Описание билета Музыка, оживающая в стенах истории Посетите Венский ансамбль Моцарта и насладитесь трогательным концертом в первом венском доме Моцарта — Моцартхаусе. Здесь звучат произведения венского классического периода: Моцарта, Гайдна, Шуберта, Бетховена и других великих композиторов. Прогулка сквозь века Перед концертом прогуляйтесь по историческому центру Вены — рядом с собором Святого Стефана и Хофбургом. Загляните в Sala Terrena в Венском Моцартеуме, построенную во второй половине XII века как часть монастыря Немецкого рыцарского ордена. Этот зал поражает утончённой архитектурой и великолепными фресками. По следам великого маэстро Пройдите по тем самым местам, где жил и творил Вольфганг Амадей Моцарт. Почувствуйте атмосферу XVIII века и насладитесь звучанием его симфоний там, где они впервые оживали. Проведите вечер в аутентичной обстановке под волшебные мелодии Венского ансамбля Моцарта.

Ответы на вопросы Что включено Билет на концерт

Гардероб Место начала и завершения? 695F+39C Вена, Австрия Когда и как рано покупать? Когда: Ежедневно, 10:00 - 18:00 Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 3 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 3 4 – 3 – 2 – 1 – Е Екатерина Понравился камерный формат и то, что перед исполнением рассказывали о произведениях — это помогло глубже прочувствовать музыку. Музыканты были восхитительны и преданы своему делу. Е Егор Прекрасное место, и на концерте было всего около пятидесяти человек — очень уютная атмосфера. А Артём Провели чудесный вечер с живой классической музыкой — просто великолепно! Очень рекомендую это место для посещения.