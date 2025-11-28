Познакомьтесь с архитектурным наследием венского модерна во время прогулки по историческому центру Вены.
Вы увидите здания Отто Вагнера, здание Сецессиона и другие памятники, которые сформировали уникальный облик города на рубеже XIX–XX веков.
Вы увидите здания Отто Вагнера, здание Сецессиона и другие памятники, которые сформировали уникальный облик города на рубеже XIX–XX веков.
Описание экскурсии
Основоположник венского модерна
Экскурсия знакомит с творчеством Отто Вагнера — архитектора, который стоял у истоков венского модерна и проектировал станции венского метро. Его работы демонстрируют переход от исторических стилей к современной архитектуре.
Объединение Сецессион
Особое внимание уделяется зданию Сецессиона, созданному архитектором Йозефом Марией Ольбрихом. Это сооружение стало манифестом нового художественного направления и в свое время вызвало дискуссии в архитектурных кругах.
Архитектурный контекст
Маршрут проходит по центральным улицам старого города, где здания венского модерна соседствуют с памятниками барокко и других исторических стилей. Такое сочетание создает целостный архитектурный образ Вены.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здания Отто Вагнера
- Здание Сецессиона
- Станции венского метро
- Улицы исторического центра
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Friedrichstraße 12, Wien 1010, Secession, у входа
Завершение: Michaeler Platz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
Музей и Венский университет, «Межгалактический корабль» городские оазисы и дом Хундертвассера
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
€405 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дом-музей Зигмунда Фрейда в Вене: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Зигмунда Фрейда, посетив его дом-музей в Вене. Узнайте о жизни и работе великого психоаналитика, прогуляйтесь по историческому 9 району
Начало: В 9 районе Вены
Завтра в 10:00
3 дек в 10:00
€180 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от €60 за человека