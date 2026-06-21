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Мини-группа
до 8 чел.
Сказки Венского Леса
Вас ждёт увлекательное путешествие по Венскому Лесу, где можно насладиться природой, историей и культурой Австрии. Уникальная возможность для каждого
Начало: На площади Альбертина
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за человека
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
6 июл в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамная Вена и её окрестности
Исследуйте Вену с её архитектурными шедеврами и природными красотами. Уникальная возможность узнать о винных традициях и истории столицы
7 июл в 10:00
12 июл в 10:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Вене - с аудиогидом в вашем смартфоне
Познакомиться с городом в самое волшебное время года - через музыку, сладости и легенды
Начало: На площади Stephansplatz
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€12 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
По Вене с ветерком
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По альпийской тропе: горы и озёра Штирии
Путешествие по альпийским тропам Штирии - это уникальная возможность увидеть природные красоты, насладиться местной кухней и узнать историю Брукк-ан-дер-Мур
Начало: От вашего места проживания
5 июл в 09:30
6 июл в 09:30
€585 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Под звуки венского вальса
Прикоснитесь к музыкальной истории Вены, прогуливаясь по местам, где творили великие композиторы. Узнайте о жизни и творчестве легенд
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Квест
до 12 чел.
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест
Вас ждёт увлекательное путешествие по Вене, где интриги и загадки переплетаются с историей. Раскройте тайны покушения на императора
Начало: У собора святого Стефана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
3 июл в 13:00
€39 за человека
Билеты
Классический концерт в соборе Святого Стефана
Начало: Площадь Штефансплац 3, 1010 Вена, Австрия
3 июл в 20:30
€30 за билет
Билеты
Билеты без очереди в зоопарк Шёнбрунн - старейший и лучший зоопарк Европы
Начало: Максингштрассе 13Б, 1130 Вин, Австрия
€27 за билет
Билеты
Входной билет в Верхний Бельведер и постоянную экспозицию
Начало: Принц Эйген-Штрасе 27, 1030 Вена, Австрия
€19.50 за билет
Билет на автобус
Обзорный тур по Вене на двухэтажном автобусе с открытым верхом
Начало: Вальфишгассе 2, 1010 Вена, Австрия
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€42 за человека
Билеты
Входной билет на иммерсивное световое шоу в церкви Вотивкирхе
Начало: 6985+5Дж8 Вена, Австрия
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€27 за билет
Мини-группа
до 8 чел.
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: На площади Альбертины
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом по главным достопримечательностям
Начало: Бёзендорферштрассе 5, 1010 Вин, Австрия
€47 за человека
Билеты
Классический концерт в Доме Моцарта
Начало: 695Ф+39С Вена, Австрия
Расписание: Ежедневно, 10:00 - 18:00
€59 за билет
Билеты
Концерт Моцарта и Штрауса в Золотом зале Венской филармонии
Начало: 692Ф+54Р Вена, Австрия
Сегодня в 20:15
Завтра в 20:15
€69 за билет
Билеты
Шоколадный мастер-класс в Вене с дегустацией и созданием плитки шоколада
Начало: Шёнбруннер Штр. 99, 1050 Вин, Австрия
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€47 за билет
Квест
до 20 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Ротентурмштрассе 29
Расписание: Ежедневно
€40 за человека
Групповая
до 25 чел.
Круиз по Дунаю: очарование "зелёной" и "современной" Вены
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1010 Вин, Австрия
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€50 за человека
Групповая
до 25 чел.
Круиз по Дунайскому каналу на теплоходе
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1020 Вин, Австрия
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€32 за человека
Индивидуальная
Вечерний круиз по Вене с ужином из трёх блюд
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1020 Вин, Австрия
3 июл в 19:00
4 июл в 19:00
€82 за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Гальштат с прогулкой на лодке
Начало: 6939+РК6 Вена, Австрия
Расписание: Ежедневно в 8:00
€139 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Круиз по Дунайскому каналу с обедом на уютном теплоходе
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1020 Вин, Австрия
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45.50 за человека
Групповая
до 25 чел.
Вечерний круиз по Дунаю
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1020 Вин, Австрия
€47 за человека
Индивидуальная
до 25 чел.
Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург
Начало: Мария-Терезия Плац. У памятника
Расписание: Каждый день 11:00,
€150 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Венскую оперу
Начало: Вена
Расписание: По договоренности
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
Концерт Вивальди и Моцарта в Венской филармонии
Начало: Музикверайнсплац 1, 1010 Вин, Австрия
€53 за билет
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Вене
Откройте для себя очарование Вены, путешествуя по Ringstrasse и через Дунай, наслаждаясь великолепием оперы и Хофбурга
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Расписание: Каждый день в удобное для Вас время
€229 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Вместо экскурсии в Венский лес (поскольку не набралась группа), Мария предложила нам обзорную экскурсию по Вене.
Экскурсия просто великолепная! Гид и
Экскурсия просто великолепная! Гид и
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О
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Группа
Группа
+6
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N
Большое спасибо Диме за экскурсию за городом! Было очень интересно и приятно слушать. Дима рассказал много нестандартной информации и показал места немного с другой стороны. Экскурсия прошла легко, спокойно и с большим удовольствием. Остались очень хорошие впечатления.
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Л
Отличная экскурсия в индивидуальном темпе. Очень удобно, что можно разбить маршрут на пару дней и не спеша всё посмотреть и послушать пояснения диктора.
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М
Очень классный гид Дмитрий,всем советую индивидуальная экскурсия это прям бомба 🍒
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Классный квест Может только жаль, что так коротко. Мы за 1 час ровно прошли. Но это скорее даже комплимент - было жаль расставаться
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Прекрасный помощник в путешествиях
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С
Содержательная экскурсия, индивидуальный подход к участникам, огромный багаж знаний по предмету экскурсии. С Белой вы получите не только информацию по
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o
очень удобный формат, гуляли первый раз по Вене и чтобы успеть хоть немного узнать о городе за два дня, я
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Т
Очень интересная экскурсия!
Насыщенная, много впечатлений!
Насыщенная, много впечатлений!
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Всего 328 отзывов в Вене в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Развлечения" можно забронировать 51 экскурсию от 9 до 585. Туристы уже оставили гидам 328 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 51 экскурсию на 2026 год по теме «Развлечения», 328 ⭐ отзывов, цены от €9. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь