1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис
Начало: У здания Академии
13 июня в 10:00
19 июня в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Вене: Современное искусство, музеи и выставки
Исследуйте уникальное современное искусство Вены с персональным гидом, посетив знаковые музеи и выставочные залы
Начало: В районе музея Бельведер 21
13 июня в 11:00
19 июня в 11:30
€420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna14 февраля 2024Мы посетили с друзьями авторский курс Юлии Абрамовой по творчеству Густава Климта. Интересно, полно, всесторонне, выстраивание таких глубоких связей, казалось
- EEugene12 января 2024Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
- ЕЕлена7 января 2024Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене
- ДДенис29 декабря 2023Мария, супер рассказчик, все содержательно и интересно. Если хотите изучить центр и историю Вены за 2 часа, обязательно обращайтесь к
- ННаталия8 августа 2023Это огромный арт-тур и не только по творчеству Климта. Юлия рассказывает увлекательную историю про время. обстоятельства, жизнь. После тура остается еще много информации для самостоятельных размышлений и желание вернуться и слушать историю дальше.
- ЛЛилия6 ноября 2021Отношение к Климту у меня всегда было скептическим. Слишком пафосный, растиражированный, ставший уже мемом. Но все-таки хотелось разобраться, почему именно
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Венский сецессион»
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