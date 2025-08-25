Посетите самые значимые исторические места Вены по одному билету. Исследуйте экспозиции Венского дома-музея и полюбуйтесь красотой собора Святого Стефана. Завершите прогулку экскурсией с гидом по загадочным катакомбам под собором.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание билетаПогружение в историю Вены Начните своё путешествие с посещения Венского дома-музея, где вы обменяете ваучер на билет и познакомитесь с уникальными экспонатами и произведениями известных художников. Величие собора Святого Стефана Дальше отправляйтесь в знаменитый собор Святого Стефана — архитектурное чудо и символ Вены. Восхититесь его величественными размерами и богатой историей. Тайны подземелий Закончите экскурсию прогулкой по катакомбам под собором, где гид расскажет увлекательные истории и легенды, погружая вас в мистическую атмосферу прошлого. Важная информация:
- Ваш тур начинается в Венском доме-музее.
- Билеты в музей и собор Святого Стефана можно приобрести в кассе музея; после получения они действительны в течение года.
- Время начала экскурсий по катакомбам следующее: с понедельника по субботу: 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00 и 16:30; по воскресеньям и в праздничные дни: 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00 и 16:30.
- Экскурсия по катакомбам начинается внутри собора с левой задней стороны.
- Перед посещением обязательно уточните часы работы собора, поскольку они могут быть изменены по литургическим причинам.
- 24 и 31 декабря Dom Museum Wien закрывается в 14:00. В эти дни мы просим вас забрать билет в музее до 13:30.
Ежедневно, с 10:00 - 18:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святого Стефана
- Dom Museum Wien
Что включено
- Вход и аудиогид на английском языке для собора Святого Стефана
- Вход в Венский дом-музей
- 30-минутная экскурсия на английском языке по катакомбам
- Доступ в Южную и Северную башни
Место начала и завершения?
Площадь Штефансплац, 6, 1010 Вена, Австрия
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, с 10:00 - 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Ваш тур начинается в Венском доме-музее
- Билеты в музей и собор Святого Стефана можно приобрести в кассе музея после получения они действительны в течение года
- Время начала экскурсий по катакомбам следующее: с понедельника по субботу: 10:00, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00 и 16:30 по воскресеньям и в праздничные дни: 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00 и 16:30
- Экскурсия по катакомбам начинается внутри собора с левой задней стороны
- Перед посещением обязательно уточните часы работы собора, поскольку они могут быть изменены по литургическим причинам
- 24 и 31 декабря Dom Museum Wien закрывается в 14:00. В эти дни мы просим вас забрать билет в музее до 13:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
25 авг 2025
Катакомбы, хоть и очень мрачные, но история и повествование впечатляют настолько, что Эдгар Аллан По сам бы позавидовал. Мне очень понравилась винтовая лестница, ведущая к башне. Это был по-настоящему увлекательный день в Вене.
К
Кристина
8 окт 2024
Красивый собор, музей тоже впечатлил. Наш гид по катакомбам объяснял всё очень хорошо. Нам всё очень понравилось.
А
Андрей
8 июл 2024
Единый билет включал посещение собора, южной и северной башен и катакомб с экскурсиями в течение дня. Домский музей — просто фантастика, очень интересный и выгодный вариант. Рекомендую всем.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Билеты
Входной билет в Haus des Meeres: уникальный зоопарк и аквариум
Начало: Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien, Österreich
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
€22.90 за билет
Билеты
Билет в музей Зигмунда Фрейда
Начало: Berggasse, 19, Вена, Австрия
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€15 за билет
Билеты
Входной билет в Карлскирхе с панорамной террасой
Начало: 59XC+CMX Вена, Австрия
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 19:00.
11 ноя в 14:00
12 ноя в 11:00
€9.50 за билет