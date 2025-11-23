Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Путешествие в Хартберг

По пути в Грац мы проедем через небольшой, но увлекательный городок Хартберг. В исторические времена римской империи здесь располагалось богатое поселение, о чем свидетельствуют находки, обнаруженные во время раскопок — остатки древнеримских вилл и массивная городская стена.

Замок Хартберг

В Хартберге находится одноимённый замок, фрески которого сохранились благодаря мягкому климату Штирии. Интересно, что на каждом доме можно увидеть условные изображения профессий их владельцев — будь то башмак или буханка хлеба.

Кулинарные традиции

Не забудьте сделать паузу в одной из местных кондитерских, чтобы насладиться кофе с традиционным пирожным из тыквенных семечек. Это отличный способ отдохнуть от дороги и даже поучаствовать в приготовлении настоящих штирийских сладостей, которые упакуют для вас с любовью.

Замковый комплекс Херберштайн

Замковый комплекс Херберштайн — один из самых красивых в Австрии. Он возвышается на высоте 422 метра над уровнем моря и ни разу не был взят врагом за все время своего существования. Строительство замка длилось целых четыре столетия, поэтому в его архитектуре гармонично сочетаются стили готики, ренессанса и барокко.

В парковом комплексе замка находится богатейшая коллекция экзотических животных и птиц со всех концов света, что делает посещение этого места особенно увлекательным.

Экскурсия по Грацу

После этого нас ждет интересная экскурсия по городу Грац, где историческая и современная архитектура органично переплетаются, создавая уникальную атмосферу. В этом городе вы сможете увидеть: