Описание экскурсии

Посещение столицы Бургенландии

Давайте отправимся в захватывающее путешествие по столице Федеральной Земли Бургенландия — городу Айзенштадт. Этот город известен своей богатой историей и культурным наследием.

Резиденция князей Эстерхази

Айзенштадт славится своей резиденцией самой влиятельной венгерской семьи — князей Эстерхази. На протяжении многих десятилетий здесь жил и творил великий композитор Франц Йозеф Гайдн. Его музыка по-прежнему вдохновляет множество людей по всему миру.

Замок Форхтенштайн

Одной из главных достопримечательностей является замок Форхтенштайн. Здесь находится самая большая в Европе частная коллекция оружия и амуниции. Экскурсия по этому замку подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории и узнать больше о военном искусстве.

Вам предстоит увлекательное путешествие, полное открытий и вдохновения. Не упустите возможность посетить эти замечательные места!