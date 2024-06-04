Экскурсии на автобусе в Вене

Найдено 10 экскурсий в категории «На автобусе» в Вене на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гальштат - альпийская открытка
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
53 отзыва
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
134 за человека
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
124 за человека
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
46 отзывов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Начало: Albertinaplatz
Расписание: по субботам в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
124 за человека
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
39 отзывов
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
134 за человека
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
21 отзыв
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
59 за человека
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
42 отзыва
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
134 за человека
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
9 отзывов
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
39 за человека
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
3 отзыва
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
49 за человека
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Explore" (3 дня)
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Explore" (3 дня)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
59 за человека
Бургенланд - солнечный край Австрии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Бургенланд - солнечный край Австрии
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Расписание: ежедневно с 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
499 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Акиф
    4 июня 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Tripster, вы - великолепны! И эта экскурсия была организована отлично! Комфортабельный автобус, водитель Геннадий - высокий профессионал и, конечно же, наш гид - София! Она просто молодец, все было живо, интересно, с хорошим юмором! Спасибо! С уважением, Акиф Мирзаев.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
    Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке с телефона, настолько нереальные
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    виды вокруг! Маршрут идеальный, ничуть не устали, хоть и провели весь день в пути! На всё хватило времени и сил!)) Гид Лилия и водитель Геннадий выше всяких похвал, за сувенирчики отдельное спасибо, невероятно мило🥰

    Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставкеЭто был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке
  • С
    Стас
    19 мая 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
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    а про локации. Вывод: проще добраться на электричке и самому спланировать свои прогулки. Гид погружена в тему, но ограничена этой короткой программой, вероятно больше ориентированной на западных туристов

  • L
    Lyudmila
    16 мая 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Отличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересные моменты, следит за порядком. Прекрасно комбинирует два языка. Автобус комфортабельный. Довольно дальняя дорога проходит незаметно благодаря планированию самого маршрута. Однозначно рекомендую.
    Отличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересныеОтличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересныеОтличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересныеОтличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересныеОтличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересные
  • I
    Igor
    28 апреля 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Был очень познавательный тур
    Был очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный тур
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
    Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
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    Ее увлекательные рассказы о истории Вены добавили интереса к месту. Хальштатт поразил своей невероятной красотой и историческим наследием, обязательно стоит посетить это место. Мы считаем, что ресторан в Хальштатте выигрывает благодаря красивым видам, особенно в сравнении с рестораном на автобане. В целом, мы очень довольны, что сделали эту поездку.

  • Г
    Галина
    20 марта 2024
    Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Понравилась организация экскурсии, все четко, отработано до мелочей. Гид водитель Кирилл всегда спешит на помощь, все объясняет понятно и на русском, и на английском. Гид Наталья с большим чувством юмора… делилась знаниями, которые не найдешь в справочниках. Спасибо большое
  • D
    Diana
    9 марта 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Прекрасный Salzburg!
    Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!Прекрасный Salzburg!
  • A
    AIZHAN
    18 февраля 2024
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
    Понравилась поездка, природа чудесная и хорошая дорога до Хальштата. Минусом было отсутствие гида, как было заявлено. Был хороший водитель Кирилл, но он не был гидом. Вся группа была предоставлена сама себе. Но в целом остались хорошие впечатления от поездки

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На автобусе»

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  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "На автобусе" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 39 до 499. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год на автобусе, 222 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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