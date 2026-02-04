2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Лучшим началом вашего путешествия по Вене станет экскурсия по Рингштрассе.
Этот бульвар, проложенный на месте крепостных стен, окольцовывает центральный район Внутренний Город.
Здесь вы увидите резиденцию австрийских Габсбургов, Музей истории искусств, Естественно-исторический читать дальшеуменьшить
музей, Парламент, Ратушу и Венский университет. Прогулка по Народному парку, одному из любимых мест отдыха горожан, особенно приятна в летний сезон. В завершение экскурсии вы посетите Хофбург, олицетворяющий всю историю австрийской столицы. Индивидуальный подход позволяет учесть все ваши пожелания при планировании маршрута
Лучшее время для экскурсии по Вене - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, и прогулки по его историческим местам особенно приятны благодаря теплой погоде и обилию зелени. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда туристов меньше, а температура остается комфортной. Однако в эти периоды возможны дожди, что стоит учитывать при планировании визита.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Венский университет
Ратуша
Народный парк
Хофбург
Парламент
Музей истории искусств
Естественно-исторический музей
Описание экскурсии
Венский университет
Экскурсия начнется с парадного здания Венского университета. При желании и при условии, что учебное заведение будет открыто, я с удовольствием приглашу вас посмотреть, чем живут студенты в Вене. Вы пройдете по залам, по которым в свое время гулял Фрейд. Так как я сама здесь учусь, буду рада рассказать о различиях в системе образования и интересных особенностях обучения в Австрии. И, конечно же, отдельное внимание уделю произведениям известного австрийского художника, Густава Климта, написанным специально для университета.
Ратуша, Народный парк и Хофбург
Далее в программе наиболее значительная нецерковная постройка в неоготическом стиле — Ратуша, которую практически все туристы путают с собором, и белоснежное здание Парламента. В Народном парке, одном из любимых мест отдыха горожан, особенно приятно пройтись в летний сезон, когда воздух наполняется ароматами роз. Здесь мы немного поговорим о Наполеоне Бонапарте — вряд ли вы задумывались, что Вену очень многое связывает с французским императором. А финальным аккордом станет непревзойденный Хофбург, олицетворяющий всю историю австрийской столицы. Возле стен дворца Габсбургов я расскажу о знаменитой династии, правящей на протяжении 600 лет, и тонкостях планировки комплекса.
Я очень люблю этот город и хочу, чтобы и вы влюбились в него!
Организационные детали
Так как это индивидуальная экскурсия, я с удовольствием учту ваши пожелания при планировании маршрута.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Universitätsring 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1710 туристов
Я лицензированный гид в Австрии, живу в Вене c 2013 года и показываю гостям этот город и страну так, чтобы они запомнились.
Провожу разные экскурсии: тематические прогулки по городу и программы в музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас.
Напишите мне — с радостью покажу вам Вену, помогу почувствовать её атмосферу и влюбиться в этот город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Это была наша первая экскурсия с Марией, мы остались в полном восторге!!! Маршрут очень интересный и грамотно выстроен. Мы встретились с Марией там где нам было удобно, она подстроилась под читать дальшеуменьшить
нас, что было очень приятно! На экскурсии увидели много нового, рассказ экскурсовода очень интересный, на все наши дополнительные вопросы, иногда и не совсем по теме экскурсии и нашего маршрута, у Марии был ответ. По моей просьбе Мария показала нам в одной из церквей копию Тайной вечери, что для нас было очень ценно. Мария очень позитивный человек, который любит своё дело и это чувствуется в её рассказе, и том с каким энтузиазмом и радостью она говорит о Вене и её истории. Могу только порекомендовать Марию, и наверняка знаю к кому обращусь за экскурсией, когда снова буду в Вене.
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Дмитрий
Мария - замечательный гид.
Мы были на экскурсии с детьми 8, 12 и 17 лет. Мария гибко подходила к нашему составу людей и рассказывала так чтобы было интересно и взрослым и читать дальшеуменьшить
детям. Причём не было перегруза датами и цифрами. Находила интересные истории и факты. Грамотная речь, живое общение-видно что человек на своём месте - занимается своим любимым делом.
Отмечу, что поскольку мы были в январе - погода была достаточно промозглой, при этом Мария была внимательна к нам и к нашим детям: если мы подмерзали то находила места где можно отогреться.
Также дала несколько отличных советов где можно вкусно и оптимально по цене покушать (спасибо за кафе 1516:)) и отведать десертов (Oberlaa). Ещё соориентировала по стоимости проезда и парковкам в Вене.
Настоятельно рекомендую как позитивного и профессионального гида.
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Е
Екатерина
Вена с прекрасной Марией – это любовь. Было очень интересно и познавательно не только для взрослых, но и для детей. Наше знакомство с Марией произошло на экскурсии по Гарри Поттеру читать дальшеуменьшить
в музее искусств. Это - восторг. От наполнения экскурсии, до шедевров, которые нам показывала Мария. Мы также погуляли с Марией по Рингу, познакомились со знаковыми местами, которые связаны с принцессой Сисси. И, конечно, зашли посетили Венскую оперу, где Мария провела нам экскурсию. Мария, благодарим вас за прекрасные прогулки и экскурсии с Вами. Я познакомила детей и себя с Веной так, как хотела. Мы обязательно вернемся к вам еще не раз.
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Ю
Юлия
Были на экскурсии с Марией семья 4 человека. Мария большая молодец! Сделала для нашего удобства начало экскурсии от нашего отеля. (мы жили в центре города) Экскурсия нам очень понравилась! Мария читать дальшеуменьшить
прекрасный рассказчик и очень коммуникабельный человек. Кроме исторических фактов так же рассказала где можно поесть и что можно ещё посмотреть. Мы настолько все увлеклись, что даже гуляли по Вене больше, чем это предполагалось. Очень приятно было иметь дело с таким увлеченным своим делом гидом. Мария, спасибо вам огромное! Благодаря вам, решили обязательно вернуться в Вену ещё раз. Всем рекомендуем воспользоваться услугами Марии.
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Богдан
Смело ставлю экскурсии и гиду оценку 5+ Мария невероятно внимательная и заботливая по отношению к участникам экскурсии. Начиная от общения до экскурсии и полезных подсказок по Вене, заканчивая каждой минутой читать дальшеуменьшить
двухчасовой экскурсии. Лёгкий, приятный, увлекательный рассказ о городе, людях, событиях, сопровождаемый отличной иллюстрацией с цветными распечатками. Все заданные вопросы отвечаются полно и исчерпывающе. Мы в полном восторге, образец качественной работы гида!
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Н
Наталия
Мария блестящий знаток Вены, в совершенстве и на очень глубоком уровне знающий и понимающий историю и культуру этого города. Ее рассказ идёт в хорошем темпе, она одновременно показывает объекты и читать дальшеуменьшить
рассказывает о них. Все возникающие вопросы находят ответы и эти ответы не менее важны и содержательны, чем материал основной экскурсии. Рекомендую ее как гида для увлекательной и приятной прогулки по Вене.
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