Туристический автобус "Big Bus" - тур "Premium" (2 дня)

Автобусная в формате & quot;Hop-on Hop-off" с возможностью посещения групповой пешеходной обзорной экскурсии на

4
2 отзыва
Билет на автобус
Автобусная в формате "Hop-on Hop-off" с возможностью посещения групповой пешеходной обзорной экскурсии на английском и на немецком языках.
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Premium" (2 дня)
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Premium" (2 дня)
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Premium" (2 дня)
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Premium" (2 дня)

Что вас ожидает 🤩

  • Ратуша
  • Венская Опера
  • Вотивскирхе
  • Парламент
  • Дворец Шенбрунн
  • Дунай
  • ООН
  • Дворец Бельведер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Городской тур, который осуществляет двухэтажный туристический автобус в Вене с открытой верхней площадкой. Все автобусы оборудованы аудиогидами на 12 языках, включая русский, и движутся по двум маршрутам с остановками у самых важных достопримечательностей города. Вы можете выйти на любой из них, осмотреть объект, а затем продолжить Ваш путь на любом из следующих подошедших автобусов. Это, пожалуй, самый быстрый и комфортабельный способ познакомиться с наиболее важными достопримечательностями города.

С подробной картой маршрутов вы можете ознакомиться в разделе "дополнительная информация" в шапке описания экскурсии.

Программа

  • Красный маршрут: продолжительность беспрерывной поездки около 1 часа 50 минут, отправление с остановок каждые 30 минут. Первый рейс - 09.30, последний - 17:30. Основные достопримечательности: Венская опера, Ратуша, Вотивкирхе, Городской парк и другие.
  • Голубой маршрут: продолжительность беспрерывной поездки около 1 часа 50 минут, отправление с остановок каждые 30 минут. Первый рейс - 09:45, последний - 17:45. Основные достопримечательности: Хофбург, Шёнбрунн, Дом Морей и другие.
  • Пешеходная обзорная экскурсия по центру города на английском или немецком языках (ежедневно в 11:30 на английском языке и в 13:30 на немецком языке). Место сбора: остановка №1 Опера.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
2
1
O
30 мая 2019
На втором этаже автобуса доступен только английская версия аудиогида
А
6 мая 2018
Автобусы редко ходят. В солнечную погоду на втором этаже - адская парилка! В остальном сервис как в других городах.

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