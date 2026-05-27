Елена Ваш гид в Вене Индивидуальная экскурсия €166 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 1.5 часа 1-10 человек

Описание экскурсии Мы окажемся за кулисами одного из самых красивых оперных домов Европы. Мы поговорим об истории строительства Венский Оперы, о трагичной кончине обеих архитекторов. Мы увидим комнату заказчика и покровителя Оперы - императора Франца Иозефа. Мы окажемся в зале Венской Оперы и поговорим какие рекорды из книги рекордов Гинесса были поставлены здесь. Интересные и курьёзные истории, связанные с исполнителями и директорами. Фойе, зал, комната императора, тайные уголки … И раз в году - бал балов здесь!

Ответы на вопросы Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Входной билет 18 евро Где начинаем и завершаем? Начало: Кафе Моцарт, Кафе · Вена, Филхармоникерштрассе, 6 Завершение: Около оперы Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.