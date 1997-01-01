6 отзывов оставили туристы

Зальцбург — город 🏙️, в котором родился один из самых талантливейших музыкантов человечества — Вольфганг Амадей Моцарт. И, наверное, только этого было бы достаточно, чтобы Зальцбург являлся одним из самых популярных в мире туристических центров. Дом-музей гениального австрийского композитора, площадь Моцарта и памятник музыканту — неотъемлемая часть каждой экскурсии 🧭. Однако не только творчество великого Моцарта ежегодно привлекает в этот город миллионы людей со всего земного шара. Здесь, действительно, есть на что посмотреть!

Наш тур по исторической части города начнется с дворцово-паркового ансамбля Мирабель, с его театром под открытым небом, окруженным живой изгородью и садом гномов. Далее наш маршрут пройдет по старой части города. В 1997 году весь старый центр Зальцбурга был включен ЮНЕСКО в перечень мирового культурного наследия. Вы буквально с первых шагов почувствуете его очарование: Гетрайдегассе – старейшая торговая улица, украшенная геральдическими вывесками; Резиденцплатц, c расположенным на ней самым большим за пределами Италии фонтаном в стиле барокко; Кафедральный собор; Собор Св. Петра, существовавший еще до основания города; Францисканская церковь ⛪, сочетающая в себе сразу несколько архитектурных стилей.

Вашему вниманию также представится «Высотный Зальцбург», куда за считанные секунды Вас поднимет фуникулёр. „Высотный Зальцбург“ является одной из самых больших сохранившихся крепостей Европы, со стен которой Вам откроется захватывающий дух вид на город, окружённый восточными Альпами. Выше Вас будут только облака! Кстати, уже сама по себе дорога в Зальцбург оставит приятные воспоминания, поскольку лежит среди живописнейших пейзажей альпийских озёр.