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Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник

5
1 отзыв
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Вы отправляетесь в путешествие по маршруту, который известен в мире живописными панорамами альпийских предгорий.

На комфортабельном автобусе 🚌 вы посетите озерный край Зальцкаммергут, визитную карточку Австрии город 🏙️ Хальштатт, а также а также прогуляетесь 👣 по свадебному мостику к замку Орт.

Профессиональный гид в подробностях расскажет об истории 📖 и культуре этих сказочных мест.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €119 за человека

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Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник

Что вы увидите

  • озерный край Зальцкаммергут
  • свадебный замок Орт на озере Траунзее
  • город Хальштатт
  • курортный город Транункирхен
  • озера Траунзее и Хальшеттерзее
  • смотровая площадка Skywalk
Завораживающие альпийские вершины, зеркальные озера и самобытные города, затерявшиеся среди скал, — всё это Зальцкаммергут! Наш тур подарит вам яркие фотографии 📸 и множество приятных эмоций. Вы проедете по одному из самых живописных маршрутов Австрии с незабываемыми видами роскошной природы величественных Альп, восхититесь пейзажами и колоритом сказочного Хальштатта, очаруетесь импозантной деревушкой Траункрихен и не удержитесь от фотографий на свадебном мосту белоснежного замка Орт. Именно в этих местах вам откроется тонкая душа, богатая история 📖 и природная красота озерного региона Австрии.
Первой остановкой на нашем пути станет белоснежный замок 🏰 Орт, где многие пары мечтают сыграть свадьбу и сделать очаровательные снимки на старинном деревянном мосту на долгую память.
Вы побываете в самом сердце региона Зальцкаммергут – городке-сказке Хальштатт, затерявшемся среди высоких гор ⛰️ на берегу озера с лазурной водой. Это место по праву считается главным видом альпийской Австрии, но ни одна фотография не способна передать восхитительную атмосферу города и его своенравный характер. В Хальштатте мы на подъёмнике поднимемся на смотровую площадку World Heritage Skywalk, где открывается вид на город 🏙️, озеро и горы с высоты птичьего полета. В свободное время у вас будет достаточно свободного времени, чтобы перекусить, побродить по улочкам, насладиться панорамами озера и высоких гор или самостоятельно покататься на лодочке или экскурсионном кораблике.
На обратном пути мы заедем в очаровательный курортный городок Траункирхен, расположившийся на берегу одноимённого озера — самого глубокого озера Австрии. Здесь вы снова будете удивлены новыми природными пейзажами и невероятно красивыми 🤩 местами для съемки.
После этой сказочной экскурсии 🧭 у вас появится много великолепных фотографий, а в багаже впечатлений незабываемый день!
Экскурсия может проводится одновременно на двух языках: русском и английском.
Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входной билет на подъёмник к смотровой площадке
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 возле Венского центра туристической информации
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Женя И.
Женя И.
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