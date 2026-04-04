Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Хотите погрузиться в Вену во всём её великолепии? Вы познакомитесь со всеми достопримечательностями в средневековом центре города, смелыми работами Заха Хадид. Услышите историю Пратера, где сегодня горожане крутят педали, а раньше императоры развлекались охотой. Откроете мир памятников в Городском парке и мир слухов о Венской Опере. По желанию зайдёте в музей Фрейда или истории искусств.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посмотрим как центр города, так и его яркие достопримечательности, находящиеся во втором районе: вы решаете, чему мы посвятим больше времени.

Леопольдштадт и парк Пратер: современная архитектура и зелёный оазис

Здесь я расскажу о творении знаменитого архитектора Заха Хадид — здании Венского экономического университета, напоминающего межгалактический корабль, а также о других интересных современных постройках, проекте LIVING 2 и действующем ипподроме.

Затем направимся в местный «Диснейленд», где пройдёмся по Пратер аллее, которая до середины 18 века была частью охотничьих угодий, а сейчас это главная велосипедная и беговая дорожка парка.

Ландштрассе: дом и музей Хундертвассера

В третьем районе в центре внимания будет красочный дом Хундертвассера, на крыше которого замечательно устроились самые настоящие деревья. Я расскажу о нетривиальном проекте архитектора. Рядом с ним вы сможете посетить торговый центр со всевозможными сувенирными магазинами. И по желанию сделаете перерыв на кофе в очень красивом и необычном кафе и посетите музей «Дом искусств» с моим сопровождением.

Легендарный Рингштрассе, Венский Университет, Парк Роз и музей Фрейда

Прогулка продолжится по улице Рингштрассе, где мы познакомимся со зданием Парламента, Венской Ратушей, Университетом. По желанию можем посетить музей Зигмунда Фрейда или Музей истории искусств. А также подняться на крышу бывшего здания Гестапо и насладиться видом на центр города (предложение только для этой экскурсии!)

О Венской Опере и не только

Возле здания всемирно известной Венской Оперы будет небольшая порция слухов и легенд, приправленная моей правдивой историей о покупке стоячих билетов. После я расскажу о памятнике Марии Терезии (не путать с Матерью Терезой) на одноимённой площади и помогу разобраться, «вху из вху» на площади Героев.

Величественный дворец Бельведер, Ботанический сад и знакомство с техникой живописи самого известного австрийского художника — Густава Климта.

Организационные детали

Если вы хотите более комфортное передвижение — будет забронирован автомобиль за доплату

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду на месте при встрече

Формат прогулки

Экскурсия преимущественно пешеходная, в середине программы будет несколько коротких перемещений на трамвае или такси

Поскольку мы пройдём довольно значительное расстояние, не меньше 7 км, предложу сделать паузу в очень интересных кафе/тавернах.

Что не включено в стоимость

— питание и напитки

— проездной билет на трамвай — €2,40 за чел.

— входные билеты на выставку в музей Хундертвассера — €10-15 за чел.

— музей Фрейда — €15 за чел.

— Бельведер — €20 за чел.

— Музей истории искусств — €20