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Развлечения в Вене

Найдено 51 экскурсия в категории «Развлечения» в Вене на русском языке, цены от €9. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Сказки Венского Леса
На машине
На лодке
6 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сказки Венского Леса
Вас ждёт увлекательное путешествие по Венскому Лесу, где можно насладиться природой, историей и культурой Австрии. Уникальная возможность для каждого
Начало: На площади Альбертина
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за человека
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
6 июл в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Пешая
2.5 часа
81 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Панорамная Вена и её окрестности
На машине
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамная Вена и её окрестности
Исследуйте Вену с её архитектурными шедеврами и природными красотами. Уникальная возможность узнать о винных традициях и истории столицы
7 июл в 10:00
12 июл в 10:00
€290 за всё до 4 чел.
Прогулка по Вене - с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
Музыкальные теплоходы
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Прогулка по Вене - с аудиогидом в вашем смартфоне
Познакомиться с городом в самое волшебное время года - через музыку, сладости и легенды
Начало: На площади Stephansplatz
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€12 за человека
По Вене с ветерком
На машине
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Вене с ветерком
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
По альпийской тропе: горы и озёра Штирии
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По альпийской тропе: горы и озёра Штирии
Путешествие по альпийским тропам Штирии - это уникальная возможность увидеть природные красоты, насладиться местной кухней и узнать историю Брукк-ан-дер-Мур
Начало: От вашего места проживания
5 июл в 09:30
6 июл в 09:30
€585 за всё до 3 чел.
Под звуки венского вальса
Пешая
Музыкальные теплоходы
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Под звуки венского вальса
Прикоснитесь к музыкальной истории Вены, прогуливаясь по местам, где творили великие композиторы. Узнайте о жизни и творчестве легенд
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Квест
до 12 чел.
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест
Вас ждёт увлекательное путешествие по Вене, где интриги и загадки переплетаются с историей. Раскройте тайны покушения на императора
Начало: У собора святого Стефана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
3 июл в 13:00
€39 за человека
Классический концерт в соборе Святого Стефана
Пешая
1 час
11 отзывов
Билеты
Классический концерт в соборе Святого Стефана
Начало: Площадь Штефансплац 3, 1010 Вена, Австрия
3 июл в 20:30
€30 за билет
Билеты без очереди в зоопарк Шёнбрунн - старейший и лучший зоопарк Европы
Пешая
13 отзывов
Билеты
Билеты без очереди в зоопарк Шёнбрунн - старейший и лучший зоопарк Европы
Начало: Максингштрассе 13Б, 1130 Вин, Австрия
€27 за билет
Входной билет в Верхний Бельведер и постоянную экспозицию
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Билеты
Входной билет в Верхний Бельведер и постоянную экспозицию
Начало: Принц Эйген-Штрасе 27, 1030 Вена, Австрия
€19.50 за билет
Обзорный тур по Вене на двухэтажном автобусе с открытым верхом
На автобусе
Hop-on hop-off
7 отзывов
Билет на автобус
Обзорный тур по Вене на двухэтажном автобусе с открытым верхом
Начало: Вальфишгассе 2, 1010 Вена, Австрия
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€42 за человека
Входной билет на иммерсивное световое шоу в церкви Вотивкирхе
30 минут
5 отзывов
Билеты
Входной билет на иммерсивное световое шоу в церкви Вотивкирхе
Начало: 6985+5Дж8 Вена, Австрия
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€27 за билет
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
На машине
Музыкальные теплоходы
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: На площади Альбертины
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за человека
Велосипедная экскурсия с гидом по главным достопримечательностям
На велосипеде
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом по главным достопримечательностям
Начало: Бёзендорферштрассе 5, 1010 Вин, Австрия
€47 за человека
Классический концерт в Доме Моцарта
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Билеты
Классический концерт в Доме Моцарта
Начало: 695Ф+39С Вена, Австрия
Расписание: Ежедневно, 10:00 - 18:00
€59 за билет
Концерт Моцарта и Штрауса в Золотом зале Венской филармонии
3 отзыва
Билеты
Концерт Моцарта и Штрауса в Золотом зале Венской филармонии
Начало: 692Ф+54Р Вена, Австрия
Сегодня в 20:15
Завтра в 20:15
€69 за билет
Шоколадный мастер-класс в Вене с дегустацией и созданием плитки шоколада
1.5 часа
3 отзыва
Билеты
Шоколадный мастер-класс в Вене с дегустацией и созданием плитки шоколада
Начало: Шёнбруннер Штр. 99, 1050 Вин, Австрия
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€47 за билет
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Квест
до 20 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Вене с элементами квеста
Начало: Ротентурмштрассе 29
Расписание: Ежедневно
€40 за человека
Круиз по Дунаю: очарование "зелёной" и "современной" Вены
Круизы
3.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Круиз по Дунаю: очарование "зелёной" и "современной" Вены
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1010 Вин, Австрия
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€50 за человека
Круиз по Дунайскому каналу на теплоходе
На теплоходе
Круизы
1 час 15 минут
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Круиз по Дунайскому каналу на теплоходе
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1020 Вин, Австрия
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€32 за человека
Вечерний круиз по Вене с ужином из трёх блюд
Круизы
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Вечерний круиз по Вене с ужином из трёх блюд
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1020 Вин, Австрия
3 июл в 19:00
4 июл в 19:00
€82 за человека
Экскурсия в Гальштат с прогулкой на лодке
На автобусе
На лодке
13 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Гальштат с прогулкой на лодке
Начало: 6939+РК6 Вена, Австрия
Расписание: Ежедневно в 8:00
€139 за человека
Круиз по Дунайскому каналу с обедом на уютном теплоходе
На теплоходе
Круизы
1 час 15 минут
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Круиз по Дунайскому каналу с обедом на уютном теплоходе
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1020 Вин, Австрия
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45.50 за человека
Вечерний круиз по Дунаю
Круизы
3 часа
3 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Вечерний круиз по Дунаю
Начало: Франц-Йозефс-Кай 2, 1020 Вин, Австрия
€47 за человека
Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург
Начало: Мария-Терезия Плац. У памятника
Расписание: Каждый день 11:00,
€150 за всё до 25 чел.
Экскурсия в Венскую оперу
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия в Венскую оперу
Начало: Вена
Расписание: По договоренности
€150 за всё до 20 чел.
Концерт Вивальди и Моцарта в Венской филармонии
3 отзыва
Билеты
Концерт Вивальди и Моцарта в Венской филармонии
Начало: Музикверайнсплац 1, 1010 Вин, Австрия
€53 за билет
Индивидуальная экскурсия в Вене
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Вене
Откройте для себя очарование Вены, путешествуя по Ringstrasse и через Дунай, наслаждаясь великолепием оперы и Хофбурга
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Расписание: Каждый день в удобное для Вас время
€229 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Сказки Венского Леса
Вместо экскурсии в Венский лес (поскольку не набралась группа), Мария предложила нам обзорную экскурсию по Вене.
Экскурсия просто великолепная! Гид и
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водитель Дмитрий показал нам этот прекрасный город, очень подробно рассказал обо всех достопримечательностях, сделал нам красивые фото в разных локациях)))
Очень приятный молодой человек, который отлично знает свое дело!

