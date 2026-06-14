9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Архиепископский дворец. Вы пройдете по средневековым улочкам Старого города, узнаете о жизни города в разные эпохи и получите рекомендации, где отведать настоящие словацкие блюда. Пятичасовая поездка станет настоящим погружением в прошлое и настоящее Братиславы, позволяя вам ощутить дух самой молодой столицы Европы

Описание экскурсии

История города и прогулка по старинному району

От самого известного замка до религиозных построек — вы увидите всё, что достойно внимания путешественника. Замок Братиславский град поразит вас монументальностью и занимательными деталями жизни. Я расскажу, на какой период пришёлся расцвет града и кто жил здесь в разные времена. Поделюсь фактами из «биографии» церкви францисканцев — когда и кто её построил, какие трагедии она пережила. Вы прикоснётесь к истории Архиепископского дворца и Старой ратуши, поймёте, в чём уникальность Михальских ворот, и услышите о судьбе самого известного памятника города, посвящённого сантехнику. Прогуляетесь по главной площади Братиславы — в прошлом центру рыночной торговли, а после пройдёте тропами венгерских монархов: Михальская улица некогда входила в коронационный путь.

Всё обо всём

Конечно, факты и легенды окутают вас уже на подступах к Словакии. Покинув Вену, вы насладитесь видами восточной Австрии и узнаете о двух странах всё, что вам интересно. Кроме того, в Братиславе вы сможете попробовать аутентичные словацкие блюда и выбрать сувениры для друзей. На обратном пути в Вену мы обсудим сходства и различия двух столиц, и я с удовольствием отвечу на любые вопросы о величественной Вене и уютной Братиславе.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с ещё одной страной Европы, не тратя на это много времени и средств.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.

В Вене я заберу вас из отеля, а оставлю — в любом удобном для вас месте

На автомобиле мы доберёмся до Словакии, а в Старом городе Братиславы вас ждёт пешая прогулка

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы