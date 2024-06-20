Экскурсии из центра Вены

Найдено 6 экскурсий в категории «Из центра» в Вене на русском языке, цены от €59, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вена - это не только классические здания
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:30
300285 за всё до 7 чел.
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
124 за человека
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
40 отзывов
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
134 за человека
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
21 отзыв
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
59 за человека
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
42 отзыва
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
134 за человека
Вена - первое знакомство: Исследуйте сердце Австрии за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: Исследуйте сердце Австрии за 2 часа
Начало: Перед зданием оперы или у отеля (если в центре)
Расписание: Я стараюсь проводить экскурсию в удобное для туристов время.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    20 июня 2024
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
    Если кратно: В самом Хальштатте запланировано только 3 часа, но поездка того стоит, особенно если Вам повезет с погодой. Если подробнее
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    (и за что снял одну звезду: В начале наше впечатление испортил менеджер, который дважды за 5 минут нас обманул. Стал говорить что мы якобы дважды подтвердили бронирование и из за этого за нами закреплены дополнительные места в автобусе (Забегая вперед - автобус был полным, ни одного свободного места). Когда оказалось что это не так сразу же переключился на следующую тему - начал требовать оплату (у нас было оплачено 100% картой на сайте Спутника), уверял нас что нужно доплатить, а когда спустя время обнаружил свою ошибку - даже не извинился. Не понятно зачем нужно было участие менеджера, он появился только утром, нагрубил, испортил настроение и исчез. Нашим экскурсоводом была София, с её стороны все было отлично, рассказ не перегружен слишком большим количеством информации, все понравилось. Особенно благодарю за советы: где поесть/как арендовать лодочку в Хальштатте.

  • C
    Chinara
    1 июня 2024
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
    Прекрасный Хальштатт, откуда не хочется уезжать. Спасибо, нашему гиду Даше которая объясняла и рассказывала все на двух языках и нашему водителю Виталию за безопасное вождение.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
    Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!
  • С
    Стас
    19 мая 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
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    а про локации. Вывод: проще добраться на электричке и самому спланировать свои прогулки. Гид погружена в тему, но ограничена этой короткой программой, вероятно больше ориентированной на западных туристов

  • I
    Igor
    28 апреля 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Был очень познавательный тур
    Был очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный тур
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
    Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
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    Ее увлекательные рассказы о истории Вены добавили интереса к месту. Хальштатт поразил своей невероятной красотой и историческим наследием, обязательно стоит посетить это место. Мы считаем, что ресторан в Хальштатте выигрывает благодаря красивым видам, особенно в сравнении с рестораном на автобане. В целом, мы очень довольны, что сделали эту поездку.

  • D
    Diana
    9 марта 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Прекрасный Salzburg!
    Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!
  • E
    Elena
    1 февраля 2024
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
  • А
    Андрей
    28 декабря 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
    Очень великолепная обзорная экскурсия. Экскурсовод Светлана мастер своего дела, расказ был настолько увлекательным, что почти погрузил в историю Вены. Знает
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    очень много интересных фактов, сразу видно умного и эрудированого человека. Спасибо огромное от нашей семьи за экскурсию. Очень надеемся на встречу весной.

  • Л
    Любовь
    15 ноября 2023
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    Экскурсия с Валерием нам очень понравилась. Интересно, информативно, в хорошем темпе и приятной дружественной атмосфере.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Из центра»

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  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2024
Сейчас в Вене в категории "Из центра" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 59 до 285 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Из центра», 113 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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