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О
Сказки Венского Леса
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Группа
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была небольшая - всего три человека, очень душевно все общались и погуляли везде.
Дмитрий всю дорогу рассказывал про страну, про историю, про современную жизнь, про районы города. Отвечал на все наши вопросы, которые возникали по ходу рассказа.
Поездка была на комфортабельном автомобиле.
Пообедали в семейном небольшом ресторанчике вкусной едой, попробовали вино от местных производителей.
Экскурсию и организаторов Марию и Дмитрия рекомендую.
P.S. переживала, что не найду место встречи (начало экскурсии). Но зря. Мария заранее связалась, прислала ссылку на точку встречи и инструкции на то как найти место начало экскурсии.

Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.+6
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
Ездила на экскурсию Сказки венского леса с гидом Дмитрием. Экскурсия понравилась, особенно подземное озеро и пещера. Очень познавательно и красиво.
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N
Сказки Венского Леса
Большое спасибо Диме за экскурсию за городом! Было очень интересно и приятно слушать. Дима рассказал много нестандартной информации и показал места немного с другой стороны. Экскурсия прошла легко, спокойно и с большим удовольствием. Остались очень хорошие впечатления.
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Л
Прогулка по Вене - с аудиогидом в вашем смартфоне
Отличная экскурсия в индивидуальном темпе. Очень удобно, что можно разбить маршрут на пару дней и не спеша всё посмотреть и послушать пояснения диктора.
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М
Сказки Венского Леса
Очень классный гид Дмитрий,всем советую индивидуальная экскурсия это прям бомба 🍒
Очень классный гид Дмитрий,всем советую индивидуальная экскурсия это прям бомба 🍒
Очень классный гид Дмитрий,всем советую индивидуальная экскурсия это прям бомба 🍒
Очень классный гид Дмитрий,всем советую индивидуальная экскурсия это прям бомба 🍒
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Владимир
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест
Классный квест Может только жаль, что так коротко. Мы за 1 час ровно прошли. Но это скорее даже комплимент - было жаль расставаться
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Irina
Прогулка по Вене - с аудиогидом в вашем смартфоне
Прекрасный помощник в путешествиях
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С
За кулисами Венской оперы
Содержательная экскурсия, индивидуальный подход к участникам, огромный багаж знаний по предмету экскурсии. С Белой вы получите не только информацию по
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достопримечательностям Вены, но и советы, которые вам помогут как сэкономить средства, так и наполнить ваш день после экскурсии. Белла, спасибо, очень рады знакомству.

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o
Прогулка по Вене - с аудиогидом в вашем смартфоне
очень удобный формат, гуляли первый раз по Вене и чтобы успеть хоть немного узнать о городе за два дня, я
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считаю, вполне достаточно информации, шли в своем темпе с остановками по желанию и подстраивали маршрут под свое удобство! все супер! спасибо большое 🌟Город очень красивый, много интересных мест обязательно приедем еще, чтобы продолжить изучать!

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Т
Сказки Венского Леса
Очень интересная экскурсия!
Насыщенная, много впечатлений!
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Всего 328 отзывов в Вене в категории "Развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Сказки Венского Леса;
  2. Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»;
  3. Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом;
  4. Панорамная Вена и её окрестности;
  5. Прогулка по Вене - с аудиогидом в вашем смартфоне.
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская опера;
  4. Венская ратуша;
  5. Музей Леопольда;
  6. Собор Святого Стефана;
  7. Шёнбрунн;
  8. Венский лес;
  9. Исторический музей;
  10. Музей современного искусства.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Развлечения" можно забронировать 51 экскурсию от 9 до 585. Туристы уже оставили гидам 328 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 51 экскурсию на 2026 год по теме «Развлечения», 328 ⭐ отзывов, цены от €9. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь