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(и за что снял одну звезду: В начале наше впечатление испортил менеджер, который дважды за 5 минут нас обманул. Стал говорить что мы якобы дважды подтвердили бронирование и из за этого за нами закреплены дополнительные места в автобусе (Забегая вперед - автобус был полным, ни одного свободного места). Когда оказалось что это не так сразу же переключился на следующую тему - начал требовать оплату (у нас было оплачено 100% картой на сайте Спутника), уверял нас что нужно доплатить, а когда спустя время обнаружил свою ошибку - даже не извинился. Не понятно зачем нужно было участие менеджера, он появился только утром, нагрубил, испортил настроение и исчез. Нашим экскурсоводом была София, с её стороны все было отлично, рассказ не перегружен слишком большим количеством информации, все понравилось. Особенно благодарю за советы: где поесть/как арендовать лодочку в Хальштатте.