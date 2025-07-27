Отправьтесь в однодневное путешествие из Вены в очаровательную Братиславу.
Прокатитесь на комфортабельном автобусе, прогуляйтесь по старинным улочкам словацкой столицы и насладитесь атмосферой европейского шарма. Завершите день живописным круизом по Дунаю на современном катамаране.
Описание экскурсииУтро в пути Начните день путешествием из Вены в Братиславу — уютную столицу Словакии с богатой историей. Поездка пройдёт на современном автобусе с кондиционером, где можно расслабиться и наслаждаться видами по дороге через австрийско-словацкую границу. Очарование старого города По прибытию вас встретит дружелюбный местный гид. Прогуляйтесь по мощёным улицам старого города, где соседствуют средневековые и барочные здания. Увидьте Михайловские ворота, Примацкий дворец и собор Святого Мартина, узнайте историю города от времён Австро-Венгерской империи до современной Словакии. После экскурсии насладитесь обедом в местном кафе, попробуйте традиционные блюда или загляните в сувенирные лавки и бутики. Возвращение по Дунаю После насыщенного дня направляйтесь к причалу на набережной Разуса, где вас ждёт скоростной катамаран на понтоне HUMA 6. Отдохните в салоне с кондиционером и насладитесь живописным путешествием по Дунаю — идеальным завершением дня перед возвращением в Вену. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: домашние животные.
- Мы сообщим вам точное время выезда из отеля за день до экскурсии.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Михайловские ворота
- Примацкий дворец
- Собор Святого Мартина
- Старый город Братиславы
- Набережная Разуса
- Братиславский Град
Что включено
- Трансфер от отеля
- Поездка на автобусе с кондиционером из Вены в Братиславу
- Услуги гида
- Поездка из Братиславы в Вену на скоростном катамаране
- Свободное время в Братиславе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Oper, Karlsplatz U, 1010 Wien, Austria
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
27 июл 2025
Отличный опыт, много полезной информации. Братислава потрясающая. Очень довольны! 🙏
Ю
Юлия
31 дек 2024
Наш гид Иван был очень знающим и с отличным чувством юмора. Город милый и удобно исследовать его пешком.
А
Алисия
21 ноя 2024
Наш гид был приятным и очень информативным. Транспорт был отличный. Всё прошло гладко. Мы с удовольствием провели свободное время в Братиславе, прогуливаясь, ужиная и посещали смотровую башню с фантастическими видами вокруг.
