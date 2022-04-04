Путешествие по старейшей железной дороге в Belle Époque

В часе езды от Вены сохранилось удивительное место, как его называли современники Земной рай с летней прохладой на

Индивидуальная
В часе езды от Вены сохранилось удивительное место, как его называли современники «Земной рай с летней прохладой на волшебной горе».

Таким нам и предстаёт горный массив Земмеринг.

Именно через него была проложена первая в мире горная железная дорога (объект Юнеско), которая открыла эти места аристократам и позволила соединить два участка железной дороги из Вены в Грац.
Путешествие по старейшей железной дороге в Belle Époque
Путешествие по старейшей железной дороге в Belle Époque
Путешествие по старейшей железной дороге в Belle Époque
Путешествие по старейшей железной дороге в Belle Époque
Путешествие по старейшей железной дороге в Belle Époque
Путешествие по старейшей железной дороге в Belle Époque

Что вас ждет?

Мы начнем наше путешествие в городке Payerbach, где начинается горный участок железной дороги. До сих пор современные поезда проходят по тому маршруту, который был построен в середине 19 века. Мы проедем весь горный участок железной дороги и выйдем на станции Земмеринг.
Ландшафт вдоль горной дороги похож на сказочную страну. Многие путешественники ездили не столько к морю, сколько в Земмеринг. Так, благодаря железной дороге, началось строительство замков и вилл в районе этого горного массива. Городок Земмеринг стал главным местом отдыха аристократии вблизи Вены.
До сих пор можно увидеть приметы Belle Époque: виллы известных художников, писателей, представителей аристократии, гостиницы и рестораны. Мы прогуляемся с вами по улочкам со старинными домами и сможем, так же как и полвека назад, отправить открытку с видами Земмеринга, железной дороги или природы.
После обеда и изучения городка, мы отправимся с вами в обратный путь. Теперь посмотрим на железную дорогу со стороны, проедем на машине и сможем увидеть 41 километр дороги с 16 виадуками, 15 тоннелями и 100 кирпичными арочными мостами. Это настоящий австрийский музей под открытым небом.
Мы целый день проведём в окружении прекрасной альпийской природы горного массива Земмеринг, завораживающих пейзажей горной железной дороги и красивых вилл Belle Époque.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд на комфортабельном автомобиле
  • Билеты на поезд по старейшей горной железной дороге
  • Экскурсия по городкам, где проходит горная железная дорога
Что не входит
  • Кофе и обед на протяжении всего маршрута
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Для того, кто ищет НОВЫХ впечатлений. И тем, в ком мерный ритм поезда вызывает приятные воспоминания, и тем, кому необходимо помедитировать в стремительном движении над бескрайностью далин. А также, любителям удивительных поворотов истории, желающим оказаться в то далёкое время.
  • Экскурсия рассчитана на любой возраст. Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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