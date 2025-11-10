Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пройдите без очереди в Музей Зигмунда Фрейда и посетите Berggasse 19, самый известный адрес Вены.



Описание билета Что вас ждет Пройдите без очереди в Музей Зигмунда Фрейда и посетите Berggasse 19, самый известный адрес Вены. Посмотрите все личные комнаты, где Зигмунд Фрейд работал и жил в течение полувека и изменил наше мнение, разработав новаторскую науку психоанализа. Используйте тот же вход, который использовали Фрейд и его пациенты, чтобы войти в дом, пройдите по историческим ступеням, чтобы попасть в мезонин, где жила семья Фрейда. Полюбуйтесь сохранившимися пространственными структурами, которые раскрывают подлинный опыт места рождения психоанализа, а различные экспонаты подчеркивают профессиональные положения и биографические аспекты профессиональной и семейной жизни Фрейда. Полюбуйтесь специальными печатными изданиями, редкими первыми изданиями, оттисками и презентационными экземплярами, которые дают представление о генезисе теоретической работы Фрейда. Пройдитесь по смежным жилым и практическим комнатам Анны Фрейд, которые посвящены ее работе по объединению психоанализа и педагогики. Личные комнаты семьи Фрейд показывают жизнь Фрейда как отца семейства и его карьерный путь как молодого врача и невролога. Поднимитесь по недавно построенной лестнице, соединяющей все этажи музея, и вы увидите информацию, рассказывающую об истории дома и его жильцов, а также период после изгнания Фрейда, время, чреватое нацистским насилием, когда «евреи были собраны» на Берггассе 19. Исследуйте отдельный раздел галереи фойе, посвященный бегству Фрейда в изгнание в Лондон со своей ближайшей семьей, его брату Александру и судьбе его сестер Розы, Мари, Полины и Адольфины, и их убийству в нацистских лагерях смерти. Зайдите в бывший кабинет Фрейда и осмотрите постоянную экспозицию «Скрытые мысли визуальной природы» — презентацию избранных работ из коллекции концептуального искусства Музея Зигмунда Фрейда, включая работы Джона Балдессари, Йозефа Кошута, Сьюзан Хиллер, Франца Веста, Хаима Штайнбаха и других. Завершите свой визит в магазине и кафе музея. Ознакомьтесь с выбором книг и подарков, выпейте настоящий венский кофе или попробуйте уникальное пиво Sigmund Freud Original, сваренное в Вене. Важная информация: Запрещено • Фотосъемка со вспышкой Важно знать • Часы работы могут быть изменены

Что включено Входной билет, дающий право посетить весь зоопарк

Терраса на крыше

Кормление животных

Терраса на крыше

Кормление животных Что не входит в цену Еда в ресторане

Место начала и завершения? Berggasse, 19, Вена, Австрия Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет Важная информация Запрещено

Фотосъемка со вспышкой

Важно знать

Часы работы могут быть изменены Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.