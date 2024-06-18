Хотите ощутить дух великолепной Вены и узнать ее историю? Присоединяйтесь к нашему экскурсионному туру, который подарит вам полное представление об истории Вены и Австрии.
Всего за 2 часа вы познакомитесь с величайшими достопримечательностями города, каждая из которых расскажет свою уникальную историю.
Всего за 2 часа вы познакомитесь с величайшими достопримечательностями города, каждая из которых расскажет свою уникальную историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Основные достопримечательности экскурсии:
- Оперный театр — один из самых известных оперных театров мира, который поражает своей архитектурой и историей.
- Зимняя резиденция Габсбургов Хофбург — роскошный дворец, в котором когда-то жили австрийские императоры, наполнен великолепием и величием.
- Дворцовый парк Бурггартен — живописный парк, идеальное место для отдыха и наслаждения природой.
- Площадь Марии Терезии — впечатляющая площадь, посвященная великой императрице Марии Терезии, окруженная музеями и историческими зданиями.
- Парламент — элегантное здание в стиле неоклассицизма, где принимаются важнейшие государственные решения.
- Ратуша — великолепное здание, где проходят официальные мероприятия и торжества.
- Университет — одно из старейших и престижнейших учебных заведений Европы.
- Народный парк — зеленый уголок в центре города, идеальный для прогулок и отдыха.
- Церковь Благодарения — величественное здание, посвященное Богу за избавление от чумы.
- Шотландский монастырь — одно из старейших религиозных сооружений Вены, пропитанное историей и духом древности.
- Площадь Св. Михаила — историческое сердце города, где вы почувствуете атмосферу старинной Вены.
- Площадь Иосифа — место, где можно окунуться в историю и архитектуру прошлых веков.
- Грабен — одна из самых известных и оживленных улиц Вены, полная магазинов, кафе и исторических зданий.
- Собор Св. Штефана — символ Вены, величественный готический собор, который захватывает дух своей красотой и историей.
Я стараюсь проводить экскурсию в удобное для туристов время.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оперный театр
- Зимняя резиденция Габсбургов Хофбург
- Дворцовый парк Бурггартен
- Площадь Марии Терезии
- Парламент, ратуша
- Университет
- Народный парк
- Церковь Благодарения
- Шотландский монастырь
- Площадь Св. Михаила
- Площадь Иосифа
- Грабен
- Собор Св. Штефана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (запланирован внешний осмотр достопримечательностей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед зданием оперы или у отеля (если в центре)
Завершение: Возле собора Св. Штефана
Когда и сколько длится?
Когда: Я стараюсь проводить экскурсию в удобное для туристов время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены
Похожие экскурсии из Вены
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Завтра в 08:30
20 июня в 08:30
от €450 за всё до 5 чел.