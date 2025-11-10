Посетите самое значимое священное сооружение эпохи барокко — церковь Карлскирхе.
Исследуйте образец исторической архитектуры и одно из величайших монументальных религиозных пространств в мире. Полюбуйтесь красочной фреской купола, колоссальными мраморными пилястрами.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание билета
Что вас ждет Посетите самое значимое священное сооружение эпохи барокко. Церковь Карлскирхе, построенная по заказу императора Карла VI, является настоящим шедевром барокко. Исследуйте образец исторической архитектуры и одно из величайших монументальных религиозных пространств в мире. Полюбуйтесь красочной фреской купола, колоссальными мраморными пилястрами и чувством восхождения по всей церкви, достигающим кульминации у внушительного главного алтаря. Посетите ранее недоступные места, откройте для себя драгоценные предметы в сокровищнице, рассмотрите орган вблизи и насладитесь уникальным панорамным видом на крыши города с прекрасной террасы. Важная информация:
Музей работает с 11:00 до 19:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение церкви Карлскирхе, включая панорамную террасу, сокровищницу, органный хор и модель церкви
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
59XC+CMX Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 19:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
