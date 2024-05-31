И Ирина Венская опера - взгляд изнутри Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.

D Danila Музыкальная история Вены Прекрасный гид, очень знающий и внимательный к особенностям группы. Пять баллов из пяти, спасибо!

N Natalija Венская опера - взгляд изнутри Спасибо, интересно, увлекательно. Нам понравилось.

А Анна Венская опера - взгляд изнутри На мой взгляд отличная экскурсия для погружения в Веннскую оперу и ее историю. Информации немного, но все по делу. Экскурсия не перегружена. Тайминг экскурсии ограничен общими правилами Венский оперы(( Поэтому отдельное спасибо Марианне за организацию и отличный рассказ

E Ekaterina Музыкальная история Вены Замечательная экскурсия, очень увлекательный рассказ, гармонично встроенный в прогулку по Вене, необычные детали из разных эпох, 3 часа пролетели незаметно для детей и взрослых.

M Mila Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург Спасибо за экскурсию, нам все понравилось. 2 часа пролетели очень быстро, надеемся вернуться и воспользоваться услугами Марианны снова. Рекомендуем!

П Постнова Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург читать дальше бы их точно не нашли. Рассказ был интересный, Марианна сумела представить информацию доступной и для подростка. Время на экскурсии пролетело не заметно, остались приятные впечатления. Марианна очень приятная, деликатная девушка, обязательная и пунктуальная девушка, предварительно оговорила с нами время, Рекомендуем экскурсию у этого гида. Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной. Гид Марианна провела нас по самым значимым местам. Показала нам интересные уголки, самостоятельно

М Марина Венская Опера Очень довольны, что смогли попасть в такое прекрасное место! Венская опера, конечно, восторг! Это была наша вторая экскурсия с Марианной, все было отлично. Рекомендуем и экскурсию, и именно Марианну в качестве гида!

В Вера Венская Опера читать дальше великолепным убранством, побывать во всех залах, которые за время антракта невозможно обойти, а главное - получить информацию об этом архитектурном шедевре! Выражаем большую благодарность нашему гиду Марианне за качественную экскурсию на русском языке, приятные минуты общения и советы для дальнейшего знакомства с прекрасной Веной! Вера и Евгений Не смогли купить билет в Венскую оперу? Не отчаивайтесь! Экскурсия в Венскую оперу - один из вариантов там побывать, насладиться