Венский сецессион – экскурсии в Вене

Найдено 4 экскурсии в категории «Венский сецессион» в Вене на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
395 за всё до 4 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Индивидуальная
2 часа
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис
Начало: У здания Академии
13 июня в 10:00
19 июня в 10:30
240 за всё до 4 чел.
Современное искусство в Вене
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Вене: Современное искусство, музеи и выставки
Исследуйте уникальное современное искусство Вены с персональным гидом, посетив знаковые музеи и выставочные залы
Начало: В районе музея Бельведер 21
13 июня в 11:00
19 июня в 11:30
420 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    14 февраля 2024
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Мы посетили с друзьями авторский курс Юлии Абрамовой по творчеству Густава Климта. Интересно, полно, всесторонне, выстраивание таких глубоких связей, казалось
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    бы далеких и никак не связанных с Климтом, но на самом деле ведущих к нему и создающих предпосылки для развития его творчества. Полное эстетическое удовольствие и удовлетворение от профессионализма Юлии как человека который на несколько часов позволил нам прочувствовать жизнь, желания, стремления людей живших и творивших ранее.

  • E
    Eugene
    12 января 2024
    По Вене с ветерком
    Замечательная экскурсия! Мария отличный гид, прекрасно знает и любит Вену и заряжает своим энтузиазмом. Спасибо.
  • Е
    Елена
    7 января 2024
    По Вене с ветерком
    Отличный гид Мария, очень интересно рассказывала, учитывая небольшое время экскурсии. Чувствуется что знает и любит свое дело. Все прошло четко, интересно, с удовольствием продолжим, когда будем в следующий раз в Вене
  • Д
    Денис
    29 декабря 2023
    По Вене с ветерком
    Мария, супер рассказчик, все содержательно и интересно. Если хотите изучить центр и историю Вены за 2 часа, обязательно обращайтесь к
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    Марии. Емко, интересно и индивидуально. Нам все очень понравилось, были с детьми 6 и 2 года, они иногда конечно же нас отвлекали, но Мария также находила чем и их удивить 😊. Также спасибо за индивидуальные рекомендации по Вене, многое по советам Марии успели посетить

  • Н
    Наталия
    8 августа 2023
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Это огромный арт-тур и не только по творчеству Климта. Юлия рассказывает увлекательную историю про время. обстоятельства, жизнь. После тура остается еще много информации для самостоятельных размышлений и желание вернуться и слушать историю дальше.
  • Л
    Лилия
    6 ноября 2021
    Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
    Отношение к Климту у меня всегда было скептическим. Слишком пафосный, растиражированный, ставший уже мемом. Но все-таки хотелось разобраться, почему именно
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    он стал самым популярным Австрийским художником. Благодаря Юле я смогла посмотреть на него с такого ракурса, который неизвестен почти никому (кроме искусствоведов) и проникнуться к нему глубочайшим уважением. Очень насыщенная экскурсия для тех, кто: - любит Климта - любит Вену - город самобытных художников - любит не просто смотреть картины, но читать их как книгу - старается понять известные картины через призму личности художника Рекомендую от чистого сердца. Юля - искусствовед, умеющий рассказывать так, что хочется возвращаться в Вену художественную снова и снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Венский сецессион»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Вене с ветерком
  2. Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
  3. Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
  4. Современное искусство в Вене
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Венский сецессион" можно забронировать 4 экскурсии от 240 до 420. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Венский сецессион», 18 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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