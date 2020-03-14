9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с жизнью словацкой столицы и полюбоваться её красотами — поездка из Вены

Валерий
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Валерий – представитель гидов
У Братиславы необычное географическое положение: она граничит с Австрией и Венгрией одновременно.

Это определило судьбу города — яркая и непростая, она впечатлит любителей истории.

Я покажу самые интересные места столицы: Братиславский град, Францисканский костёл, Архиепископский дворец.

Вы прогуляетесь по средневековым улочкам Старого города и получите рекомендации, где отведать словацкие блюда.

Погружение в прошлое Братиславы и знакомство с её современным лицом — за 5 часов поездки вы узнаете, какая она, самая молодая столица Европы.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у Вашего отеля
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов

Что вас ожидает

История города и прогулка по старинному району
От самого известного замка до религиозных построек — вы увидите всё, что достойно внимания путешественника. Замок Братиславский град поразит вас монументальностью и занимательными деталями жизни. Я расскажу, на какой период пришёлся расцвет града и кто жил здесь в разные времена. Поделюсь фактами из «биографии» церкви францисканцев — когда и кто её построил, какие трагедии она пережила. Вы прикоснётесь к истории Архиепископского дворца и Старой ратуши, поймёте, в чём уникальность Михальских ворот, и услышите о судьбе самого известного памятника города, посвящённого сантехнику. Прогуляетесь по главной площади Братиславы — в прошлом центру рыночной торговли, а после пройдёте тропами венгерских монархов: Михальская улица некогда входила в коронационный путь.

Всё обо всём
Конечно, факты и легенды окутают вас уже на подступах к Словакии. Покинув Вену, вы насладитесь видами восточной Австрии и узнаете о двух странах всё, что вам интересно. Кроме того, в Братиславе вы сможете попробовать аутентичные словацкие блюда и выбрать сувениры для друзей. На обратном пути в Вену мы обсудим сходства и различия двух столиц, и я с удовольствием отвечу на любые вопросы о величественной Вене и уютной Братиславе.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с ещё одной страной Европы, не тратя на это много времени и средств.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • На автомобиле мы доберёмся до Словакии, а в Старом городе Братиславы вас ждёт пешая прогулка.
  • В стоимость экскурсии не входят обед и покупка сувениров.
  • В Вене я заберу вас из отеля, а оставлю — в любом удобном для вас месте.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Братислава: город коронации венгерских монархов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Рады приветствовать вас в Вене, дорогие путешественники! Наша команда профессиональных русскоговорящих лицензированных гидов и водителей проводит экскурсии и предоставляет услуги трансфера по всей Австрии и Европе. Мы всегда стремимся создать приятную атмосферу для каждого гостя, интересно познакомить с историей и культурой страны и показать достопримечательности с лучших ракурсов, чтобы ваше путешествие запомнилось яркими моментами и живыми впечатлениями. Кроме того, в нашем автопарке представлены современные автомобили всех классов и рассчитанные на разное количество участников — от маленьких до больших групп. С нами вам будет легко, увлекательно и комфортно!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Экскурсии не было. Не пустили на границе из-за вируса.
9 марта 2020
Спасибо Андрею за отлично и интересно проведённое время. Очень увлекательно и познавательно.
20 февраля 2020
Экскурсию проводил Андрей. Было интересно, познавательно и комфортно. Андрей рассказал подробно об истории мест, где мы побывали. Нам очень понравился маршрут и очень очень понравился Андрей, как экскурсовод. Рекомендуем!!!
6 января 2020
Большое спасибо. Очень благодарен за содержательную и очень познавательную экскурсию!
9 ноября 2019
Экскурсовод Андрей очень классно всё провёл. Информация не напрягает, а наоборот даёт первичные представления об истории, как Австрии, так и Словакии. Всё было супер. Немного не хватило свободного времени в Братиславе, но это не критично (если и надо добавить, то 1 час не больше).
В общем всё отлично. Спасибо.
29 октября 2019
Экскурсия превосходна. На целый день можно окунуться в историю самой молодой столицы Европы и в тоже время такой древней.
Нас на экскурсию сопровождал Андрей. Очень пунктуальный, интересный и внимательный экскурсовод. Очень много времени провели в пешей прогулке, узнавали все детали. Кроме того, получили рекомендации, где можно вкусно и недорого поообедать и купить сувениры.
По дороге обратно также получили много информации о Вене, текущей ситуации в стране, в столице. И в самом конце, Андрей привез нас в обалденный пивной ресторан и дал ценные рекомендации как провести остаток дня.
Огромное спасибо за экскурсию!
31 августа 2019
Отличная экскурсия! Братислава, конечно, не Вена и не Рим, но нового узнали удивительно много.
Потрясающий гид Андрей! 4 часа на одном дыхании! Андрей удивительно много знает и по истории, и вообще, по-моему, на любую около культорологическую тему. Порадовало его обращение с нами (мы с мужем не видим), все время складывалось ощущение, будто Андрей постоянно взаимодействует с незрячими и знает, какая помощь нужна, а без чего лучше обойтись. Расставались практически друзьями. Огромное спасибо за всё!
26 августа 2019
Спасибо большое Андрею за экскурсию
в Братиславу.👍
9 августа 2019
Были вВене воспользовались случаем и решили увидеть Братиславу это очень интересно
город очень компактный насыщен историческими местами гид Андрей выше похвал .Спасибо за доставленное удовольствие. Всем рекомендую.
13 мая 2019
Мои родители, которые ездили на экскурсию в Братиславу, остались очень довольны, несмотря на плохую погоду. Особенную благодарность хочу выразить от имени родителей и от себя лично замечательному гиду Яну за интересный рассказ, за помочь и за очень теплое и человеческое отношение. Могу смело рекомендовать гида Яна другим туристам.

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