Завораживающие альпийские вершины, зеркальные озера и самобытные города, затерявшиеся среди скал, — всё это Зальцкаммергут! Наш тур подарит вам яркие фотографии 📸 и множество приятных эмоций. Вы проедете по одному из самых живописных маршрутов Австрии с незабываемыми видами роскошной природы величественных Альп, восхититесь пейзажами и колоритом сказочного Хальштатта, очаруетесь импозантной деревушкой Траункрихен и не удержитесь от фотографий на свадебном мосту белоснежного замка Орт. Именно в этих местах вам откроется тонкая душа, богатая история 📖 и природная красота озерного региона Австрии.

Первой остановкой на нашем пути станет белоснежный замок 🏰 Орт, где многие пары мечтают сыграть свадьбу и сделать очаровательные снимки на старинном деревянном мосту на долгую память.

Вы побываете в самом сердце региона Зальцкаммергут – городке-сказке Хальштатт, затерявшемся среди высоких гор ⛰️ на берегу озера с лазурной водой. Это место по праву считается главным видом альпийской Австрии, но ни одна фотография не способна передать восхитительную атмосферу города и его своенравный характер. В Хальштатте мы на подъёмнике поднимемся на смотровую площадку World Heritage Skywalk, где открывается вид на город 🏙️, озеро и горы с высоты птичьего полета. В свободное время у вас будет достаточно свободного времени, чтобы перекусить, побродить по улочкам, насладиться панорамами озера и высоких гор или самостоятельно покататься на лодочке или экскурсионном кораблике.

На обратном пути мы заедем в очаровательный курортный городок Траункирхен, расположившийся на берегу одноимённого озера — самого глубокого озера Австрии. Здесь вы снова будете удивлены новыми природными пейзажами и невероятно красивыми 🤩 местами для съемки.

После этой сказочной экскурсии 🧭 у вас появится много великолепных фотографий, а в багаже впечатлений незабываемый день!

Экскурсия может проводится одновременно на двух языках: русском и английском.

Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.