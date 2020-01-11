8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сокровища Кунсткамеры

Прогулка по музею начнется с посещения Кунсткамеры (в переводе с немецкого — комната искусств). В ее залах — множество любопытных экспонатов, каждое из которых хранит в себе интересную историю. Вы увидите объекты, которые в свое время были экзотическими, удивительными, порой даже обладали магическими свойствами. Узнаете, чем раньше жили люди, о чем думали, чего боялись, чем восторгались и во что верили. Я расскажу вам, почему, например, люди верили в единорогов, и в какие игры любили играть в давние времена. Вы также осмотрите один из самых восхитительных объектов Кунсткаммеры — Сальеру. Это единственная ювелирная работа Бенвенуто Челлини, выполненная по заказу для французского короля. О том, как она попала в венский музей, расскажу вам во время экскурсии. Кроме того, вы познакомитесь с автоматами 16-17 века, часами и глобусами, пройдя по бесподобному залу с коллекцией короля Рудольфа II.

Императорская коллекция картин

При желании, можно посетить также картинную галерею и познакомиться с картинами, так тщательно собранными членами императорской семьи. Именно здесь находится самая большая коллекция Питера Брейгеля (Старшего), а также полотна таких известных художников, как Рафаэль, Тициан, Рубенс, Дюрер, Веласкес, Караваджо, Тинторетто, Веронезе.