Зимняя императорская резиденция

Посещая великолепный дворец Хофбург, вы погружаетесь в удивительный мир истории и культуры. Этот знаменитый дворец в сердце Вены расскажет вам не только о величии австрийской монархии, но и поведает о жизни Императрицы Сисси и её мужа — Императора Франца Йозефа.

Легенды и мифы

Во время экскурсии вас ожидают захватывающие рассказы, полные легенд и мифов, связанных с жизнью важных исторических личностей. Эти истории позволят вам увидеть их не только как государственных деятелей, но и как простых людей, с их радостями и бедами.

Истории из жизни

Вы также узнаете правдивые события, которые происходили в жизни Императрицы Сисси и Императора Франца Йозефа. Взглянув на их ежедневные заботы и triumphs, вы получите более полное представление о том, как они влияли на судьбу целой нации.

Хофбург — это не просто дворец, а живая история, которая заключает в себе множество тайн и интересных фактов. Вы сможете стать частью этой легенды и увлечься ее атмосферой, а сами рассказы сделают ваше посещение незабываемым!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

