Откройте для себя чарующую атмосферу Вены и насладитесь живой классической музыкой в доме, где когда-то жил Моцарт. Венский ансамбль Моцарта исполнит произведения великих композиторов — от Моцарта до Бетховена. Вас ждёт вечер изысканности, вдохновения и подлинного венского очарования.
Описание билетаМузыка, оживающая в стенах истории Посетите Венский ансамбль Моцарта и насладитесь трогательным концертом в первом венском доме Моцарта — Моцартхаусе. Здесь звучат произведения венского классического периода: Моцарта, Гайдна, Шуберта, Бетховена и других великих композиторов. Прогулка сквозь века Перед концертом прогуляйтесь по историческому центру Вены — рядом с собором Святого Стефана и Хофбургом. Загляните в Sala Terrena в Венском Моцартеуме, построенную во второй половине XII века как часть монастыря Немецкого рыцарского ордена. Этот зал поражает утончённой архитектурой и великолепными фресками. По следам великого маэстро Пройдите по тем самым местам, где жил и творил Вольфганг Амадей Моцарт. Почувствуйте атмосферу XVIII века и насладитесь звучанием его симфоний там, где они впервые оживали. Проведите вечер в аутентичной обстановке под волшебные мелодии Венского ансамбля Моцарта.
Ежедневно, 10:00 - 18:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на концерт
- Гардероб
Место начала и завершения?
695F+39C Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, 10:00 - 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 июл 2025
Понравился камерный формат и то, что перед исполнением рассказывали о произведениях — это помогло глубже прочувствовать музыку. Музыканты были восхитительны и преданы своему делу.
Е
Егор
31 окт 2024
Прекрасное место, и на концерте было всего около пятидесяти человек — очень уютная атмосфера.
А
Артём
10 окт 2024
Провели чудесный вечер с живой классической музыкой — просто великолепно! Очень рекомендую это место для посещения.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 5 чел.
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
Завтра в 10:30
14 ноя в 10:00
€180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По улицам Вены с Моцартом
Глубже прочувствовать город через призму жизни и творчества великого композитора
Завтра в 15:00
11 ноя в 09:00
€139 за всё до 4 чел.