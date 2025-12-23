27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Представьте себе экскурсию, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории Вены.
От тайных улиц до величественных площадей, от историй могущественной династии Габсбургов до легендарных зданий Рингштрассе.
Эта индивидуальная экскурсия не просто показывает известные места, но и ведет через скрытые дворики, раскрывая секреты, о которых мало кто знает. Познакомьтесь с другой стороной Вены, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
🏛️ Впечатляющие исторические достопримечательности
📜 Увлекательные рассказы о жизни Габсбургов
⛪ Посещение уникальных церквей и соборов
🚶♂️ Прогулки по живописным улицам и дворикам
Что можно увидеть
Церковь иезуитов
Чумная колонна
Дом Моцарта
Собор Св. Стефана
Ратуша
Дворец Хофбург
Музеи-близнецы на площади Марии Терезии
Греческая церковь
Украинская церковь
Описание экскурсии
Незаезженный маршрут
В поисках главных достопримечательностей мы погуляем по живописным тихим улицам и подсмотрим за жизнью венцев в скрытых внутренних двориках. Вы увидите Церковь иезуитов и Чумную колонну; найдете дом Моцарта и церковь, в которой он жил; с разных сторон полюбуетесь собором Св. Стефана, символом Вены. Конечно, тайные тропы также выведут нас к Рингштрасе — бульвару, на котором стоят здания-бренды города: изящная Ратуша, дворец Хофбург и музеи-близнецы на площади Марии Терезии.
Венские сюжеты и секреты
Я дам общую информацию о возникновении и развитии Вены, подробно расскажу о Габсбургах. Вы узнаете о представителях могущественной династии, как о простых людях, которые любили, страдали, отмечали праздники. По пути нам встретятся Василиск из легенды, греческая и украинская церкви, а также «житель Средневековья». Мы поговорим о бушевавшей в Вене чуме, о старейшем ресторане и многих других страницах из истории города.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят познакомиться с Веной, и тем, кто уже бывал здесь. Я всегда ориентируюсь на ваши интересы.
Организационные детали
Подъём на лифте на крышу собора Св. Стефана — 7,5 € с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Rotenturmstrasse 28
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1290 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы читать дальшеуменьшить
узнаете подробности, сможете ощутить контекст европейской истории и оценить уникальность всего, что мы видим во время наших прогулок. Экскурсии по музеям построены так, чтобы познакомить вас с самыми интересными картинами и экспонатами, не пытаясь «объять необъятное».
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Maria
Классный гид, который очень быстро подстраивается под ваш запрос! У нас с подругой был всего один день в Вене и накануне мы увидели свободное время у Натальи на обзорную экскурсию. читать дальшеуменьшить
Экскурсия получилась очень интересной, динамичной, без перегруза историческими фактами (которые скорее всего и не запомнятся), Наталья посоветовала нам не популярные у туристов (от этого и классные!) места для обеда и ужина. Рекомендую.
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М
Марина
Спасибо Наташе за лёгкую экскурсию
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Леонид
Огромное спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. Все было замечательно и интересно. Наталья очень хорошо владеет аудиторией и подбирает интересные факты, в соответствии с участниками группы (экскурсия так и называетсе - КЛАССИКА И ИМПРОВИЗАЦИЯ. Так, например, в нашей группе были путешественники 13ти лет, 50ти и 80+. Все остались в восторге. Темп экскурсии был соответствующий. Реккомендую Наталью как отличного экскурсовода по Вене.
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i
igor
Были в Вене одним днем и решили, что лучше посмотреть основные места с помощью гида. И не прогадали. Наталья не только профессиональный гид, но и очень позитивный и легкий человек. Спасибо за приятную прогулку и отличное настроение!
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С
Сергей
отличная компания
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В
Виктория
У нас был короткий визит в Вену. Я заранее связалась с гидом Натальей через сайт Tripster. Ответ был получен быстро и сложностей с заказом не возникло. За день до экскурсии читать дальшеуменьшить
созвонились и уточнили, что экскурсия состоится. Гид приехала вовремя (она даже приехала раньше), но мы опоздали почти на 15 минут.
Мой принцип выбора гида: - меньше скучной истории с датами. -подробнее об истории развития города до наших дней. -частично информация о местных жителях в наше время. -и интересные факты из прошлого. -бонус, когда маршрут проходит по нетуристическим, но очень крутым улицам.
Гид Наталья полностью оправдал все наши ожидания! Она очень жизнерадостная, веселая, подстраивается под желания. Это похоже на прогулку с другом. Легко и непринужденно.
После экскурсии мы сразу договорились встретиться на следующий день, чтобы снова вместе погулять. У Натальи нашлось время и желание, чему мы очень рады! Однозначно, мы бы сами никогда не поняли бы Вену так хорошо, если бы не участие Натальи!
Спасибо! Если спросить: -Будет ли в будущем ещё визит в Вену? -Да! Город невероятный!
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