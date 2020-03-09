7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию

Посетить австрийский Версаль, отведать настоящий торт Эстерхази и открыть секреты местного виноделия

Evgenija
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Evgenija – ваш гид
В очаровательном Бургенланде вы узнаете, как сформировалась мозаика австрийской, словацкой и венгерской культур.

Посетите один из красивейших замков страны, попробуете знаменитый торт и услышите о герцогах, давших ему название.

А также побываете в гостях у винодела и пересечете крупнейшее равнинное озеро Австрии.
От 255 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию

Что вас ожидает

Самобытный и всегда пограничный Бургенланд
По пути из Вены вы узнаете о временах первых кельтских поселений и эпохе римского господства, когда по Дунаю проходила граница, отделявшая неизведанные земли от империи. Поговорим о том, как складывалась «пограничная» жизнь уже австрийского макграфства, и о современном расположении Бургенланда, соседствующего со Словакией, Венгрией и Словенией. В результате вы откроете совершенно иную Австрию — регион, который благодаря приграничному положению обзавелся удивительным культурным многообразием.

Австрийский Версаль и род Эстерхази
Прибыв в Бургенланд, первым делом вы посетите столицу региона — Айзенштадт. В пышном дворце Эстерхази вы услышите о старинном австро-венгерском княжеском роде и легко сможете представить атмосферу балов и концертов 18 века. Я расскажу о знаменитом композиторе Йозефе Гайдне, который в тот период жил и работал в Айзенштаде, а также был капельмейстером семьи Эстерхази. А позже, во время прогулки по аутентичным улочкам города вы сможете оценить тот самый «правильный» торт, названный в честь герцогов.

Винодельческая столица — дегустации и путешествие по озеру
Затем, мимо виноградников Бургенланда, вы отправитесь к берегу озера Нойзидлер и городку Руст, винодельческой столице региона, внесенной в список ЮНЕСКО. После небольшой прогулки посетите погреб местного винодела, где продегустируете несколько традиционных вин и познакомитесь в общих чертах с историей местного виноделия. В летний период вы также прокатитесь на кораблике от причала Руста на противоположный берег озера Нойзидлер, в городок Подерсдорф. А в зимний — проедете по берегу на автобусе. Так, в романтическом месте, рядом с маяком, ваше путешествие завершится. Перед обратной дорогой в Вену у вас будет время, чтобы искупаться в озере в хорошую погоду или пообедать в ресторанчике с прекрасным видом на окрестности.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые хотят неторопливо, с чувством и вкусом познакомиться с удивительным регионом Бургенланд, открыв неизведанную грань Австрии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас у вашей гостиницы в Вене и после экскурсии отвезу обратно
  • Отправление ориентировочно в 8:30, возвращение около 19:00
  • Время и последовательность посещения достопримечательностей может меняться по вашему желанию

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе, экскурсии во дворце Эстерхази, городе Айзенштадт и городке Руст с дегустацией местного вина
  • Дополнительно оплачиваются: билеты во дворец Эстерхази (12 евро), билет на кораблик (9 евро), а также личные траты в кафе — традиционный торт Эстерхази в одной из кофеен Айзенштада, традиционная австрийская кухня в ресторанчике в городке Руст.
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Evgenija
Evgenija
Сопровождение путешественника для меня — это не просто путешествие. Это проникновение в явную и тайную жизнь места, связь времён, городов, событий, людей. Когда один исторический комментарий, выловленный в потоке бесконечной информации, может изменить целую цепочку восприятия дней давно минувших, но продолжающих будоражить воображение. Я — исследователь с профессиональным образованием в области гостиничного бизнеса и туризма. На экскурсиях стараюсь рассказывать о легендах, фактах, личностях и достопримечательностях так, чтобы из этих пазлов вы собрали красивую и понятную картину действительности. Кроме того, у меня широкий кругозор путешественника, поэтому я понимаю, как важны яркие, живые и эмоциональные образы для настоящего познавательного и запоминающегося приключения.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Вроде бы не сложно написать отзыв. Многие пишут, но я всё таки хочу отметить и обратить внимание наших соотечественников, которые собрались в Австрию, даже не в первый раз. За 2 дня мы с мужем хотели всё увидеть по максимуму. Мы ошиблись. Это просто невозможно. Опустим этот промах. Хорошо, что мы решили посмотреть что-то кроме Вены. Это было правильное решение. Евгения с благовердным супоугом Владимиром не только показали нам Австрию вне Вены, не только соблюли изначально обозначенные маршруты экскурсии, они нас "добили" нашей русской чертой... Рассказываю, мы пожаловались, что в первый день резко захотелось сифуд. Мы из Москвы, нормально, захотелось. Ужас, который мы иснытали не передать словами. Хотя отель 5 звезд нас отправил ... Стали обсуждать, что хотим аутичную кухню, особенно, гуляш..... Блин, мы были в Австрии, а ребята нам ответили, что проблем нет, гуляш, значит надо в Венгрию...... Мы приехали посреди экскурсии в Венгрию, поели великолепный гуляш.... за одно еще и экскурсию по городу. Жуть... Как прекрасно!!!
9 марта 2020
Просто прекрасный день в замечательной компании. Очень насыщенная экскурсия, но успеваешь увидеть и попробовать достаточно.
Из полезного:
1) За день посещаешь сразу несколько невероятно красивых мест
2) Есть время остановится и нормально пообедать ( сразу хочется отметить , что гид совершенно ненавязчива , все с учетом пожелания туристов)
3) Переезды не длительные , так что не успеваешь устать от сидения в машине.

Мы остались очень довольны.
Огромное спасибо за классные эмоции, яркие воспоминания и позитивные фото.
28 января 2020
Спасибо большое за отличную экскурсию. Особенно приятно было познакомиться с Евгенией, послушать захватывающий рассказ. День прошёл на одном дыхании.
28 января 2020
Отличная экскурсия: интересная, познавательная, приятная. Евгения и Владимир очень милые люди, Евгения - отличный гид, обязательно поедем с ней при следующих путешествиях по Австрии.
25 декабря 2019
Спасибо Евгении за интересную программу, подробный рассказ , внимание и радушие. Все это вместе сложённое создало реально предрождествеское настроение. Было очень приятно и до новых встреч.
7 декабря 2019
Евгения - великолепный гид. Все исторические события она умело доносит до слушателей, связывает их с историческими личностями, музыкантами, литераторами. Слушать ее - одно удовольствие. Организована экскурсия прекрасно. Все вовремя, водитель замечательный, видно, что оба они живут этим делом, заряжая своим интересом экскурсантов. Всем рекомендую.
6 ноября 2019
Большое спасибо Евгении за прекрасно организованную экскурсию, которая прошла на одном дыхании! Профессионализм при одновременно индивидуальном подходе позволил нам узнать много интересных фактов из жизни Гайдна, семьи Эстерзази, отведать сам незабываемый десерт, получить эстетическое наслаждение от красот Бургерланда, побывать в очень радушном семействе виноделов , попробовать блюда из дичи в колоритном местном кафе и увидеть незабываемый закат на озере! Экскурсия продумана и проведена с душой, спасибо!

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