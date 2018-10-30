2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

  4. Роскошная Вена в поясе Рингштрассе

Осмотреть главные достопримечательности на прогулке по бульварному кольцу

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
Если вы впервые в Вене, лучшим началом вашего путешествия станет экскурсия по одному из красивейших бульваров мира — улице Ринг.

Проложенная на месте крепостных стен, она окольцовывает центральный район, Внутренний Город.

Я познакомлю вас как с must-see, так и с потайными местами столицы.

С Рингштрассе вы увидите резиденцию австрийских Габсбургов, Музей истории искусств и Естественно-исторический музей, Государственную оперу, Парламент, Ратушу, Венский университет, красивые парки и многое другое.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Universitätsring 12
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе

Что вас ожидает

Парк Фрейда и Венский университет
Экскурсия начнется с парка Фрейда, где вы увидите круг деревьев, высаженных в честь 40-й годовщины Европейского Союза, а также гранитный стол с десятью стульями в часть вступления в ЕС еще десяти стран. Осмотрите неоготическую церковь Обета (Вотивкирхе), а затем подойдете к парадному зданию Венского университета. При желании и при условии, что учебное заведение будет открыто, я с удовольствием приглашу вас посмотреть, чем живут студенты в Вене. Вы пройдете по залам, по которым в свое время гулял Фрейд. Так как я сама здесь учусь, буду рада рассказать о различиях в системе образования и интересных особенностях обучения в Австрии. И, конечно же, отдельное внимание уделю произведениям известного австрийского художника, Густава Климта, написанным специально для университета.

Ратуша, Народный парк и Хофбург
Далее в программе наиболее значительная нецерковная постройка в неоготическом стиле — Ратуша, которую практически все туристы путают с собором, и белоснежное здание Парламента. В Народном парке, одном из любимых мест отдыха горожан, особенно приятно пройтись в летний сезон, когда воздух наполняется ароматами роз. Здесь мы немного поговорим о Наполеоне Бонапарте — вряд ли вы задумывались, что Вену очень многое связывает с французским императором. А финальным аккордом станет непревзойденный Хофбург, олицетворяющий всю историю австрийской столицы. Возле стен дворца Габсбургов я расскажу о знаменитой династии, правящей на протяжении 600 лет, и тонкостях планировки комплекса.

Я очень люблю этот город и хочу, чтобы и вы влюбились в него!

Организационные детали

Так как это индивидуальная экскурсия, я с удовольствием учту ваши пожелания при планировании маршрута.

Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Universitätsring 12.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я — лицензированный гид в Австрии, живу в Вене более 6 лет и знакомлю своих гостей с красотами Вены и Австрии. Я провожу различные увлекательные экскурсии: как тематические по городу, так и практически во всех музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас! Пишите, я буду рада показать вам этот замечательный город, помочь проникнуться духом и влюбиться в очаровательную Вену!
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2018
Смело ставлю экскурсии и гиду оценку 5+
Мария невероятно внимательная и заботливая по отношению к участникам экскурсии. Начиная от общения до экскурсии и полезных подсказок по Вене, заканчивая каждой минутой двухчасовой экскурсии. Лёгкий, приятный, увлекательный рассказ о городе, людях, событиях, сопровождаемый отличной иллюстрацией с цветными распечатками. Все заданные вопросы отвечаются полно и исчерпывающе. Мы в полном восторге, образец качественной работы гида!
28 октября 2018
Мария блестящий знаток Вены, в совершенстве и на очень глубоком уровне знающий и понимающий историю и культуру этого города. Ее рассказ идёт в хорошем темпе, она одновременно показывает объекты и рассказывает о них. Все возникающие вопросы находят ответы и эти ответы не менее важны и содержательны, чем материал основной экскурсии. Рекомендую ее как гида для увлекательной и приятной прогулки по Вене.

