Отправьтесь в увлекательное путешествие по идиллическому региону Зальцкаммергут, включённому в список ЮНЕСКО.
Посетите волшебный город Гальштат, прогуляйтесь по набережной и насладитесь лодочной прогулкой среди гор и зеркальных озёр.
Описание водной прогулкиПутешествие по земле озёр и гор Познакомьтесь с красотами региона Зальцкаммергут, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вас ждут заснеженные вершины, бирюзовые озёра и знаменитый город Гальштат — один из самых живописных уголков Австрии. Сказочные виды Гальштата Вы посетите замок Орт — настоящую жемчужину Зальцкаммергута, любимое место для свадебных церемоний и фотосессий. Прогуляйтесь по деревянному мосту и сделайте снимки, которые навсегда сохранят атмосферу этого волшебного дня. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь.
- В Гальштатте многие заведения не принимают банковские карты, поэтому рекомендуется иметь при себе наличные.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регион Зальцкаммергут
- Город Гальштат
- Замок Орт
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка на лодке
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Трансфер до места встречи
Место начала и завершения?
6939+RQ6 Вена, Австрия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимофей
19 апр 2025
Всё прошло отлично! Несмотря на долгую дорогу, поездка автобусом была комфортной, а Гальштат оказался впечатляющим. Наш гид была отзывчивой и дружелюбной и даже подарила нам небольшой сувенир в конце — это было очень приятно
Д
Дарья
5 янв 2025
Поездка получилась просто замечательной. Гальштат — совершенно уникальный город, но особенной экскурсию сделала наш замечательный гид Даша. Она всё прекрасно знала, рассказывала с интересом и была очень доброй. Наш водитель тоже заслуживает похвалы — всё было точно по времени и безопасно.
А
Арсений
19 дек 2024
Этот день был замечательным — всё прошло организованно и без спешки. Наш гид Даша была невероятно внимательной и доброжелательной, делилась интересными фактами и помогала на протяжении всей поездки. Гальштат —
Г
Григорий
27 апр 2024
Всё было прекрасно! Отличная экскурсия — однозначно рекомендую!
Входит в следующие категории Вены
