Кунсткамера: Искусство и Удивительные Курьезы

Кунсткамера, или камера искусства и курьезов, представляет собой уникальный музей, который в свое время принадлежал императорам. Этот музей был важной частью тогдашнего понимания мира и культуры. Одним из самых известных примеров является венская кунсткамера, обладающая одной из крупнейших коллекций в мире.

Уникальная Коллекция

В венской кунсткамере собрано более 2.000 экспонатов, которые на протяжении столетий коллекционировали представители императорской династии Габсбургов. Центральные элементы коллекции включают:

  • Золотую солонку, созданную в середине XVI века, работы Бенвенуто Челлини.
  • Сервиз для завтрака Марии Терезии, который является выдающимся произведением ювелирного искусства.

Широкий Спектр Экспонатов

Кроме этих великолепных предметов, посетители могут увидеть множество других интересных объектов, таких как:

  • Часы
  • Картины
  • Скульптуры
  • Гобелены
  • Монеты
  • Экземпляры оружия
  • Природные редкости

Развлекательные Элементы

Кунсткамера также изобилует забавными экспонатами. В коллекцию входят:

  • Алкогольные игры
  • Диковенные автоматы
  • Необычные сосуды

Каждый найденный здесь объект рассказывает свою историю, наполняя музей атмосферой удивления и вдохновения. Познакомьтесь с этой увлекательной коллекцией, которая привлекает внимание не только любителей искусства, но и всех, кто ценит необычное и удивительное.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

