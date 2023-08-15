🚌 Hop-on hop-off

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надоест 2 маршрута кататься. Дорога длинная. Наушники в подарок. Автобус плавно передвигается по городу. Аудиогид рассказывает по делу. Успевай только голову поворачивать в разные стороны. На светофорах играет симфоническая музыка. Помимо истории города и самой страны, музыкантов и знатных лиц, гид предложит сойти на одной из многих остановок и осмотреть рядом достопримечательность. Мы остались довольны поездкой. Снимки, которые плохо получается сделать на земле, отлично получится в автобусе на втором этаже. Спереди фантастический вид.