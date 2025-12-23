27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе экскурсию, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории Вены. От тайных улиц до величественных площадей, от историй могущественной династии Габсбургов до легендарных зданий Рингштрассе. Эта индивидуальная экскурсия не просто показывает известные места, но и ведет через скрытые дворики, раскрывая секреты, о которых мало кто знает. Познакомьтесь с другой стороной Вены, где каждый уголок хранит свою уникальную историю

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Незаезженный маршрут

В поисках главных достопримечательностей мы погуляем по живописным тихим улицам и подсмотрим за жизнью венцев в скрытых внутренних двориках. Вы увидите Церковь иезуитов и Чумную колонну; найдете дом Моцарта и церковь, в которой он жил; с разных сторон полюбуетесь собором Св. Стефана, символом Вены. Конечно, тайные тропы также выведут нас к Рингштрасе — бульвару, на котором стоят здания-бренды города: изящная Ратуша, дворец Хофбург и музеи-близнецы на площади Марии Терезии.

Венские сюжеты и секреты

Я дам общую информацию о возникновении и развитии Вены, подробно расскажу о Габсбургах. Вы узнаете о представителях могущественной династии, как о простых людях, которые любили, страдали, отмечали праздники. По пути нам встретятся Василиск из легенды, греческая и украинская церкви, а также «житель Средневековья». Мы поговорим о бушевавшей в Вене чуме, о старейшем ресторане и многих других страницах из истории города.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Веной, и тем, кто уже бывал здесь. Я всегда ориентируюсь на ваши интересы.

Организационные детали