Женя и Валя проводит ещё 12 экскурсий

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Путешествие в озерный край Зальцкаммергут с подъемом на панорамную площадку Skywalk

Женя и Валя
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Женя и Валя – экскурсионное агентство
Если вы открыли эту экскурсию, то наверняка мечтаете попасть в Гальштат! Мы с радостью исполним это желание и отвезем вас к зеркальным озерам и альпийским вершинам Австрии.

Вы проедете по красивейшему маршруту страны, погуляете по деревушке Траункирхен и сделаете фото на мосту замка Орт.

А еще в стоимость экскурсии включены билеты на невероятную смотровую Гальштата.
119 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Albertinaplatz
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Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка

Что вас ожидает

Тихий город-сказка
Гальштат, сердце региона Зальцкаммергут, затерян среди высоких гор на озере с лазурной водой. Поверьте — ни одна фотография не передает восхитительную атмосферу этого уголка альпийской Австрии! Здесь мы в первую очередь поднимемся на фуникулере к смотровой площадке World Heritage Skywalk. С ее высоты откроются головокружительные виды города и озера в объятиях гор. После у вас будет 2 часа свободного времени: можно покататься на лодке, побродить по улочкам и пообедать.

Замок Орт и очаровательный городок Траункирхен
По пути к Гальштату мы остановимся у белоснежного замка Орт: вы поймете, почему многие пары мечтают сыграть здесь свадьбу, и сделаете фото на старинном деревянном мосту. А на обратной дороге вас ждет курортный Траункирхен на берегу одноименного озера, самого глубокого в Австрии. И он тоже впечатлит вас дивными пейзажами и местами для лучших снимков из путешествия.

Организационные детали

Билет на фуникулер к смотровой площадке World Heritage Skywalk включен в стоимость.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском
  • Продолжительность экскурсии — 12,5 часов
  • В Гальштате после смотровой Skywalk у вас будет 2 часа свободного времени
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка
Гальштат — альпийская открытка

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Albertinaplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Женя и Валя
Женя и Валя
С нашей командой гидов вам не придётся задумываться над тем, как спланировать идеальное путешествие в Вену, успеть посмотреть самое главное и интересное, узнать то, чего нет ни в одном путеводителе. Мы уже предусмотрели все ваши возможные пожелания и воплотили их в наши возможности.
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