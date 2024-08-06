7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В очаровательном Бургенланде вы узнаете, как сформировалась мозаика австрийской, словацкой и венгерской культур. Посетите один из красивейших замков страны, попробуете знаменитый торт и услышите о герцогах, давших ему название. А также побываете в гостях у винодела и пересечете крупнейшее равнинное озеро Австрии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самобытный и всегда пограничный Бургенланд

По пути из Вены вы узнаете о временах первых кельтских поселений и эпохе римского господства, когда по Дунаю проходила граница, отделявшая неизведанные земли от империи. Поговорим о том, как складывалась «пограничная» жизнь уже австрийского макграфства, и о современном расположении Бургенланда, соседствующего со Словакией, Венгрией и Словенией. В результате вы откроете совершенно иную Австрию — регион, который благодаря приграничному положению обзавелся удивительным культурным многообразием.

Австрийский дворец и род Эстерхази

Прибыв в Бургенланд, первым делом вы посетите столицу региона — Айзенштадт. В пышном дворце Эстерхази вы услышите о старинном австро-венгерском княжеском роде и легко сможете представить атмосферу балов и концертов 18 века. Я расскажу о знаменитом композиторе Йозефе Гайдне, который в тот период жил и работал в Айзенштаде, а также был капельмейстером семьи Эстерхази. А позже, во время прогулки по аутентичным улочкам города вы сможете оценить тот самый «правильный» торт, названный в честь герцогов.

Винодельческая столица — дегустации и путешествие по озеру

Затем, мимо виноградников Бургенланда, вы отправитесь к берегу озера Нойзидлер и городку Руст, винодельческой столице региона, внесенной в список ЮНЕСКО. После небольшой прогулки посетите погреб местного винодела, где продегустируете несколько традиционных вин и познакомитесь в общих чертах с историей местного виноделия. Перед обратной дорогой в Вену у вас будет время, чтобы насладиться видами озера.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые хотят неторопливо, с чувством и вкусом познакомиться с удивительным регионом Бургенланд, открыв неизведанную грань Австрии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я встречу вас у вашей гостиницы в Вене и после экскурсии отвезу обратно

Отправление ориентировочно в 9:30, возвращение около 18:00

Время и последовательность посещения достопримечательностей может меняться по вашему желанию

Что входит в стоимость, а что — нет