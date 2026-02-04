2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Вене - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, и прогулки по его историческим местам особенно приятны благодаря теплой погоде и обилию зелени. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, когда туристов меньше, а температура остается комфортной. Однако в эти периоды возможны дожди, что стоит учитывать при планировании визита.

музей, Парламент, Ратушу и Венский университет. Прогулка по Народному парку, одному из любимых мест отдыха горожан, особенно приятна в летний сезон. В завершение экскурсии вы посетите Хофбург, олицетворяющий всю историю австрийской столицы. Индивидуальный подход позволяет учесть все ваши пожелания при планировании маршрута

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Венский университет

Экскурсия начнется с парадного здания Венского университета. При желании и при условии, что учебное заведение будет открыто, я с удовольствием приглашу вас посмотреть, чем живут студенты в Вене. Вы пройдете по залам, по которым в свое время гулял Фрейд. Так как я сама здесь учусь, буду рада рассказать о различиях в системе образования и интересных особенностях обучения в Австрии. И, конечно же, отдельное внимание уделю произведениям известного австрийского художника, Густава Климта, написанным специально для университета.

Ратуша, Народный парк и Хофбург

Далее в программе наиболее значительная нецерковная постройка в неоготическом стиле — Ратуша, которую практически все туристы путают с собором, и белоснежное здание Парламента. В Народном парке, одном из любимых мест отдыха горожан, особенно приятно пройтись в летний сезон, когда воздух наполняется ароматами роз. Здесь мы немного поговорим о Наполеоне Бонапарте — вряд ли вы задумывались, что Вену очень многое связывает с французским императором. А финальным аккордом станет непревзойденный Хофбург, олицетворяющий всю историю австрийской столицы. Возле стен дворца Габсбургов я расскажу о знаменитой династии, правящей на протяжении 600 лет, и тонкостях планировки комплекса.

Я очень люблю этот город и хочу, чтобы и вы влюбились в него!

Организационные детали

Так как это индивидуальная экскурсия, я с удовольствием учту ваши пожелания при планировании маршрута.