Женя и Валя проводит ещё 12 экскурсий

Что вас ожидает

Тихий город-сказка

Гальштат, сердце региона Зальцкаммергут, затерян среди высоких гор на озере с лазурной водой. Поверьте — ни одна фотография не передает восхитительную атмосферу этого уголка альпийской Австрии! Здесь мы в первую очередь поднимемся на фуникулере к смотровой площадке World Heritage Skywalk. С ее высоты откроются головокружительные виды города и озера в объятиях гор. После у вас будет 2 часа свободного времени: можно покататься на лодке, побродить по улочкам и пообедать.

Замок Орт и очаровательный городок Траункирхен

По пути к Гальштату мы остановимся у белоснежного замка Орт: вы поймете, почему многие пары мечтают сыграть здесь свадьбу, и сделаете фото на старинном деревянном мосту. А на обратной дороге вас ждет курортный Траункирхен на берегу одноименного озера, самого глубокого в Австрии. И он тоже впечатлит вас дивными пейзажами и местами для лучших снимков из путешествия.