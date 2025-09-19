Прогуляйтесь по Атлантическому региону в Haus des Meeres с этим входным билетом.
Прогуляйтесь по зоопарку, который изначально был зенитной башней времен Второй мировой войны, а теперь является домом для более чем 10 000 животных, благодаря почти семи десятилетиям самоотверженной научной работы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание билетаИстория и уникальность объекта Haus des Meeres занимает зенитную башню времён Второй мировой войны, которая превратилась в современный зоопарк и аквариум. За почти семьдесят лет научной работы здесь собрана коллекция из более чем 10 000 животных на 11 этажах здания. Разнообразие живых экспонатов Полюбуйтесь аквариумными обитателями — акулами, скатами, пресноводными и морскими рыбами, а также сухопутными черепахами и ящерицами, включая самых ядовитых представителей. Не пропустите удивительных змей, ярких птиц, игривых обезьян и очаровательных летучих лисиц. Неповторимый опыт и атмосфера Погрузитесь в мир природы и истории одновременно, ощутив уникальную атмосферу этого образовательного зоопарка в центре Вены, где научная работа сочетается с увлекательным отдыхом и познанием.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет, дающий право посетить весь зоопарк
- Терраса на крыше
- Кормление животных
Что не входит в цену
- Еда в ресторане
- Кормление лемура
Место начала и завершения?
Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien, Österreich
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
19 сен 2025
Рекомендую это место семьям, нам очень понравилось! А изюминка — вид с верхней террасы — просто потрясающий!
Д
Даниил
9 апр 2025
Много интересных животных, не многолюдно, всё понятно и удобно — обозначены маршруты и указатели. Большие аквариумы и красивая панорамная площадка на верхних этажах.
М
Михаил
6 ноя 2024
Это было идеально: вид, животные — всё понравилось, с удовольствием вернусь ещё
