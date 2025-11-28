Мои заказы

Венский модерн - архитектурная Вена

Познакомьтесь с архитектурным наследием венского модерна во время прогулки по историческому центру Вены.

Вы увидите здания Отто Вагнера, здание Сецессиона и другие памятники, которые сформировали уникальный облик города на рубеже XIX–XX веков.
Описание экскурсии

Основоположник венского модерна

Экскурсия знакомит с творчеством Отто Вагнера — архитектора, который стоял у истоков венского модерна и проектировал станции венского метро. Его работы демонстрируют переход от исторических стилей к современной архитектуре.

Объединение Сецессион

Особое внимание уделяется зданию Сецессиона, созданному архитектором Йозефом Марией Ольбрихом. Это сооружение стало манифестом нового художественного направления и в свое время вызвало дискуссии в архитектурных кругах.

Архитектурный контекст

Маршрут проходит по центральным улицам старого города, где здания венского модерна соседствуют с памятниками барокко и других исторических стилей. Такое сочетание создает целостный архитектурный образ Вены.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здания Отто Вагнера
  • Здание Сецессиона
  • Станции венского метро
  • Улицы исторического центра
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Friedrichstraße 12, Wien 1010, Secession, у входа
Завершение: Michaeler Platz
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

