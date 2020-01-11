8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в мир старинных экзотических предметов

Мария
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Мария – ваш гид
Вы познакомитесь с коллекцией сокровищ западного искусства, в том числе, увидите крупнейшее в мире собрание картин Брейгеля.

Через истории самых ярких экспонатов, художественных предметов, памятников и редких вещей вы узнаете, чем раньше жили люди, какие существовали представления о красоте и вкусе, и почему они верили в единорогов.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Марии Терезии, около входа в музей истории искусств
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Шедевры Музея истории искусств
Шедевры Музея истории искусств

Что вас ожидает

Сокровища Кунсткамеры
Прогулка по музею начнется с посещения Кунсткамеры (в переводе с немецкого — комната искусств). В ее залах — множество любопытных экспонатов, каждое из которых хранит в себе интересную историю. Вы увидите объекты, которые в свое время были экзотическими, удивительными, порой даже обладали магическими свойствами. Узнаете, чем раньше жили люди, о чем думали, чего боялись, чем восторгались и во что верили. Я расскажу вам, почему, например, люди верили в единорогов, и в какие игры любили играть в давние времена. Вы также осмотрите один из самых восхитительных объектов Кунсткаммеры — Сальеру. Это единственная ювелирная работа Бенвенуто Челлини, выполненная по заказу для французского короля. О том, как она попала в венский музей, расскажу вам во время экскурсии. Кроме того, вы познакомитесь с автоматами 16-17 века, часами и глобусами, пройдя по бесподобному залу с коллекцией короля Рудольфа II.

Императорская коллекция картин
При желании, можно посетить также картинную галерею и познакомиться с картинами, так тщательно собранными членами императорской семьи. Именно здесь находится самая большая коллекция Питера Брейгеля (Старшего), а также полотна таких известных художников, как Рафаэль, Тициан, Рубенс, Дюрер, Веласкес, Караваджо, Тинторетто, Веронезе.

Организационные детали

  • В стоимость не включены входные билеты. Детям и подросткам до 19 лет вход в музей бесплатный, для взрослых — 15 евро.
  • Часы работы: с июня по август: каждый день с 10:00 до 18:00, в четверг – с 10:00 до 21:00, сентября по май: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг – с 10:00 до 21:00, в понедельник музей закрыт.
Шедевры Музея истории искусств
Шедевры Музея истории искусств
Шедевры Музея истории искусств
Шедевры Музея истории искусств
Шедевры Музея истории искусств
Шедевры Музея истории искусств

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Марии Терезии, около входа в музей истории искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я — лицензированный гид в Австрии, живу в Вене более 6 лет и знакомлю своих гостей с красотами Вены и Австрии. Я провожу различные увлекательные экскурсии: как тематические по городу, так и практически во всех музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас! Пишите, я буду рада показать вам этот замечательный город, помочь проникнуться духом и влюбиться в очаровательную Вену!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Спасибо большое Марии за проведение очень атмосферной и познавательной экскурсии!
Были с сыном 11 лет. Оба получили огромное удовольствие от общения с гидом!
3 часа пролетели на одном дыхании!
Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
19 июля 2019
Замечательная и очень интересная экскурсия. Мария рассказывала так интересно, что всё прошло на одном дыхании. Спасибо, Мария.
11 мая 2019
Наша женская компания из г. Одесса посетила экскурсию "Шедевры Музея истории искусств". Я всегда выбираю гида по отзывам туристов. Очень рада, что наши ожидания полностью оправдались и даже больше. Мария - замечательный человек, добрая отзывчивая девушка. Несмотря на молодость, она большой профессионал. Мария очень интересно рассказывала про "знаковые" экспонаты и картины. Музей очень большой, там столько всего впечатляющего. Одна "сальера" чего стоит! Такую экскурсию должны посетить все! и обязательно с Марией. Вы будете в восторге. Мария, большое Вам спасибо за чудесно проведенное время.
1 мая 2019
Это, очевидно, лучший гид в Вене и вероятно самый интересный из всех встреченных мной ранее. Мария блестящий рассказчик и очень отзывчивый человек. Я считаю, что с ней любая экскурсия будет интересна, но знание материала по живописи выше всяких похвал. Я открыл для себя Брейгеля и понял замыслы Рафаэля. Спасибо ей огромное.
16 января 2019
Замечательная Маша, хороший рассказчик и внимательный гид. Маршрут по музею нас нисколько не утомил, на наши вопросы с энтузиазмом давались ответы. Маша провела с нами даже больше времени, чем было заказано – попила с нами кофе под куполом, рассказала еще про Вену и венцев, помогла заказать места в ресторане по телефону и потом еще через пару дней заказал нам такси на вокзал. Ну, прямо лучший друг, а не гид :) Спасибо, Маша. Удачи тебе!
9 ноября 2018
Мария провела отличную экскурсию по самым "знаковым" экспонатам музея. Музей огромен, жаль было уходить! Придется вернуться! Наша группа состояла из взрослых людей, но мне показалось, что Мария найдет чем заинтересовать и детей, рассказ ее эмоционален и красочен! Спасибо.
28 августа 2018
Прекрасная экскурсия, мы остались в полном восторге. Жаль, что всего 2 часа, хотя Маша с нами даже чуть больше ходила, столько хочется посмотреть и столько узнать о сокровищах этого музея.
Маша удивительный гид, она на столько четко понимает, что Вам интересно, отвечала на все наши вопросы, а их было немало:)), очень понятно и интересно преподносила материал.
Спасибо огромное, за эту удивительную экскурсию, очень всем рекомендуем!!!
18 июля 2018
Заказали у Марии экскурсию в музей истории искусств. Восторг! Были с ребенком (подросток), нам очень понравилось! Сколько интересных историй стоит за каждым экспонатом в кунсткамере! Попросили Марию показать нам работы Питера Брейгеля. Она с радостью согласилась.
Ушли с экскурсии очень довольными и вдохновленными. Нам все очень понравилось! Много интересной информации. Мария очень легко и непринужденно ведет экскурсию. Рекомендую! Надеемся, что приедем в Вену в октябре-ноябре на выставку картин Брейгеля и обязательно закажем экскурсию у Марии. Огромное спасибо трипстеру.

Мария проводит ещё 3 экскурсии

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