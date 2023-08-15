Hop-on Hop-off в Вене – познакомьтесь с городом на двухэтажных автобусах с аудиогидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Hop-on hop-off» в Вене на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
2 часа
9 отзывов
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
39 за человека
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
2 часа
3 отзыва
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
49 за человека
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Explore" (3 дня)
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Водная прогулка
2 часа
Туристический автобус "Big Bus" - тур "Explore" (3 дня)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
59 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Leonid
    15 августа 2023
    Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
    Очень интересная экскурсия,рекомендую
  • S
    Sergej
    12 августа 2022
    Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
    Рекомендую всем, кто собирается в Вену, прокатится на комфортабельном автобусе с двумя отдельными маршрутами на 2 дня, поскольку один день
    читать дальше

    надоест 2 маршрута кататься. Дорога длинная. Наушники в подарок. Автобус плавно передвигается по городу. Аудиогид рассказывает по делу. Успевай только голову поворачивать в разные стороны. На светофорах играет симфоническая музыка. Помимо истории города и самой страны, музыкантов и знатных лиц, гид предложит сойти на одной из многих остановок и осмотреть рядом достопримечательность. Мы остались довольны поездкой. Снимки, которые плохо получается сделать на земле, отлично получится в автобусе на втором этаже. Спереди фантастический вид.

  • Д
    Дарина
    3 ноября 2021
    Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
    Очень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часа посмотреть всё. В автобусную
    читать дальше

    экскурсию на 1 день входит 2 маршрута - синий и красный. Тоесть сначала на одном автобусе проезжаете достопримечательности одного маршрута, потом пересаживаетесь в другой автобус и едете по другому маршруту. В автобусе всё рассказывает аудиогид, очень много языков на выбор. Рассказ сопровождается класической музыкой. Экскурсия полностью стоит своих денег, очень довольны.

    Очень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часаОчень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часаОчень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часаОчень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часа
  • O
    Oksana
    23 февраля 2020
    Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
    были в Вене 20,02,2020. Просто отлично! сервис соответствует ожиданиям!
  • O
    Olena
    30 мая 2019
    Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
    На втором этаже автобуса доступен только английская версия аудиогида
  • А
    Андрей
    6 мая 2018
    Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
    Автобусы редко ходят. В солнечную погоду на втором этаже - адская парилка! В остальном сервис как в других городах.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Hop-on hop-off»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Туристический автобус "Big Bus" - тур "Discover" (1 день)
  2. Туристический автобус "Big Bus" - тур "Essential" (2 дня)
  3. Туристический автобус "Big Bus" - тур "Explore" (3 дня)
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2024
Сейчас в Вене в категории "Hop-on hop-off" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 59. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите билет на автобус по маршруту Hop-on Hop-off в Вене, вы сможете выходить из автобуса в любой точке маршрута, а после снова сесть в другой автобус по этой системе без доплаты. В автобусах предусмотрены аудиогиды на многих языках и наушники. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке
ХорошоТам