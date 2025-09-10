Самобытный, свободный альпийский регион удивительным образом сочетает все символы Австрии — горы, озёра и альпийские деревни — раскрывая как исторические достопримечательности, так и уникальные природные ландшафты.
Брукк-ан-дер-Мур
Здесь вы узнаете, как небольшой городок стал важным пунктом на пути в Альпы, где именно останавливались торговые караваны, готовясь к горному переходу. Перед отправлением дальше в горы подкрепимся в местной кофейне.
Альпийская идиллия
Нам предстоит проследовать пешком по горным дорожкам до озера Грюнер. Вы узнаете, почему это озеро называют Зелёным. Почему австрийцы приходят к нему в любое время года, и какие тайны скрывают озёрные берега, создавая сказочные миры в окружении величественных альпийских вершин.
Чудеса местной кухни
После длительного насыщенного путешествия по озёрному краю нас встретит уютный деревенский ресторанчик, где вы сможете отведать традиционные блюда и шнапс. Не входит в стоимость экскурсии.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле, остановка в городе Брюк-ан-дер-Мур и посещение альпийского озера Грюнер
Обед в ресторане оплачивается дополнительно
Программа предполагает прогулку вокруг озера на свежем воздухе по удобным дорожкам, примерно 5 км.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 87 туристов
Сопровождение путешественника для меня — это не просто путешествие. Это проникновение в явную и тайную жизнь места, связь времён, городов, событий, людей. Когда один исторический комментарий, выловленный в потоке бесконечной читать дальше
информации, может изменить целую цепочку восприятия дней давно минувших, но продолжающих будоражить воображение. Я — исследователь с профессиональным образованием в области гостиничного бизнеса и туризма. На экскурсиях стараюсь рассказывать о легендах, фактах, личностях и достопримечательностях так, чтобы из этих пазлов вы собрали красивую и понятную картину действительности. Кроме того, у меня широкий кругозор путешественника, поэтому я понимаю, как важны яркие, живые и эмоциональные образы для настоящего познавательного и запоминающегося приключения.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
10 сен 2025
Огромная благодарность Евгении и Владимиру за это путешествие! Они прекрасно владеют материалом, очень интересно рассказывают историю, дополняя множеством разных интересных нюансов! День пролетел как мгновение в их компании, а виды и природа Штирии навсегда останутся в памяти)
Alexander
29 авг 2025
К сожалению, из-за сильного дождя, поездка в Штирию была заменена экскурсией по долине Вахау. Это была очень хорошая экскурсия. Евгения - прекрасный организатор и великолепный рассказчик, профессионально владеющий материалом и читать дальше
умеющий интересно и ярко его показать. Отметим также постоянную заботу о своих подопечных, связанную и с укрытием от дождя, и с организацией питания и др. От поездки остались самые замечательные впечатления. В следующие приезды в Вену непременно обратимся к Евгении с предложениями о новых экскурсиях и поездках.