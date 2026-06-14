9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

От самого известного замка до религиозных построек — вы увидите всё, что достойно внимания путешественника. Замок Братиславский град поразит вас монументальностью и занимательными деталями жизни. Я расскажу, на какой период пришёлся расцвет града и кто жил здесь в разные времена. Поделюсь фактами из «биографии» церкви францисканцев — когда и кто её построил, какие трагедии она пережила. Вы прикоснётесь к истории Архиепископского дворца и Старой ратуши, поймёте, в чём уникальность Михальских ворот, и услышите о судьбе самого известного памятника города, посвящённого сантехнику. Прогуляетесь по главной площади Братиславы — в прошлом центру рыночной торговли, а после пройдёте тропами венгерских монархов: Михальская улица некогда входила в коронационный путь.
Всё обо всём
Конечно, факты и легенды окутают вас уже на подступах к Словакии. Покинув Вену, вы насладитесь видами восточной Австрии и узнаете о двух странах всё, что вам интересно. Кроме того, в Братиславе вы сможете попробовать аутентичные словацкие блюда и выбрать сувениры для друзей. На обратном пути в Вену мы обсудим сходства и различия двух столиц, и я с удовольствием отвечу на любые вопросы о величественной Вене и уютной Братиславе.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые хотят познакомиться с ещё одной страной Европы, не тратя на это много времени и средств.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
В Вене я заберу вас из отеля, а оставлю — в любом удобном для вас месте
На автомобиле мы доберёмся до Словакии, а в Старом городе Братиславы вас ждёт пешая прогулка
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
В стоимость экскурсии не входят обед и покупка сувениров
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2388 туристов
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники!
Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную читать дальшеуменьшить
атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Замечательная экскурсия в Братиславу. Большое спасибо нашему гиду Валерию за колорит и интересные исторические факты, за прекрасную прогулку по городу. Все было очень душевно и незабываемо.
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Михаил
Экскурсия отличная: Валерий и позже гид Александр оперативно вышли на связь, прояснили все детали поездки. Сама поездка заняла час туда и час назад в комфортабельном минивэне мерседес с кондиционером. В читать дальшеуменьшить
Братиславе было 2 прогулки с гидом- в верхнем и нижнем городе. Александр рассказал много интересного из жизни Братиславы разных эпох, а также о Вене, современной Австрии и годах более далеких. В конце второй прогулки еще оставалось 40 мин перекусить и посмотреть сувенирные лавки. Отдвери до двери все заняло 5 часов. Отлично!
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Diana
Отличная Братислава!
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И
Инна
Экскурсия превосходна. На целый день можно окунуться в историю самой молодой столицы Европы и в тоже время такой древней. Нас на экскурсию сопровождал Андрей. Очень пунктуальный, интересный и внимательный экскурсовод. Очень читать дальшеуменьшить
много времени провели в пешей прогулке, узнавали все детали. Кроме того, получили рекомендации, где можно вкусно и недорого поообедать и купить сувениры. По дороге обратно также получили много информации о Вене, текущей ситуации в стране, в столице. И в самом конце, Андрей привез нас в обалденный пивной ресторан и дал ценные рекомендации как провести остаток дня. Огромное спасибо за экскурсию!
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Е
Елена
Отличная экскурсия! Братислава, конечно, не Вена и не Рим, но нового узнали удивительно много. Потрясающий гид Андрей! 4 часа на одном дыхании! Андрей удивительно много знает и по истории, и вообще, читать дальшеуменьшить
по-моему, на любую около культорологическую тему. Порадовало его обращение с нами (мы с мужем не видим), все время складывалось ощущение, будто Андрей постоянно взаимодействует с незрячими и знает, какая помощь нужна, а без чего лучше обойтись. Расставались практически друзьями. Огромное спасибо за всё!
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С
Светлана
Благодарим Валерия за отличную организацию экскурсии. Комфортабельный автомобиль, точность по времени начала экскурсии и замечательный гид. Благодарим гида СЕРГЕЯ за великолепную экскурсию!!!! Эрудиция и широта кругозора впечатлили + замечательное чувство юмора + нескучная подача материал + интересные места по дороге в Братиславу = прекрасно проведённый день, хорошее настроение и позитивные впечатления от экскурсии!!!! Было по настоящему интересно и познавательно! Спасибо!!!!
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