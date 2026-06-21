4 отзыва

Индивидуальная до 7 чел.

Индивидуальная экскурсия в Вене Откройте для себя очарование Вены, путешествуя по Ringstrasse и через Дунай, наслаждаясь великолепием оперы и Хофбурга Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию

Расписание: Каждый день в удобное для Вас время