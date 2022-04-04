Что вас ждет?

Мы начнем наше путешествие в городке Payerbach, где начинается горный участок железной дороги. До сих пор современные поезда проходят по тому маршруту, который был построен в середине 19 века. Мы проедем весь горный участок железной дороги и выйдем на станции Земмеринг.

Ландшафт вдоль горной дороги похож на сказочную страну. Многие путешественники ездили не столько к морю, сколько в Земмеринг. Так, благодаря железной дороге, началось строительство замков и вилл в районе этого горного массива. Городок Земмеринг стал главным местом отдыха аристократии вблизи Вены.

До сих пор можно увидеть приметы Belle Époque: виллы известных художников, писателей, представителей аристократии, гостиницы и рестораны. Мы прогуляемся с вами по улочкам со старинными домами и сможем, так же как и полвека назад, отправить открытку с видами Земмеринга, железной дороги или природы.

После обеда и изучения городка, мы отправимся с вами в обратный путь. Теперь посмотрим на железную дорогу со стороны, проедем на машине и сможем увидеть 41 километр дороги с 16 виадуками, 15 тоннелями и 100 кирпичными арочными мостами. Это настоящий австрийский музей под открытым небом.

Мы целый день проведём в окружении прекрасной альпийской природы горного массива Земмеринг, завораживающих пейзажей горной железной дороги и красивых вилл Belle Époque.