Основоположник венского модерна

Экскурсия знакомит с творчеством Отто Вагнера — архитектора, который стоял у истоков венского модерна и проектировал станции венского метро. Его работы демонстрируют переход от исторических стилей к современной архитектуре.

Объединение Сецессион

Особое внимание уделяется зданию Сецессиона, созданному архитектором Йозефом Марией Ольбрихом. Это сооружение стало манифестом нового художественного направления и в свое время вызвало дискуссии в архитектурных кругах.

Архитектурный контекст

Маршрут проходит по центральным улицам старого города, где здания венского модерна соседствуют с памятниками барокко и других исторических стилей. Такое сочетание создает целостный архитектурный образ Вены.