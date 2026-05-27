Знаете ли вы сколько сортов приготовления кофе в Вене? Почему Венскую оперу называли крематорием? За что Марию Терезию окрестили «тещей Европы»? На моей пешеходной экскурсии мы отправимся на увлекательную прогулку
Описание экскурсииРинг/Рингштрассе/Кольцевой Бульвар - самый красивый бульвар Вены и 900 зданий, построенных императором за 30 лет. Это и Парламент, и Ратуша, и музеи-близнецы, и биржа, и Опера… Невероятно помпезные здания, которые критиковали в 19-м столетии, сегодня являются гордостью венцов, а у туристов захватывает дух от их вида.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Вены по договоренности
Завершение: Центр Вены Ringstraße
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€166 за экскурсию