27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Незаезженный маршрут

В поисках главных достопримечательностей мы погуляем по живописным тихим улицам и подсмотрим за жизнью венцев в скрытых внутренних двориках. Вы увидите церковь иезуитов и Чумную колонну; найдете дом Моцарта и церковь, в которой он жил; с разных сторон полюбуетесь собором Св. Стефана, символом Вены. Конечно, тайные тропы также выведут нас к Рингштрасе — бульвару, на котором стоят здания-бренды города: изящная Ратуша, дворец Хофбург и музеи-близнецы на площади Марии Терезии.

Венские сюжеты и секреты

Я дам общую информацию о возникновении и развитии Вены, подробно расскажу о Габсбургах. Вы узнаете о представителях могущественной династии, как о простых людях, которые любили, страдали, отмечали праздники. По пути нам встретятся Василиск из легенды, греческая и украинская церкви, а также «житель Средневековья». Мы поговорим о бушевавшей в Вене чуме, о старейшем ресторане и многих других страницах из истории города.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Веной, и тем, кто уже бывал здесь. Я всегда ориентируюсь на ваши интересы.