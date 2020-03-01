Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Леопольдштадт и парк Пратер: современная архитектура и зеленый оазис

Прогулка начнется во втором районе Вены, Леопольдштадт. Здесь я расскажу о творении знаменитого архитектора Захы Хадид — здании Венского экономического университета, напоминающего межгалактический корабль, а также на других интересных современных постройках, как, например, действующий ипподром. Затем направимся в местный «Диснейленд», где пройдемся по Пратер алее, которая до середины 18 века была частью охотничьих угодий, а сейчас это главная велосипедная и беговая дорожка парка Пратер.

Ландштрассе: дом и музей Хундертвассера

Проехав пару остановок на трамвае, вы окажетесь в третьем районе, где в центре внимания будет красочный дом Хундертвассера, на крыше которого замечательно устроились самые настоящие деревья. Я расскажу о нетривиальном проекте архитектора. Рядом с ним вы сможете посетить торговый центр со всевозможными сувенирными магазинами, а также музей, посвященный творчеству художника. На первом этаже Венского Дома Искусств за чашкой кофе мы побеседуем о мастере, а если будет желание — вы сможете купить билеты, подняться и осмотреть выставку.

Легендарный Рингштрассе и Городской парк

Еще несколько минут на трамвае — и прогулка продолжится по улице Рингштрассе, где вы рассмотрите почтовый сберегательный банк Австрии — знаменитое здание, спроектированное и построенное в стиле модерн, обсерваторию и музей прикладного искусства. И вот опять перед нами парк — любят же венцы окультуривать ландшафты!

В Городском парке я расскажу о целой сокровищнице памятников деятелей искусства, среди которых в особом почете позолоченный памятник Иоганна Штрауса, а также солнечные часы, выложенные из цветов.

О Венской Опере и не только

Возле здания всемирно известной Венской Оперы будет небольшая порция слухов и легенд, приправленная моей правдивой историей о покупке стоячих билетов. После я расскажу о памятнике Марии Терезии (не путать с Матерью Терезой) на одноименной площади и помогу разобраться, «вху из вху» на площади Героев.