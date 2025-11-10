Пройдите без очереди в Музей Зигмунда Фрейда и посетите Berggasse 19, самый известный адрес Вены.
Описание билета

Что вас ждет

Пройдите без очереди в Музей Зигмунда Фрейда и посетите Berggasse 19, самый известный адрес Вены. Посмотрите все личные комнаты, где Зигмунд Фрейд работал и жил в течение полувека и изменил наше мнение, разработав новаторскую науку психоанализа. Используйте тот же вход, который использовали Фрейд и его пациенты, чтобы войти в дом, пройдите по историческим ступеням, чтобы попасть в мезонин, где жила семья Фрейда. Полюбуйтесь сохранившимися пространственными структурами, которые раскрывают подлинный опыт места рождения психоанализа, а различные экспонаты подчеркивают профессиональные положения и биографические аспекты профессиональной и семейной жизни Фрейда. Полюбуйтесь специальными печатными изданиями, редкими первыми изданиями, оттисками и презентационными экземплярами, которые дают представление о генезисе теоретической работы Фрейда. Пройдитесь по смежным жилым и практическим комнатам Анны Фрейд, которые посвящены ее работе по объединению психоанализа и педагогики. Личные комнаты семьи Фрейд показывают жизнь Фрейда как отца семейства и его карьерный путь как молодого врача и невролога. Поднимитесь по недавно построенной лестнице, соединяющей все этажи музея, и вы увидите информацию, рассказывающую об истории дома и его жильцов, а также период после изгнания Фрейда, время, чреватое нацистским насилием, когда «евреи были собраны» на Берггассе 19. Исследуйте отдельный раздел галереи фойе, посвященный бегству Фрейда в изгнание в Лондон со своей ближайшей семьей, его брату Александру и судьбе его сестер Розы, Мари, Полины и Адольфины, и их убийству в нацистских лагерях смерти. Зайдите в бывший кабинет Фрейда и осмотрите постоянную экспозицию «Скрытые мысли визуальной природы» — презентацию избранных работ из коллекции концептуального искусства Музея Зигмунда Фрейда, включая работы Джона Балдессари, Йозефа Кошута, Сьюзан Хиллер, Франца Веста, Хаима Штайнбаха и других. Завершите свой визит в магазине и кафе музея. Ознакомьтесь с выбором книг и подарков, выпейте настоящий венский кофе или попробуйте уникальное пиво Sigmund Freud Original, сваренное в Вене.

Важная информация:

Запрещено
• Фотосъемка со вспышкой

Важно знать
• Часы работы могут быть изменены
Место начала и завершения?
Berggasse, 19, Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Запрещено
- Фотосъемка со вспышкой
- Важно знать
- Часы работы могут быть изменены
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
