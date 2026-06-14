9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Братислава: город коронации венгерских монархов

Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий
Братислава, город с богатой историей и уникальным географическим положением, граничит с Австрией и Венгрией.

Экскурсия из Вены откроет вам самые интересные места столицы Словакии: величественный Братиславский град, духовный Францисканский костёл, исторический
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Архиепископский дворец.

Вы пройдете по средневековым улочкам Старого города, узнаете о жизни города в разные эпохи и получите рекомендации, где отведать настоящие словацкие блюда.

Пятичасовая поездка станет настоящим погружением в прошлое и настоящее Братиславы, позволяя вам ощутить дух самой молодой столицы Европы

4.9
21 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в историю Братиславы
  • 🏰 Посещение знаменитых достопримечательностей
  • 🍽️ Рекомендации по местной кухне
  • 🚶 Прогулка по средневековым улочкам
  • 🛍️ Возможность купить уникальные сувениры
  • 📚 Узнаете интересные факты о двух странах
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов

Что можно увидеть

  • Братиславский град
  • Францисканский костёл
  • Архиепископский дворец
  • Старая ратуша
  • Михальские ворота
  • Главная площадь Братиславы

Описание экскурсии

История города и прогулка по старинному району

От самого известного замка до религиозных построек — вы увидите всё, что достойно внимания путешественника. Замок Братиславский град поразит вас монументальностью и занимательными деталями жизни. Я расскажу, на какой период пришёлся расцвет града и кто жил здесь в разные времена. Поделюсь фактами из «биографии» церкви францисканцев — когда и кто её построил, какие трагедии она пережила. Вы прикоснётесь к истории Архиепископского дворца и Старой ратуши, поймёте, в чём уникальность Михальских ворот, и услышите о судьбе самого известного памятника города, посвящённого сантехнику. Прогуляетесь по главной площади Братиславы — в прошлом центру рыночной торговли, а после пройдёте тропами венгерских монархов: Михальская улица некогда входила в коронационный путь.

Всё обо всём

Конечно, факты и легенды окутают вас уже на подступах к Словакии. Покинув Вену, вы насладитесь видами восточной Австрии и узнаете о двух странах всё, что вам интересно. Кроме того, в Братиславе вы сможете попробовать аутентичные словацкие блюда и выбрать сувениры для друзей. На обратном пути в Вену мы обсудим сходства и различия двух столиц, и я с удовольствием отвечу на любые вопросы о величественной Вене и уютной Братиславе.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с ещё одной страной Европы, не тратя на это много времени и средств.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • В Вене я заберу вас из отеля, а оставлю — в любом удобном для вас месте
  • На автомобиле мы доберёмся до Словакии, а в Старом городе Братиславы вас ждёт пешая прогулка
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • В стоимость экскурсии не входят обед и покупка сувениров

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваша команда гидов в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2388 туристов
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники! Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную
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атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
1
2
1
Светлана
Замечательная экскурсия в Братиславу. Большое спасибо нашему гиду Валерию за колорит и интересные исторические факты, за прекрасную прогулку по городу. Все было очень душевно и незабываемо.
Замечательная экскурсия в Братиславу. Большое спасибо нашему гиду Валерию за колорит и интересные исторические факты, за
Замечательная экскурсия в Братиславу. Большое спасибо нашему гиду Валерию за колорит и интересные исторические факты, за
Замечательная экскурсия в Братиславу. Большое спасибо нашему гиду Валерию за колорит и интересные исторические факты, за
Замечательная экскурсия в Братиславу. Большое спасибо нашему гиду Валерию за колорит и интересные исторические факты, за
Замечательная экскурсия в Братиславу. Большое спасибо нашему гиду Валерию за колорит и интересные исторические факты, за
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Михаил
Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама поездка заняла час туда и час назад в комфортабельном минивэне мерседес с кондиционером. В
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Братиславе было 2 прогулки с гидом- в верхнем и нижнем городе. Александр рассказал много интересного из жизни Братиславы разных эпох, а также о Вене, современной Австрии и годах более далеких. В конце второй прогулки еще оставалось 40 мин перекусить и посмотреть сувенирные лавки. Отдвери до двери все заняло 5 часов. Отлично!

Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама
Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама
Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама
Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама
Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама
Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама
Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама
Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама
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Diana
Отличная Братислава!
Отличная Братислава!
Отличная Братислава!
Отличная Братислава!
Отличная Братислава!
Отличная Братислава!
Отличная Братислава!
Отличная Братислава!
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И
Экскурсия превосходна. На целый день можно окунуться в историю самой молодой столицы Европы и в тоже время такой древней.
Нас на экскурсию сопровождал Андрей. Очень пунктуальный, интересный и внимательный экскурсовод. Очень
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много времени провели в пешей прогулке, узнавали все детали. Кроме того, получили рекомендации, где можно вкусно и недорого поообедать и купить сувениры.
По дороге обратно также получили много информации о Вене, текущей ситуации в стране, в столице. И в самом конце, Андрей привез нас в обалденный пивной ресторан и дал ценные рекомендации как провести остаток дня.
Огромное спасибо за экскурсию!

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Е
Отличная экскурсия! Братислава, конечно, не Вена и не Рим, но нового узнали удивительно много.
Потрясающий гид Андрей! 4 часа на одном дыхании! Андрей удивительно много знает и по истории, и вообще,
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по-моему, на любую около культорологическую тему. Порадовало его обращение с нами (мы с мужем не видим), все время складывалось ощущение, будто Андрей постоянно взаимодействует с незрячими и знает, какая помощь нужна, а без чего лучше обойтись. Расставались практически друзьями. Огромное спасибо за всё!

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С
Благодарим Валерия за отличную организацию экскурсии. Комфортабельный автомобиль, точность по времени начала экскурсии и замечательный гид. Благодарим гида СЕРГЕЯ за великолепную экскурсию!!!! Эрудиция и широта кругозора впечатлили + замечательное чувство юмора + нескучная подача материал + интересные места по дороге в Братиславу = прекрасно проведённый день, хорошее настроение и позитивные впечатления от экскурсии!!!! Было по настоящему интересно и познавательно! Спасибо!!!!
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Входит в следующие категории Вены

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