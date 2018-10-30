2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Парк Фрейда и Венский университет

Экскурсия начнется с парка Фрейда, где вы увидите круг деревьев, высаженных в честь 40-й годовщины Европейского Союза, а также гранитный стол с десятью стульями в часть вступления в ЕС еще десяти стран. Осмотрите неоготическую церковь Обета (Вотивкирхе), а затем подойдете к парадному зданию Венского университета. При желании и при условии, что учебное заведение будет открыто, я с удовольствием приглашу вас посмотреть, чем живут студенты в Вене. Вы пройдете по залам, по которым в свое время гулял Фрейд. Так как я сама здесь учусь, буду рада рассказать о различиях в системе образования и интересных особенностях обучения в Австрии. И, конечно же, отдельное внимание уделю произведениям известного австрийского художника, Густава Климта, написанным специально для университета.

Ратуша, Народный парк и Хофбург

Далее в программе наиболее значительная нецерковная постройка в неоготическом стиле — Ратуша, которую практически все туристы путают с собором, и белоснежное здание Парламента. В Народном парке, одном из любимых мест отдыха горожан, особенно приятно пройтись в летний сезон, когда воздух наполняется ароматами роз. Здесь мы немного поговорим о Наполеоне Бонапарте — вряд ли вы задумывались, что Вену очень многое связывает с французским императором. А финальным аккордом станет непревзойденный Хофбург, олицетворяющий всю историю австрийской столицы. Возле стен дворца Габсбургов я расскажу о знаменитой династии, правящей на протяжении 600 лет, и тонкостях планировки комплекса.

Я очень люблю этот город и хочу, чтобы и вы влюбились в него!