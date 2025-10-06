Венская государственная опера - это не только архитектурный шедевр, но и символ культурной жизни Вены.
Экскурсия предлагает уникальную возможность заглянуть за кулисы и узнать о драматичных судьбах её создателей.
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Узнать историю Венской оперы
- 🏛 Посетить императорские покои
- 📚 Открыть тайны архитекторов
- 🎶 Узнать о рекордах и курьёзах
- 🕵️♂️ Заглянуть за кулисы
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Венской государственной оперы - с ноября по март. В это время года погода в Вене не играет значительной роли, так как экскурсия проходит в помещении. Посетители могут насладиться комфортом и уютом, не беспокоясь о погодных условиях. В весенние и осенние месяцы, такие как апрель, май, сентябрь и октябрь, также можно запланировать визит, но стоит учитывать, что в это время может быть больше туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Венская государственная опера
- Императорские покои
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете историю строительства Венской оперы и трагические судьбы её архитекторов.
Мы побываем в комнате заказчика и покровителя оперы — императора Франца Иосифа.
Полюбуемся залом, и вы выясните, какие рекорды из Книги рекордов Гиннесса были здесь установлены.
Поговорим о курьёзных историях и трагедиях, связанных с исполнителями и директорами.
Прогуляемся в фойе и заглянем в тайные уголки здания.
Я расскажу, как Венская опера зарабатывает за счёт ежегодного февральского бала.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты — €15 с чел., детям с 8 лет — €10. Покупать билет на гида не требуется.
- Обратите внимание: каждое посещение Оперы я согласовываю с администрацией здания письменно, поэтому не могу заранее гарантировать, что в выбранный вами день экскурсия состоится. В переписке мы с вами уточним дату и время посещения в зависимости от разрешения Оперы.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Елена — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 82 туристов
Дорогие гости! Меня зовут Елена Долеши и я гид в Вене и Австрии. В Австрии я живу с 1994 года и с 2005 года работаю гидом. Люблю интересные уголки этого города, собираю увлекательные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 окт 2025
Экскурсия очень увлекательная и познавательная, все понравилось! Исторические факты, интересные истории из жизни театра, о его внутреннем устройстве - всем этим поделилась с нами наш замечательный гид Елена. Елена, огромное Вам спасибо и до новых встреч!
Э
Эльмиа
16 сен 2025
Спасибо Вам огромное за такую интересную и познавательную экскурсию! Масса впечатлений и положительных эмоций! Мы получили огромное удовольствие!
Р
Римма
14 авг 2025
Если вы любите оперу или любите музыку и архитектуру, если вы приехали в Вену и вам надо почувствовать, уловить атмосферу города- вам точно нужна Елена! Она любит свою работу, с
Н
Наталия
25 июн 2025
Очень насыщенно и интересно провели мы утро в Венской опере! Елене - большое спасибо! Было интересно и с музыкальной, и с архитектурной точек зрения. Много рассказов о людях, живших когда-то и живущих сейчас в Вене. Большое спасибо!
А
Андрей
26 мая 2025
Огромная благодарность Елене за прекрасную экскурсию. Благодаря экскурсоводу мы погрузились в атмосферу изысканности и роскоши, узнали много нового и интересного. Настоятельно рекомендуем!!!!
Наталья
22 мая 2025
Огромное спасибо Елене за интересную экскурсию и комфортную организацию. Было очень интересно, мы все успели и сделали на память много красивых фотографий🤗
Входит в следующие категории Вены
