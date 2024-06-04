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Групповая
12 часов
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€134 за человека
Групповая
12 часов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€124 за человека
Групповая
12.5 часов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Начало: Albertinaplatz
Расписание: по субботам в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€124 за человека
Групповая
12.5 часов
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€134 за человека
Мини-группа
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€59 за человека
Групповая
12.5 часов
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€134 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€39 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€49 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€59 за человека
Индивидуальная
7 часов
Бургенланд - солнечный край Австрии
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Расписание: ежедневно с 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€499 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААкиф4 июня 2024Tripster, вы - великолепны! И эта экскурсия была организована отлично! Комфортабельный автобус, водитель Геннадий - высокий профессионал и, конечно же, наш гид - София! Она просто молодец, все было живо, интересно, с хорошим юмором! Спасибо! С уважением, Акиф Мирзаев.
- ООльга31 мая 2024Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!
- ЕЕкатерина19 мая 2024Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке с телефона, настолько нереальные
- ССтас19 мая 2024Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
- LLyudmila16 мая 2024Отличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересные моменты, следит за порядком. Прекрасно комбинирует два языка. Автобус комфортабельный. Довольно дальняя дорога проходит незаметно благодаря планированию самого маршрута. Однозначно рекомендую.
- IIgor28 апреля 2024Был очень познавательный тур
- ИИрина27 апреля 2024Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
- ГГалина20 марта 2024Понравилась организация экскурсии, все четко, отработано до мелочей. Гид водитель Кирилл всегда спешит на помощь, все объясняет понятно и на русском, и на английском. Гид Наталья с большим чувством юмора… делилась знаниями, которые не найдешь в справочниках. Спасибо большое
- DDiana9 марта 2024Прекрасный Salzburg!
- AAIZHAN18 февраля 2024Понравилась поездка, природа чудесная и хорошая дорога до Хальштата. Минусом было отсутствие гида, как было заявлено. Был хороший водитель Кирилл, но он не был гидом. Вся группа была предоставлена сама себе. Но в целом остались хорошие впечатления от поездки
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
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