1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€39 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€49 за человека
Водная прогулка
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€59 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLeonid15 августа 2023Очень интересная экскурсия,рекомендую
- SSergej12 августа 2022Рекомендую всем, кто собирается в Вену, прокатится на комфортабельном автобусе с двумя отдельными маршрутами на 2 дня, поскольку один день
- ДДарина3 ноября 2021Очень понравились экскурсии. Если едете в Вену на несколько дней, это идеальный вариант за 4 часа посмотреть всё. В автобусную
- OOksana23 февраля 2020были в Вене 20,02,2020. Просто отлично! сервис соответствует ожиданиям!
- OOlena30 мая 2019На втором этаже автобуса доступен только английская версия аудиогида
- ААндрей6 мая 2018Автобусы редко ходят. В солнечную погоду на втором этаже - адская парилка! В остальном сервис как в других городах.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Hop-on hop-off»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2024
Сейчас в Вене в категории "Hop-on hop-off" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 59. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите билет на автобус по маршруту Hop-on Hop-off в Вене, вы сможете выходить из автобуса в любой точке маршрута, а после снова сесть в другой автобус по этой системе без доплаты. В автобусах предусмотрены аудиогиды на многих языках и наушники. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке