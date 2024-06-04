А Акиф Гальштат - альпийская открытка Tripster, вы - великолепны! И эта экскурсия была организована отлично! Комфортабельный автобус, водитель Геннадий - высокий профессионал и, конечно же, наш гид - София! Она просто молодец, все было живо, интересно, с хорошим юмором! Спасибо! С уважением, Акиф Мирзаев.

О Ольга Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!

Е Екатерина Гальштат - альпийская открытка читать дальше виды вокруг! Маршрут идеальный, ничуть не устали, хоть и провели весь день в пути! На всё хватило времени и сил!)) Гид Лилия и водитель Геннадий выше всяких похвал, за сувенирчики отдельное спасибо, невероятно мило🥰 Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке с телефона, настолько нереальные

С Стас Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут читать дальше а про локации. Вывод: проще добраться на электричке и самому спланировать свои прогулки. Гид погружена в тему, но ограничена этой короткой программой, вероятно больше ориентированной на западных туристов Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,

L Lyudmila Гальштат - альпийская открытка Отличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересные моменты, следит за порядком. Прекрасно комбинирует два языка. Автобус комфортабельный. Довольно дальняя дорога проходит незаметно благодаря планированию самого маршрута. Однозначно рекомендую.

I Igor Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут Был очень познавательный тур

И Ирина Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт читать дальше Ее увлекательные рассказы о истории Вены добавили интереса к месту. Хальштатт поразил своей невероятной красотой и историческим наследием, обязательно стоит посетить это место. Мы считаем, что ресторан в Хальштатте выигрывает благодаря красивым видам, особенно в сравнении с рестораном на автобане. В целом, мы очень довольны, что сделали эту поездку. Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.

Г Галина Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут Понравилась организация экскурсии, все четко, отработано до мелочей. Гид водитель Кирилл всегда спешит на помощь, все объясняет понятно и на русском, и на английском. Гид Наталья с большим чувством юмора… делилась знаниями, которые не найдешь в справочниках. Спасибо большое

D Diana Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут Прекрасный Salzburg!