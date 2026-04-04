Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Услышите историю Пратера, где сегодня горожане крутят педали, а раньше императоры развлекались охотой. Откроете мир памятников в Городском парке и мир слухов о Венской Опере. По желанию зайдёте в музей Фрейда или истории искусств.
Описание экскурсии
Мы посмотрим как центр города, так и его яркие достопримечательности, находящиеся во втором районе: вы решаете, чему мы посвятим больше времени.
Леопольдштадт и парк Пратер: современная архитектура и зелёный оазис
Здесь я расскажу о творении знаменитого архитектора Заха Хадид — здании Венского экономического университета, напоминающего межгалактический корабль, а также о других интересных современных постройках, проекте LIVING 2 и действующем ипподроме.
Затем направимся в местный «Диснейленд», где пройдёмся по Пратер аллее, которая до середины 18 века была частью охотничьих угодий, а сейчас это главная велосипедная и беговая дорожка парка.
Ландштрассе: дом и музей Хундертвассера
В третьем районе в центре внимания будет красочный дом Хундертвассера, на крыше которого замечательно устроились самые настоящие деревья. Я расскажу о нетривиальном проекте архитектора. Рядом с ним вы сможете посетить торговый центр со всевозможными сувенирными магазинами. И по желанию сделаете перерыв на кофе в очень красивом и необычном кафе и посетите музей «Дом искусств» с моим сопровождением.
Легендарный Рингштрассе, Венский Университет, Парк Роз и музей Фрейда
Прогулка продолжится по улице Рингштрассе, где мы познакомимся со зданием Парламента, Венской Ратушей, Университетом. По желанию можем посетить музей Зигмунда Фрейда или Музей истории искусств. А также подняться на крышу бывшего здания Гестапо и насладиться видом на центр города (предложение только для этой экскурсии!)
О Венской Опере и не только
Возле здания всемирно известной Венской Оперы будет небольшая порция слухов и легенд, приправленная моей правдивой историей о покупке стоячих билетов. После я расскажу о памятнике Марии Терезии (не путать с Матерью Терезой) на одноимённой площади и помогу разобраться, «вху из вху» на площади Героев.
Величественный дворец Бельведер, Ботанический сад и знакомство с техникой живописи самого известного австрийского художника — Густава Климта.
Организационные детали
- Если вы хотите более комфортное передвижение — будет забронирован автомобиль за доплату
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте при встрече
Формат прогулки
- Экскурсия преимущественно пешеходная, в середине программы будет несколько коротких перемещений на трамвае или такси
- Поскольку мы пройдём довольно значительное расстояние, не меньше 7 км, предложу сделать паузу в очень интересных кафе/тавернах.
Что не включено в стоимость
— питание и напитки
— проездной билет на трамвай — €2,40 за чел.
— входные билеты на выставку в музей Хундертвассера — €10-15 за чел.
— музей Фрейда — €15 за чел.
— Бельведер — €20 за чел.
— Музей истории искусств — €20
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Ответы на вопросы
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