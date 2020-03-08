27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти нетуристическими тропами по главным местам, «познакомиться» с Габсбургами и полюбить город

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вместе мы ответственно подойдем к вашему знакомству с величественной Веной и посмотрим на ее ключевые места, но путь проложим по тайным улицам без толп.

Вы заглянете за фасады, впечатлитесь достопримечательностями Рингштрассе и найдете удивительные церкви.

А я расскажу о повседневной жизни Габсбургов и поделюсь скрытыми сюжетами города.
111 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча в районе метро Schwedenplatz
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У этой экскурсии27 отзывов
4.52
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация

Что вас ожидает

Незаезженный маршрут
В поисках главных достопримечательностей мы погуляем по живописным тихим улицам и подсмотрим за жизнью венцев в скрытых внутренних двориках. Вы увидите церковь иезуитов и Чумную колонну; найдете дом Моцарта и церковь, в которой он жил; с разных сторон полюбуетесь собором Св. Стефана, символом Вены. Конечно, тайные тропы также выведут нас к Рингштрасе — бульвару, на котором стоят здания-бренды города: изящная Ратуша, дворец Хофбург и музеи-близнецы на площади Марии Терезии.

Венские сюжеты и секреты
Я дам общую информацию о возникновении и развитии Вены, подробно расскажу о Габсбургах. Вы узнаете о представителях могущественной династии, как о простых людях, которые любили, страдали, отмечали праздники. По пути нам встретятся Василиск из легенды, греческая и украинская церкви, а также «житель Средневековья». Мы поговорим о бушевавшей в Вене чуме, о старейшем ресторане и многих других страницах из истории города.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Веной, и тем, кто уже бывал здесь. Я всегда ориентируюсь на ваши интересы.

Организационные детали

  • По желанию собор Св. Стефана можно изучить внутри. Билет не включен в стоимость (4,50€ с человека)
  • Если вы единственный участник экскурсии — стоимость снижается до 80 евро
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация
Вена — классика и импровизация

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Schwedenplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Добрый день! Я живу в Вене 20 лет и сама активная путешественница. Работа в одном из музеев Вены повлияла на выбор дальнейшей профессии, и в 2019 я окончила курсы гидов. Постоянно развиваюсь, хожу на выставки, в музеи и на экскурсии, отбираю изюминки для своих гостей. Стараюсь быть в курсе событий культурной жизни Вены, чтобы посоветовать самое лучшее. С радостью расскажу об истории и жизни города, учту ваши интересы и дам советы о том, где вкусно поесть.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Были на экскурсии 8 марта! Гид ждал нас в назначенном месте вовремя!Экскурсия нам понравилась!! Наталья очень коммуникабельный человек; за короткое время мы узнали много интересного, что нет в путеводителях!!!Спасибо Наталье за прекрасно проведенное время!!!
31 января 2020
Экскурсия не оправдала ожиданий. Мало исторических фактов, даты приходилось проверять в интернете, вопросы воспринимались с негодованием и в "шутку" прозвучала фраза о доплате за вопросы. Еще один минус - курение гида во время экскурсии. При расчете гид возмутилась что мы не приготовили сумму без сдачи (данный момент не обговаривался заранее) и задержали ее пока пытались разменять деньги.
Юлия
29 января 2020
Экскурсия была очень легкая и интересная. Наталья рассказывает историю и факты про Вену, но при этом нет исторической нагрузки в виде множества дат, имен.
Было много советов и рекомендаций куда стоит сходить: музеи, кафе, куда съездить: замки и парки, после экскурсии получили данную информацию с названиями и отметками на карте.
Для знакомства с Веной, понимания как она построена, где и что находится данная экскурсия подходит отлично. Хотя экскурсию мы взяли не в первый день пребывания, много улочек и дворов узнали только благодаря данной экскурсии.
6 января 2020
Прекрасная экскурсия, Наталья рассказывала интересным простым языком с тонким чувством юмора. Наша разновозрастная группа очень довольна. Вена чудесна, приедем еще не раз.
5 января 2020
Очевидно, что всю Вену за небольшое время экскурсии не охватишь.Но вполне можно начать таким образом знакомство с прекрасным городом.Благодаря Наталье мы увидели интересные места Вены,до которых наверняка бы не добрались самостоятельно.
3 января 2020
Очень душевная экскурсия 😊 Наталья коммуникабельный и приятный в общении человек. Прислушивается и идёт на встречу пожеланиям. Время пролетело незаметно. Очень рекомендуем 👌
31 декабря 2019
Экскурсовод Наталья, просто супер! Рекомендуем, весело и позновательно!
28 декабря 2019
Мы в Вене не первый раз, но только сейчас решили узнать ее в деталях. Наталья нас удивила) Никаких банальных фактов. Сплошной изюм! Альтернатива по ходу экскурсии (если какой-то маршрут нам уже известен). Притерлись почти сразу. Знание материала великолепное - отвечает на вопросы не задумываясь и распространённо.
Спасибо большое, Наталья. Мы получили огромное удовольствие!
21 декабря 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Натальей! Она показала нам интересные дворики, дала рекомендации "что поесть" и что посмотреть вне экскурсии; была гибка по времени.
Легкость изложения, чувство юмора, мы были "на одной волне". Спасибо!
13 декабря 2019
Экскурсия супер! Если вы хотите пройтись не «проторенными» туристскими тропками, а увидеть и услышать нечто большее чем есть в путеводителях и аудиогидах, то вам к Наталье. Благодаря Наталье мы с мужем влюбились в Вену. Всем друзьям советовать будем только Наталью и надеюсь скоро и сами вернёмся за новой экскурсией.
Ещё 17 отзывов

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