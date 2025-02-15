В культуре Вены смерть — не конец, а переход в новую реальность.
Вы разберётесь в этом феномене, посетив усыпальницу Габсбургов, где в полумраке залов витают тайны семьи. Услышите литургию в церкви Капуцинов и побываете в церкви августинцев, где хранятся монаршие сердца. Каждый шаг в этих священных местах станет напоминанием о триумфе и наследии великой империи.
Вы разберётесь в этом феномене, посетив усыпальницу Габсбургов, где в полумраке залов витают тайны семьи. Услышите литургию в церкви Капуцинов и побываете в церкви августинцев, где хранятся монаршие сердца. Каждый шаг в этих священных местах станет напоминанием о триумфе и наследии великой империи.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы побываете в церкви и монастыре Капуцинов. Они были основаны в 1618 году и стали обителью таинственного монашеского ордена, хранящего секреты мумифицирования и таинственные ритуалы прощания.
Исследуете усыпальницу Габсбургов — склеп Капуцинов. Здесь более 400 лет покоятся 150 Габсбургов — 12 императоров, 19 императриц и члены их семей.
Зайдёте в церковь Святого Августина, в крипте которой нашли упокоение 54 сердца Габсбургов.
А я расскажу:
- Почему Габсбурги разделяли тела умерших на части и где они находятся
- Как могущественная эрцгерцогиня Мария Терезия застряла в склепе
- Что общего у капучино и монашеского ордена
- Почему венцы использовали многоразовые гробы
- Как умерла императрица Сиси — самая красивая женщина Европы тех времён, что случилось с её сыном и как погибла многовековая монархия
- Почему символом династии Габсбургов стала змея, кусающая свой хвост
Организационные детали
Дополнительные расходы — билеты в усыпальницу: взрослые — €9, дети до 18 лет и учащиеся — €5, льготные категории (уточняйте в переписке) — €8.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 169 туристов
Я Марина — ваш гид по великолепной Вене, историк и искусствовед, который каждый день влюбляется в Вену всё сильнее. Живу здесь более 10 лет, знаю каждый уголок города, его историюЗадать вопрос
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