Тур в Бургенландию (автомобильная экскурсия)

Описание экскурсии

Посещение столицы Бургенландии

Давайте отправимся в захватывающее путешествие по столице Федеральной Земли Бургенландия — городу Айзенштадт. Этот город известен своей богатой историей и культурным наследием.

Резиденция князей Эстерхази

Айзенштадт славится своей резиденцией самой влиятельной венгерской семьи — князей Эстерхази. На протяжении многих десятилетий здесь жил и творил великий композитор Франц Йозеф Гайдн. Его музыка по-прежнему вдохновляет множество людей по всему миру.

Замок Форхтенштайн

Одной из главных достопримечательностей является замок Форхтенштайн. Здесь находится самая большая в Европе частная коллекция оружия и амуниции. Экскурсия по этому замку подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории и узнать больше о военном искусстве.

Вам предстоит увлекательное путешествие, полное открытий и вдохновения. Не упустите возможность посетить эти замечательные места!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

