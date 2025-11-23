Давайте отправимся в захватывающее путешествие по столице Федеральной Земли Бургенландия — городу Айзенштадт. Этот город известен своей богатой историей и культурным наследием.
Резиденция князей Эстерхази
Айзенштадт славится своей резиденцией самой влиятельной венгерской семьи — князей Эстерхази. На протяжении многих десятилетий здесь жил и творил великий композитор Франц Йозеф Гайдн. Его музыка по-прежнему вдохновляет множество людей по всему миру.
Замок Форхтенштайн
Одной из главных достопримечательностей является замок Форхтенштайн. Здесь находится самая большая в Европе частная коллекция оружия и амуниции. Экскурсия по этому замку подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории и узнать больше о военном искусстве.
Вам предстоит увлекательное путешествие, полное открытий и вдохновения. Не упустите возможность посетить эти замечательные места!
Вы сами выбираете дату и время
Что включено
Услуги гида
Транспорт.
Что не входит в цену
Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