Мария проводит ещё 4 экскурсии

Один день в ВенеОдин день в ВенеОдин день в Вене
160 за экскурсию
2 часа
108 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
На этой экскурсии вы увидите не только основные достопримечательности, но и то, что скрыто от глаз обычных туристов. Вена — восхитительна, но чтобы понять и прочувствовать ее, необходимо свернуть с избитых маршрутов в маленькие переулочки и дворики, которые хранят великое множество интересных историй. Я с радостью поведаю Вам о них!
Неспешная прогулка по парку ШёнбруннНеспешная прогулка по парку ШёнбруннНеспешная прогулка по парку Шёнбрунн
200 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
История императорской резиденции и секреты штруделей
Шёнбрунн — это летняя резиденция императоров, дворцовый комплекс с восхитительным парком и одно из любимых мест отдыха венцев. Большинство туристов довольствуется только подъемом на Глориетту и лицезрением главного фонтана. Я же предлагаю рассмотреть все прелестные уголки этого парка и узнать побольше об императорской семье, а также о самом старинном зоопарке в Европе, лабиринтах и многом другом.
По Вене с ветерком!По Вене с ветерком!По Вене с ветерком!
160 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Автомобильное путешествие по must-see местам города
Вы проедете по одной из самых красивых улиц мира — Бульварному кольцу, окружающему исторический район австрийской столицы, где сосредоточены ее главные достопримечательности: неоготические церкви, императорская резиденция, здание оперы, университет и множество музеев. Кроме того, я познакомлю вас с самым необычным проектом жилого дома в Вене и отвезу в один из крупнейших парков на берегу Дуная, Пратер.
Шедевры Музея истории искусствШедевры Музея истории искусствШедевры Музея истории искусств
160 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Путешествие в мир старинных экзотических предметов
Вы познакомитесь с коллекцией сокровищ западного искусства, в том числе, увидите крупнейшее в мире собрание картин Брейгеля. Через истории самых ярких экспонатов, художественных предметов, памятников и редких вещей вы узнаете, чем раньше жили люди, какие существовали представления о красоте и вкусе, и почему они верили в единорогов.

Обзорные экскурсии в Вене

Ежедневная прогулка по ВенеЕжедневная прогулка по ВенеЕжедневная прогулка по Вене
20 за человека
2 часа
478 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей дружеской прогулке вы откроете богатую историю Вены и взглянете на неё глазами местных жителей. Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с Веной Средних веков. Мы не только покажем вам самое-самое, но и поможем сориентироваться в Вене в первые дни путешествия, найти вкусные кафе и необычные австрийские сувениры!
Вена для новичковВена для новичковВена для новичков
скидка15%
От
€80
68 за экскурсию
2 часа
99 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Готовы заглянуть в шкатулку с секретами Вены? Не отвлекаясь на бесчисленные имена и даты, вы пройдете по улицам Внутреннего Города и дорожкам Фольксгартена, услышите австрийские легенды и разведаете кофейни, куда сами венцы заглядывают за штруделем. А главное — ощутите атмосферу настоящей Вены и не сможете в неё не влюбиться!
История Вены без скучных фактов и датИстория Вены без скучных фактов и датИстория Вены без скучных фактов и дат
160 за экскурсию
2 часа
175 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Устали от скучных экскурсий, когда гиды просто сыплют датами и монотонно пересказывают учебник? Тогда давайте побеседуем о Вене на неформальной прогулке. Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в неформальной обстановке расскажу историю каждого объекта, о знаменитых правителях и событиях — серьезных и курьезных, связанных с ними, а также о культуре и нравах венцев. Мой рассказ будет содержательным, но легким, — поэтому после экскурсии, вместо каши в голове, у вас останется хорошее понимание Вены и ее ценностей.
О Вене с любовью!О Вене с любовью!О Вене с любовью!
160 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Вас ждут венские истории, анекдоты и курьезы, старинные площади и церкви, уютные средневековые улицы и волшебная атмосфера ожившего прошлого. Я помогу раскрыть загадочную душу австрийской столицы, расскажу о менталитете ее жителей и сделаю все, чтобы вы полюбили Вену навсегда!
Вена — первое знакомствоВена — первое знакомствоВена — первое знакомство
130 за экскурсию
2 часа
31 отзыв
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным историком
Вы увидите все главные места Вены, проследите ее историю на протяжении веков и узнаете о знаменитых людях, которые родились на этой земле. А еще услышите, чем живет современная австрийская столица и почему уже 10 лет подряд она занимает первое место в мире по качеству жизни.
Вена в вашем ритмеВена в вашем ритмеВена в вашем ритме
165 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Главное в блистательной столице и о ней на гибкой авто-пешеходной экскурсии
Город с равно богатыми историей и архитектурой, город парков и классической музыки: я покажу вам Вену такой, какой ее ждешь. Вы проедете по всему Рингштрассе, вспомните Габсбургов у их резиденции, сфотографируетесь на главных площадях, увидите Ратушу и собор Св. Стефана — при этом маршрут можно корректировать с учетом ваших интересов.

Выбирайте и другие экскурсии в Вене

ОбзорныеИстория и архитектураМузеи и искусствоНеобычные маршрутыДля детейЗа городомГастрономическиеФотосессииНа велосипедеВ другой городТрансферыВенский лесВенская РатушаВечерниеБельведерХофбургШёнбруннСо скидкойВсеНа автобусеГрупповыеНа автомобилеПешкомИндивидуальныеБилеты в музеи