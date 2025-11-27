Погрузитесь в закулисье Венской оперы — одного из главных символов музыкальной Вены.
Пройдитесь по парадной лестнице, загляните в императорскую чайную комнату и почувствуйте атмосферу эпохи, когда искусство было делом государственной важности.
Вы
Пройдитесь по парадной лестнице, загляните в императорскую чайную комнату и почувствуйте атмосферу эпохи, когда искусство было делом государственной важности.
Вы
Описание экскурсии
Эта экскурсия — возможность заглянуть за кулисы одного из главных символов Вены — Государственной оперы. Вместе с гидом вы пройдёте по парадной лестнице, осмотрите императорские интерьеры, включая чайную комнату, и узнаете, как театр стал воплощением венского духа и музыкальной традиции. Вена по праву считается мировой столицей классической музыки, и Опера занимает в этой истории особое место: здесь проходят знаменитые премьеры, звучат голоса легенд, проходят балы и вечера, где публика остаётся верна настоящему искусству. Вы услышите истории о первых архитекторах здания, о коренных венцах, которые до сих пор относятся к театру как к своему достоянию, и о том, как Опера стала символом целой Империи. Экскурсия завершится в зрительном зале, где можно будет сесть в кресло и представить себя частью этого музыкального мира. Во время экскурсии вы:
Пройдёте по парадной лестнице и коридорам с имперским интерьером • Увидите императорскую чайную комнату • Услышите истории о премьерах, дирижёрах и публике • Погрузитесь в атмосферу венских балов • Почувствуете настоящий дух музыкальной Вены.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertinaplatz 1, Wien 1010, у эскалатора
Завершение: Oper Wien
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Познакомьтесь с величием Венской оперы, загляните за кулисы и узнайте историю этого легендарного театра. Ощутите атмосферу культурного центра Вены
Начало: Возле Венской оперы
12 дек в 14:00
13 дек в 12:00
€90 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки
Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Начало: На площади Morzinplatz 1
7 дек в 11:00
€100 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в здании Венской государственной оперы
Погрузитесь в мир Венской оперы, узнав о её истории и архитектуре. Откройте для себя императорские покои и секреты сцены
Завтра в 14:30
29 ноя в 14:30
€166 за всё до 8 чел.