Описание билета История и уникальность объекта Haus des Meeres занимает зенитную башню времён Второй мировой войны, которая превратилась в современный зоопарк и аквариум. За почти семьдесят лет научной работы здесь собрана коллекция из более чем 10 000 животных на 11 этажах здания. Разнообразие живых экспонатов Полюбуйтесь аквариумными обитателями — акулами, скатами, пресноводными и морскими рыбами, а также сухопутными черепахами и ящерицами, включая самых ядовитых представителей. Не пропустите удивительных змей, ярких птиц, игривых обезьян и очаровательных летучих лисиц. Неповторимый опыт и атмосфера Погрузитесь в мир природы и истории одновременно, ощутив уникальную атмосферу этого образовательного зоопарка в центре Вены, где научная работа сочетается с увлекательным отдыхом и познанием.

Ответы на вопросы Что включено Входной билет, дающий право посетить весь зоопарк

Терраса на крыше

Кормление животных Что не входит в цену Еда в ресторане

Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien, Österreich