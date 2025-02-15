В культуре Вены смерть — не конец, а переход в новую реальность. Вы разберётесь в этом феномене, посетив усыпальницу Габсбургов, где в полумраке залов витают тайны семьи. Услышите литургию в церкви Капуцинов и побываете в церкви августинцев, где хранятся монаршие сердца. Каждый шаг в этих священных местах станет напоминанием о триумфе и наследии великой империи.

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Ваш гид в Вене

Марина Ваш гид в Вене

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы побываете в церкви и монастыре Капуцинов. Они были основаны в 1618 году и стали обителью таинственного монашеского ордена, хранящего секреты мумифицирования и таинственные ритуалы прощания.

Исследуете усыпальницу Габсбургов — склеп Капуцинов. Здесь более 400 лет покоятся 150 Габсбургов — 12 императоров, 19 императриц и члены их семей.

Зайдёте в церковь Святого Августина, в крипте которой нашли упокоение 54 сердца Габсбургов.

А я расскажу:

Почему Габсбурги разделяли тела умерших на части и где они находятся

Как могущественная эрцгерцогиня Мария Терезия застряла в склепе

Что общего у капучино и монашеского ордена

Почему венцы использовали многоразовые гробы

Как умерла императрица Сиси — самая красивая женщина Европы тех времён, что случилось с её сыном и как погибла многовековая монархия

Почему символом династии Габсбургов стала змея, кусающая свой хвост

Организационные детали

Дополнительные расходы — билеты в усыпальницу: взрослые — €9, дети до 18 лет и учащиеся — €5, льготные категории (уточняйте в переписке) — €8.