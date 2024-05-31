Музыкальные – экскурсии в Вене

Найдено 6 экскурсий в категории «Музыкальные» в Вене на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венская опера - взгляд изнутри
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
«Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
90 за всё до 10 чел.
Музыкальная история Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
«Мировая музыкальная традиция… Почему Вена»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
Билеты
1 час 27 минут
1 отзыв
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
«Вашему вниманию предлагается посещение концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены»
Расписание: Ежедневно в 20:30
45 за билет
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
«Вашему вниманию предлагается посещение концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены»
Расписание: Ежедневно в 20:30
65 за билет
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
«Вашему вниманию предлагается посещение концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены»
Расписание: Ежедневно в 20:30
75 за билет
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
«На нашем пути будут как главные здания Старого города, — Опера, художественные музеи, Ратуша, Парламент, университет, дом художника Хундертвассера — так и современные небоскрёбы, самое высокое здание города и широкий голубой Дунай»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
  • D
    Danila
    10 мая 2024
    Музыкальная история Вены
    Прекрасный гид, очень знающий и внимательный к особенностям группы. Пять баллов из пяти, спасибо!
  • N
    Natalija
    8 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Спасибо, интересно, увлекательно. Нам понравилось.
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    На мой взгляд отличная экскурсия для погружения в Веннскую оперу и ее историю. Информации немного, но все по делу. Экскурсия не перегружена. Тайминг экскурсии ограничен общими правилами Венский оперы(( Поэтому отдельное спасибо Марианне за организацию и отличный рассказ
  • E
    Ekaterina
    27 февраля 2024
    Музыкальная история Вены
    Замечательная экскурсия, очень увлекательный рассказ, гармонично встроенный в прогулку по Вене, необычные детали из разных эпох, 3 часа пролетели незаметно для детей и взрослых.
  • M
    Mila
    12 сентября 2023
    Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург
    Спасибо за экскурсию, нам все понравилось. 2 часа пролетели очень быстро, надеемся вернуться и воспользоваться услугами Марианны снова. Рекомендуем!
  • П
    Постнова
    8 июля 2023
    Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург
    Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной. Гид Марианна провела нас по самым значимым местам. Показала нам интересные уголки, самостоятельно
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    бы их точно не нашли. Рассказ был интересный, Марианна сумела представить информацию доступной и для подростка. Время на экскурсии пролетело не заметно, остались приятные впечатления. Марианна очень приятная, деликатная девушка, обязательная и пунктуальная девушка, предварительно оговорила с нами время, Рекомендуем экскурсию у этого гида.

  • М
    Марина
    8 июля 2023
    Венская Опера
    Очень довольны, что смогли попасть в такое прекрасное место! Венская опера, конечно, восторг! Это была наша вторая экскурсия с Марианной, все было отлично. Рекомендуем и экскурсию, и именно Марианну в качестве гида!
  • В
    Вера
    1 июля 2023
    Венская Опера
    Не смогли купить билет в Венскую оперу? Не отчаивайтесь! Экскурсия в Венскую оперу - один из вариантов там побывать, насладиться
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    великолепным убранством, побывать во всех залах, которые за время антракта невозможно обойти, а главное - получить информацию об этом архитектурном шедевре! Выражаем большую благодарность нашему гиду Марианне за качественную экскурсию на русском языке, приятные минуты общения и советы для дальнейшего знакомства с прекрасной Веной! Вера и Евгений

  • И
    Игорь
    17 июня 2022
    Музыкальная история Вены
    Отличная экскурсия. Море информации и подробностей из жизни композиторов. Было очень интересно. Еще раз большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музыкальные»

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  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Музыкальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 45 до 200. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Музыкальные», 15 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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