Описание экскурсии
Путешествие в Хартберг
По пути в Грац мы проедем через небольшой, но увлекательный городок Хартберг. В исторические времена римской империи здесь располагалось богатое поселение, о чем свидетельствуют находки, обнаруженные во время раскопок — остатки древнеримских вилл и массивная городская стена.
Замок Хартберг
В Хартберге находится одноимённый замок, фрески которого сохранились благодаря мягкому климату Штирии. Интересно, что на каждом доме можно увидеть условные изображения профессий их владельцев — будь то башмак или буханка хлеба.
Кулинарные традиции
Не забудьте сделать паузу в одной из местных кондитерских, чтобы насладиться кофе с традиционным пирожным из тыквенных семечек. Это отличный способ отдохнуть от дороги и даже поучаствовать в приготовлении настоящих штирийских сладостей, которые упакуют для вас с любовью.
Замковый комплекс Херберштайн
Замковый комплекс Херберштайн — один из самых красивых в Австрии. Он возвышается на высоте 422 метра над уровнем моря и ни разу не был взят врагом за все время своего существования. Строительство замка длилось целых четыре столетия, поэтому в его архитектуре гармонично сочетаются стили готики, ренессанса и барокко.
В парковом комплексе замка находится богатейшая коллекция экзотических животных и птиц со всех концов света, что делает посещение этого места особенно увлекательным.
Экскурсия по Грацу
После этого нас ждет интересная экскурсия по городу Грац, где историческая и современная архитектура органично переплетаются, создавая уникальную атмосферу. В этом городе вы сможете увидеть:
- Исторические здания, сохранившие дух прошлого;
- Современные архитектурные решения;
- Красивая природа и ухоженные парки.
