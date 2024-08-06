7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию

Посетить дворец, отведать настоящий торт Эстерхази и открыть секреты местного виноделия
В очаровательном Бургенланде вы узнаете, как сформировалась мозаика австрийской, словацкой и венгерской культур.

Посетите один из красивейших замков страны, попробуете знаменитый торт и услышите о герцогах, давших ему название. А также побываете в гостях у винодела и пересечете крупнейшее равнинное озеро Австрии.
5
16 отзывов
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию

Описание экскурсии

Самобытный и всегда пограничный Бургенланд

По пути из Вены вы узнаете о временах первых кельтских поселений и эпохе римского господства, когда по Дунаю проходила граница, отделявшая неизведанные земли от империи. Поговорим о том, как складывалась «пограничная» жизнь уже австрийского макграфства, и о современном расположении Бургенланда, соседствующего со Словакией, Венгрией и Словенией. В результате вы откроете совершенно иную Австрию — регион, который благодаря приграничному положению обзавелся удивительным культурным многообразием.

Австрийский дворец и род Эстерхази

Прибыв в Бургенланд, первым делом вы посетите столицу региона — Айзенштадт. В пышном дворце Эстерхази вы услышите о старинном австро-венгерском княжеском роде и легко сможете представить атмосферу балов и концертов 18 века. Я расскажу о знаменитом композиторе Йозефе Гайдне, который в тот период жил и работал в Айзенштаде, а также был капельмейстером семьи Эстерхази. А позже, во время прогулки по аутентичным улочкам города вы сможете оценить тот самый «правильный» торт, названный в честь герцогов.

Винодельческая столица — дегустации и путешествие по озеру

Затем, мимо виноградников Бургенланда, вы отправитесь к берегу озера Нойзидлер и городку Руст, винодельческой столице региона, внесенной в список ЮНЕСКО. После небольшой прогулки посетите погреб местного винодела, где продегустируете несколько традиционных вин и познакомитесь в общих чертах с историей местного виноделия. Перед обратной дорогой в Вену у вас будет время, чтобы насладиться видами озера.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые хотят неторопливо, с чувством и вкусом познакомиться с удивительным регионом Бургенланд, открыв неизведанную грань Австрии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас у вашей гостиницы в Вене и после экскурсии отвезу обратно
  • Отправление ориентировочно в 9:30, возвращение около 18:00
  • Время и последовательность посещения достопримечательностей может меняться по вашему желанию

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, экскурсии во дворце Эстерхази, городе Айзенштадт и городке Руст с дегустацией местного вина
  • Дополнительно оплачиваются по желанию: билеты во дворец Эстерхази (€19), а также личные траты в кафе — традиционный торт Эстерхази в одной из кофеен Айзенштада, традиционная австрийская кухня в ресторанчике в городке Руст

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 101 туриста
Сопровождение путешественника для меня — это не просто путешествие. Это проникновение в явную и тайную жизнь места, связь времён, городов, событий, людей. Когда один исторический комментарий, выловленный в потоке бесконечной
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информации, может изменить целую цепочку восприятия дней давно минувших, но продолжающих будоражить воображение. Я — исследователь с профессиональным образованием в области гостиничного бизнеса и туризма. На экскурсиях стараюсь рассказывать о легендах, фактах, личностях и достопримечательностях так, чтобы из этих пазлов вы собрали красивую и понятную картину действительности. Кроме того, у меня широкий кругозор путешественника, поэтому я понимаю, как важны яркие, живые и эмоциональные образы для настоящего познавательного и запоминающегося приключения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Ольга
Благодарю Евгению и Владимира за приятный день, лёгкий и непринужденный рассказ, небанальные виды)). Евгения талантливый рассказчик. Обещанные 20% информации запомнила точно:)) Если вы хотите контраст со столицей, яркие впечатления, то Вам точно сюда. Аисты и церкви великолепны!
Благодарю Евгению и Владимира за приятный день, лёгкий и непринужденный рассказ, небанальные виды)). Евгения талантливый рассказчик.
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С
Гид Евгения умница. Владимир водитель авто водит идеально. Знание истории и материала заметно.
На любителя маршрут экскурсии.
Имеет место быть, но по нашему мнению не в первом списке.
Гид Евгения умница. Владимир водитель авто водит идеально. Знание истории и материала заметно.
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Diana
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
Прекрасная экскурсия!!!
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I
Наша искренняя благодарность Евгении и Владимиру за необыкновенное путешествие! Да, это не экскурсия, а именно путешествие! Что мы знали о Австрии? Оказывается очень мало! В этот день мы побывали в
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одном из колоритных регионов страны и приятно, душевно, неспешно провели день! Это познавательно! Это красиво! Это чертовски вкусно (я про вино)))))! Это путешествие поменяло некоторые мои стереотипы о Австрии и расширило горизонты! Однозначно рекомендую! Считаю, что это одно из обязательных must have! Ещё хочу добавить о ребятах: вы лучшие!!! Спасибо большущее!!! Желаем вам здоровья и успехов!!! Все в Бургенланд!!!!

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Н
Вроде бы не сложно написать отзыв. Многие пишут, но я всё таки хочу отметить и обратить внимание наших соотечественников, которые собрались в Австрию, даже не в первый раз. За 2
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дня мы с мужем хотели всё увидеть по максимуму. Мы ошиблись. Это просто невозможно. Опустим этот промах. Хорошо, что мы решили посмотреть что-то кроме Вены. Это было правильное решение. Евгения с благовердным супоугом Владимиром не только показали нам Австрию вне Вены, не только соблюли изначально обозначенные маршруты экскурсии, они нас "добили" нашей русской чертой… Рассказываю, мы пожаловались, что в первый день резко захотелось сифуд. Мы из Москвы, нормально, захотелось. Ужас, который мы иснытали не передать словами. Хотя отель 5 звезд нас отправил … Стали обсуждать, что хотим аутичную кухню, особенно, гуляш….. Блин, мы были в Австрии, а ребята нам ответили, что проблем нет, гуляш, значит надо в Венгрию… … Мы приехали посреди экскурсии в Венгрию, поели великолепный гуляш…. за одно еще и экскурсию по городу. Жуть… Как прекрасно!!!

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O
Просто прекрасный день в замечательной компании. Очень насыщенная экскурсия, но успеваешь увидеть и попробовать достаточно.
Из полезного:
1) За день посещаешь сразу несколько невероятно красивых мест 2) Есть время остановится и нормально
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пообедать (сразу хочется отметить, что гид совершенно ненавязчива, все с учетом пожелания туристов)
3) Переезды не длительные, так что не успеваешь устать от сидения в машине.

Мы остались очень довольны.
Огромное спасибо за классные эмоции, яркие воспоминания и позитивные фото.

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