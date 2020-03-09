7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самобытный и всегда пограничный Бургенланд

По пути из Вены вы узнаете о временах первых кельтских поселений и эпохе римского господства, когда по Дунаю проходила граница, отделявшая неизведанные земли от империи. Поговорим о том, как складывалась «пограничная» жизнь уже австрийского макграфства, и о современном расположении Бургенланда, соседствующего со Словакией, Венгрией и Словенией. В результате вы откроете совершенно иную Австрию — регион, который благодаря приграничному положению обзавелся удивительным культурным многообразием.

Австрийский Версаль и род Эстерхази

Прибыв в Бургенланд, первым делом вы посетите столицу региона — Айзенштадт. В пышном дворце Эстерхази вы услышите о старинном австро-венгерском княжеском роде и легко сможете представить атмосферу балов и концертов 18 века. Я расскажу о знаменитом композиторе Йозефе Гайдне, который в тот период жил и работал в Айзенштаде, а также был капельмейстером семьи Эстерхази. А позже, во время прогулки по аутентичным улочкам города вы сможете оценить тот самый «правильный» торт, названный в честь герцогов.

Винодельческая столица — дегустации и путешествие по озеру

Затем, мимо виноградников Бургенланда, вы отправитесь к берегу озера Нойзидлер и городку Руст, винодельческой столице региона, внесенной в список ЮНЕСКО. После небольшой прогулки посетите погреб местного винодела, где продегустируете несколько традиционных вин и познакомитесь в общих чертах с историей местного виноделия. В летний период вы также прокатитесь на кораблике от причала Руста на противоположный берег озера Нойзидлер, в городок Подерсдорф. А в зимний — проедете по берегу на автобусе. Так, в романтическом месте, рядом с маяком, ваше путешествие завершится. Перед обратной дорогой в Вену у вас будет время, чтобы искупаться в озере в хорошую погоду или пообедать в ресторанчике с прекрасным видом на окрестности.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые хотят неторопливо, с чувством и вкусом познакомиться с удивительным регионом Бургенланд, открыв неизведанную грань Австрии.