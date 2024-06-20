1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:30
300€285 за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
€124 за человека
Групповая
12.5 часов
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
€134 за человека
Мини-группа
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€59 за человека
Групповая
12.5 часов
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
4 июля в 08:00
6 июля в 08:00
€134 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: Исследуйте сердце Австрии за 2 часа
Начало: Перед зданием оперы или у отеля (если в центре)
Расписание: Я стараюсь проводить экскурсию в удобное для туристов время.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья20 июня 2024Если кратно: В самом Хальштатте запланировано только 3 часа, но поездка того стоит, особенно если Вам повезет с погодой. Если подробнее
- CChinara1 июня 2024Прекрасный Хальштатт, откуда не хочется уезжать. Спасибо, нашему гиду Даше которая объясняла и рассказывала все на двух языках и нашему водителю Виталию за безопасное вождение.
- ООльга31 мая 2024Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!
- ССтас19 мая 2024Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
- IIgor28 апреля 2024Был очень познавательный тур
- ИИрина27 апреля 2024Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
- DDiana9 марта 2024Прекрасный Salzburg!
- EElena1 февраля 2024Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
- ААндрей28 декабря 2023Обзорная пешеходная экскурсия по ВенеОчень великолепная обзорная экскурсия. Экскурсовод Светлана мастер своего дела, расказ был настолько увлекательным, что почти погрузил в историю Вены. Знает
- ЛЛюбовь15 ноября 2023Экскурсия с Валерием нам очень понравилась. Интересно, информативно, в хорошем темпе и приятной дружественной атмосфере.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2024
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