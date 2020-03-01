Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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«Межгалактический корабль» и венские городские оазисы, оригинальный Хундертвассер и деревья на крыше

Наталья
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Наталья – ваш гид
В бодром темпе и исследовательском настроении, с перерывами на чай-кофе-шницель, состоится ваша встреча с многоликой Веной.

Вы познакомитесь со смелыми работами Захы Хадид и Хундертвассера; услышите историю Пратера, где сегодня горожане крутят педали, а раньше императоры развлекались охотой; откроете мир памятников в Городском парке и мир слухов о Венской Опере.
€222
178 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на Аусштеллунгсштрассе, во втором районе Вены, Леопольдштадт
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Вена — это не только классические здания!
Вена — это не только классические здания!

Что вас ожидает

Леопольдштадт и парк Пратер: современная архитектура и зеленый оазис
Прогулка начнется во втором районе Вены, Леопольдштадт. Здесь я расскажу о творении знаменитого архитектора Захы Хадид — здании Венского экономического университета, напоминающего межгалактический корабль, а также на других интересных современных постройках, как, например, действующий ипподром. Затем направимся в местный «Диснейленд», где пройдемся по Пратер алее, которая до середины 18 века была частью охотничьих угодий, а сейчас это главная велосипедная и беговая дорожка парка Пратер.

Ландштрассе: дом и музей Хундертвассера
Проехав пару остановок на трамвае, вы окажетесь в третьем районе, где в центре внимания будет красочный дом Хундертвассера, на крыше которого замечательно устроились самые настоящие деревья. Я расскажу о нетривиальном проекте архитектора. Рядом с ним вы сможете посетить торговый центр со всевозможными сувенирными магазинами, а также музей, посвященный творчеству художника. На первом этаже Венского Дома Искусств за чашкой кофе мы побеседуем о мастере, а если будет желание — вы сможете купить билеты, подняться и осмотреть выставку.

Легендарный Рингштрассе и Городской парк
Еще несколько минут на трамвае — и прогулка продолжится по улице Рингштрассе, где вы рассмотрите почтовый сберегательный банк Австрии — знаменитое здание, спроектированное и построенное в стиле модерн, обсерваторию и музей прикладного искусства. И вот опять перед нами парк — любят же венцы окультуривать ландшафты!
В Городском парке я расскажу о целой сокровищнице памятников деятелей искусства, среди которых в особом почете позолоченный памятник Иоганна Штрауса, а также солнечные часы, выложенные из цветов.

О Венской Опере и не только
Возле здания всемирно известной Венской Оперы будет небольшая порция слухов и легенд, приправленная моей правдивой историей о покупке стоячих билетов. После я расскажу о памятнике Марии Терезии (не путать с Матерью Терезой) на одноименной площади и помогу разобраться, «вху из вху» на площади Героев.

Организационные детали

Формат прогулки

  • Экскурсия преимущественно пешеходная, в середине программы будет несколько коротких перемещений на трамвае
  • Поскольку мы пройдём довольно значительное расстояние, не меньше 7 км, я предложу сделать привал в виде паузы на кофе/чай/шницель (20-30 минут)

Что не включено в стоимость
Питание и напитки; проездной билет на трамвай — 2.40 €/человека; входные билеты на выставку в музей Хундертвассера — 10-12 евро/человека (посещение опционально).

Вена — это не только классические здания!
Вена — это не только классические здания!
Вена — это не только классические здания!
Вена — это не только классические здания!
Вена — это не только классические здания!
Вена — это не только классические здания!
Вена — это не только классические здания!
Вена — это не только классические здания!
Вена — это не только классические здания!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Аусштеллунгсштрассе, во втором районе Вены, Леопольдштадт.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Добрый день! Я живу в Вене 20 лет и сама активная путешественница. Работа в одном из музеев Вены повлияла на выбор дальнейшей профессии, и в 2019 я окончила курсы гидов. Постоянно развиваюсь, хожу на выставки, в музеи и на экскурсии, отбираю изюминки для своих гостей. Стараюсь быть в курсе событий культурной жизни Вены, чтобы посоветовать самое лучшее. С радостью расскажу об истории и жизни города, учту ваши интересы и дам советы о том, где вкусно поесть.
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Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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