Для любителей активного отдыха и природы Штирия предлагает уникальный маршрут. Здесь можно прогуляться по горным тропам, увидеть озеро Грюнер и узнать историю городка Брукк-ан-дер-Мур. Путешествие завершится дегустацией традиционных блюд в уютном ресторанчике. Экскурсия включает трансфер и пешие прогулки, идеально подходящие для тех, кто ценит свежий воздух и альпийские пейзажи

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Штирия — это…

Самобытный, свободный альпийский регион удивительным образом сочетает все символы Австрии — горы, озёра и альпийские деревни — раскрывая как исторические достопримечательности, так и уникальные природные ландшафты.

Брукк-ан-дер-Мур

Здесь вы узнаете, как небольшой городок стал важным пунктом на пути в Альпы, где именно останавливались торговые караваны, готовясь к горному переходу. Перед отправлением дальше в горы подкрепимся в местной кофейне.

Альпийская идиллия

Нам предстоит проследовать пешком по горным дорожкам до озера Грюнер. Вы узнаете, почему это озеро называют Зелёным. Почему австрийцы приходят к нему в любое время года, и какие тайны скрывают озёрные берега, создавая сказочные миры в окружении величественных альпийских вершин.

Чудеса местной кухни

После длительного насыщенного путешествия по озёрному краю нас встретит уютный деревенский ресторанчик, где вы сможете отведать традиционные блюда и шнапс. Не входит в стоимость экскурсии.

Организационные детали