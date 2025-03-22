Обзорный тур по Вене на двухэтажном автобусе с открытым верхом

Исследуйте Вену в своём ритме на двухэтажном автобусе с открытым верхом.
Посетите знаковые достопримечательности старого и современного города с увлекательными аудиокомментариями. Выберите маршрут «Город» или «Дворец» и насладитесь красотой и историей Вены.
ОписаниеСвобода и комфорт в открытом автобусе Исследуйте Вену в удобном для вас темпе, наслаждаясь барочной архитектурой и современными городскими чудесами. Увлекательные аудиокомментарии расскажут вам историю и культуру города. Маршруты «Город» и «Дворец» Маршрут «Город» познакомит вас с величием старой и современной Вены — от Музейного квартала до UNO-City и Дунайского острова. Маршрут «Дворец» ведёт по окраинам с визитами к дворцу Бельведер и уникальной архитектуре Хундертвассера. Будь то один день или два — этот тур подарит полное знакомство с Веной, её историей, энергией и очарованием, оставляя впечатления на всю жизнь. Важная информация:
- Первая экскурсия отправляется от большой автобусной остановки № 1: Опера в 9:30. Автобусы ходят каждые 30 минут, последний рейс — в 16:00.
- Сядьте в автобус и активируйте мобильный ваучер или QR-код на любой остановке Big Bus.
- Дети до 4 лет путешествуют бесплатно, билет им не требуется.
- Наушники предоставляются, но вы можете использовать свои.
- Загрузите бесплатное приложение Big Bus для отслеживания автобусов в реальном времени, информации о остановках, услугах и многом другом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Опера
- Дом музыки
- Музейный квартал
- Хофбург
- Ратуша
- Вотивкирхе
- Аугартен
- Пратер
- Голубой Дунай
- Дунайская башня
- Старый Дунай
- Башня UNO CITY
- Дунайский остров
- Шведенплац
- Городской парк
Что включено
- Билет на экскурсионный автобус
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты на достопримечательности
Место начала и завершения?
Walfischgasse 2, 1010 Wien, Austria
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
22 мар 2025
Отличный способ увидеть город за то время, которое у нас
А
Александр
4 июл 2024
Мы всегда пользуемся hop on hop off в каждом городе, где бываем. В Вене автобус довезет вас до замков и дворцов города. Определённо стоит своих денег.
А
Арина
31 мая 2024
Обязательно к посещению, особенно если у вас короткий отпуск.
l
levitska
23 июл 2019
Е
Елена
6 окт 2018
Необходимая экскурсия доя тех, кто впервые в Вене!
r
rozasem1
11 сен 2017
Мы с мамой были восторге, хотя я и не первый раз в Вене👍🏻
V
Vladimir
19 авг 2015
замечательно! раз пять проехались по кругу, Потом выходили, осматривали достопримечательности, садились в следующий автобус…
