Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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Вена - это не только классические здания

Музей и Венский университет, «Межгалактический корабль» городские оазисы и дом Хундертвассера
Хотите погрузиться в Вену во всём её великолепии? Вы познакомитесь со всеми достопримечательностями в средневековом центре города, смелыми работами Заха Хадид.

Услышите историю Пратера, где сегодня горожане крутят педали, а раньше императоры развлекались охотой. Откроете мир памятников в Городском парке и мир слухов о Венской Опере. По желанию зайдёте в музей Фрейда или истории искусств.
4.9
6 отзывов
Вена - это не только классические здания
Вена - это не только классические здания
Вена - это не только классические здания

Описание экскурсии

Мы посмотрим как центр города, так и его яркие достопримечательности, находящиеся во втором районе: вы решаете, чему мы посвятим больше времени.

Леопольдштадт и парк Пратер: современная архитектура и зелёный оазис

Здесь я расскажу о творении знаменитого архитектора Заха Хадид — здании Венского экономического университета, напоминающего межгалактический корабль, а также о других интересных современных постройках, проекте LIVING 2 и действующем ипподроме.
Затем направимся в местный «Диснейленд», где пройдёмся по Пратер аллее, которая до середины 18 века была частью охотничьих угодий, а сейчас это главная велосипедная и беговая дорожка парка.

Ландштрассе: дом и музей Хундертвассера

В третьем районе в центре внимания будет красочный дом Хундертвассера, на крыше которого замечательно устроились самые настоящие деревья. Я расскажу о нетривиальном проекте архитектора. Рядом с ним вы сможете посетить торговый центр со всевозможными сувенирными магазинами. И по желанию сделаете перерыв на кофе в очень красивом и необычном кафе и посетите музей «Дом искусств» с моим сопровождением.

Легендарный Рингштрассе, Венский Университет, Парк Роз и музей Фрейда

Прогулка продолжится по улице Рингштрассе, где мы познакомимся со зданием Парламента, Венской Ратушей, Университетом. По желанию можем посетить музей Зигмунда Фрейда или Музей истории искусств. А также подняться на крышу бывшего здания Гестапо и насладиться видом на центр города (предложение только для этой экскурсии!)

О Венской Опере и не только

Возле здания всемирно известной Венской Оперы будет небольшая порция слухов и легенд, приправленная моей правдивой историей о покупке стоячих билетов. После я расскажу о памятнике Марии Терезии (не путать с Матерью Терезой) на одноимённой площади и помогу разобраться, «вху из вху» на площади Героев.

Величественный дворец Бельведер, Ботанический сад и знакомство с техникой живописи самого известного австрийского художника — Густава Климта.

Организационные детали

  • Если вы хотите более комфортное передвижение — будет забронирован автомобиль за доплату
  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте при встрече

Формат прогулки

  • Экскурсия преимущественно пешеходная, в середине программы будет несколько коротких перемещений на трамвае или такси
  • Поскольку мы пройдём довольно значительное расстояние, не меньше 7 км, предложу сделать паузу в очень интересных кафе/тавернах.

Что не включено в стоимость

— питание и напитки
— проездной билет на трамвай — €2,40 за чел.
— входные билеты на выставку в музей Хундертвассера — €10-15 за чел.
— музей Фрейда — €15 за чел.
— Бельведер — €20 за чел.
— Музей истории искусств — €20

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу от отеля забрать если Вы в центре остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1290 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы
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узнаете подробности, сможете ощутить контекст европейской истории и оценить уникальность всего, что мы видим во время наших прогулок. Экскурсии по музеям построены так, чтобы познакомить вас с самыми интересными картинами и экспонатами, не пытаясь «объять необъятное».

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
О
Спасибо Натальи, было увлекательно и интересно
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Дана
Экскурсия состоялась в 33 градусную жару и Наталья учла и эти погодные обстоятельства. Были забавные истории из жизни венских жителей и интересные описания картин в музее истории искусств. Юмор и современный сленг. Чуть не хватило общего исторического введения. Но впечатление несмотря на жару замечательные.
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И
Чудова екскурсія. Пані Наталія дуже щиро прислуховується до запитів та вподобань своїх клієнтів і може прям під час вже запланованої екскурсії з легкістю змінити деякі плани щодо її проведення. Чотири години промайнули дуже швидко, з задоволенням та користю.
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Т
Если вы хотите погулять по Вене с человеком, который с любовью расскажет о городе, в котором живет, эта экскурсия - хороший вариант. Вы сможете выбрать интересующие вас места, а ещё весело пообщаться с интересным человеком.
Спасибо Наталье за этот день!
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И
Были на экскурсии с Наташей. Очень интересный и эрудированный рассказчик. Экскурсия по новым, не заезженным туристами местам. Много новой интересной информации.
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B
Вы бросили курить?
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