — ее душа. Братиславский Град Мы начнем экскурсию с посещения Братиславского Града, который невозможно проглядеть. Уже на подъездах к городу вы увидите белоснежный замок, расположенный на высоком холме. Братиславский Град является главным символом Братиславы. Вы узнаете, с какими важными событиями в истории страны связан Град. Сделав короткую остановку рядом со зданием Национальной Рады, вы через Венские ворота пройдете на территорию замка, прогуляетесь по внутреннему дворику, рассмотрите памятник Святоплуку I, полюбуетесь видами на город. Старый город После короткой прогулки мы переместимся в самое сердце Братиславы – Старый город, где у вас будет возможность погрузиться в тысячелетия словацкой истории. Мы прогуляемся по старинным улицам, которыми ходили рыцари, короли и королевы. Вы увидите все главные жемчужины старого города: Национальный театр, площадь Хвездослава, дворец Примаса, Рыночную площадь, уникальный комплекс старой ратуши, готические соборы, средневековые Михальские ворота, дом, где жил когда-то городской палач, и многое другое. И, конечно, Вас ожидает встреча с самыми известными городскими памятниками — веселым зевакой Чумилом, выглядывающим из канализационного люка, добрым городским чудаком Игнацом Ламаром, стражником в сторожевой будке, который охраняет Главную площадь и французским солдатом, который подслушивает разговоры влюблённых. А еще вы насладитесь царящей здесь приятной атмосферой, которую создает не только старинная архитектура, но и уютные кафе, колоритные лавочки и зелень деревьев. После нашей неспешной и увлекательной прогулки по Старому городу у вас еще останется время для знакомства с местной кухней или возможность самостоятельно продолжить знакомство с городом.