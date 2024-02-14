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он стал самым популярным Австрийским художником. Благодаря Юле я смогла посмотреть на него с такого ракурса, который неизвестен почти никому (кроме искусствоведов) и проникнуться к нему глубочайшим уважением. Очень насыщенная экскурсия для тех, кто: - любит Климта - любит Вену - город самобытных художников - любит не просто смотреть картины, но читать их как книгу - старается понять известные картины через призму личности художника Рекомендую от чистого сердца. Юля - искусствовед, умеющий рассказывать так, что хочется возвращаться в Вену художественную снова и снова.