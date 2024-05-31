1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
«Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом»
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
«Мировая музыкальная традиция… Почему Вена»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории С)
«Вашему вниманию предлагается посещение концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены»
Расписание: Ежедневно в 20:30
€45 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории В)
«Вашему вниманию предлагается посещение концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены»
Расписание: Ежедневно в 20:30
€65 за билет
Билеты
1 час 27 минут
Концерт во дворце Шёнбрунн (билеты категории А)
«Вашему вниманию предлагается посещение концерта классической музыки в одном из самых красивых дворцов Вены»
Расписание: Ежедневно в 20:30
€75 за билет
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
«На нашем пути будут как главные здания Старого города, — Опера, художественные музеи, Ратуша, Парламент, университет, дом художника Хундертвассера — так и современные небоскрёбы, самое высокое здание города и широкий голубой Дунай»
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
- DDanila10 мая 2024Прекрасный гид, очень знающий и внимательный к особенностям группы. Пять баллов из пяти, спасибо!
- NNatalija8 мая 2024Спасибо, интересно, увлекательно. Нам понравилось.
- ААнна1 мая 2024На мой взгляд отличная экскурсия для погружения в Веннскую оперу и ее историю. Информации немного, но все по делу. Экскурсия не перегружена. Тайминг экскурсии ограничен общими правилами Венский оперы(( Поэтому отдельное спасибо Марианне за организацию и отличный рассказ
- EEkaterina27 февраля 2024Замечательная экскурсия, очень увлекательный рассказ, гармонично встроенный в прогулку по Вене, необычные детали из разных эпох, 3 часа пролетели незаметно для детей и взрослых.
- MMila12 сентября 2023Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, ХофбургСпасибо за экскурсию, нам все понравилось. 2 часа пролетели очень быстро, надеемся вернуться и воспользоваться услугами Марианны снова. Рекомендуем!
- ППостнова8 июля 2023Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, ХофбургОтличная экскурсия для первого знакомства с Веной. Гид Марианна провела нас по самым значимым местам. Показала нам интересные уголки, самостоятельно
- ММарина8 июля 2023Венская ОпераОчень довольны, что смогли попасть в такое прекрасное место! Венская опера, конечно, восторг! Это была наша вторая экскурсия с Марианной, все было отлично. Рекомендуем и экскурсию, и именно Марианну в качестве гида!
- ВВера1 июля 2023Венская ОпераНе смогли купить билет в Венскую оперу? Не отчаивайтесь! Экскурсия в Венскую оперу - один из вариантов там побывать, насладиться
- ИИгорь17 июня 2022Отличная экскурсия. Море информации и подробностей из жизни композиторов. Было очень интересно. Еще раз большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музыкальные»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
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