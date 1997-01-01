6 отзывов оставили туристы

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Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут

4.7
6 отзывов
AVS V.
AVS V. – Гид из Вены
Зальцбург – один из крупнейших туристических центров Австрии, родина самого талантливого музыканта всех времен, Моцарта.

Один только этот факт привлекает сюда всех ценителей музыки.

Но славится Зальцбург не только домом-музеем гениального музыканта.

Здесь есть на что посмотреть! Театры под открытым небом, фонтаны в стиле барокко, древние соборы и церкви – здесь действительно есть на что посмотреть!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €109 за человека

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Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Зальцбург — город 🏙️, в котором родился один из самых талантливейших музыкантов человечества — Вольфганг Амадей Моцарт. И, наверное, только этого было бы достаточно, чтобы Зальцбург являлся одним из самых популярных в мире туристических центров. Дом-музей гениального австрийского композитора, площадь Моцарта и памятник музыканту — неотъемлемая часть каждой экскурсии 🧭. Однако не только творчество великого Моцарта ежегодно привлекает в этот город миллионы людей со всего земного шара. Здесь, действительно, есть на что посмотреть!
Наш тур по исторической части города начнется с дворцово-паркового ансамбля Мирабель, с его театром под открытым небом, окруженным живой изгородью и садом гномов. Далее наш маршрут пройдет по старой части города. В 1997 году весь старый центр Зальцбурга был включен ЮНЕСКО в перечень мирового культурного наследия. Вы буквально с первых шагов почувствуете его очарование: Гетрайдегассе – старейшая торговая улица, украшенная геральдическими вывесками; Резиденцплатц, c расположенным на ней самым большим за пределами Италии фонтаном в стиле барокко; Кафедральный собор; Собор Св. Петра, существовавший еще до основания города; Францисканская церковь ⛪, сочетающая в себе сразу несколько архитектурных стилей.
Вашему вниманию также представится «Высотный Зальцбург», куда за считанные секунды Вас поднимет фуникулёр. „Высотный Зальцбург“ является одной из самых больших сохранившихся крепостей Европы, со стен которой Вам откроется захватывающий дух вид на город, окружённый восточными Альпами. Выше Вас будут только облака! Кстати, уже сама по себе дорога в Зальцбург оставит приятные воспоминания, поскольку лежит среди живописнейших пейзажей альпийских озёр.
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • русскоговорящий гид
  • обзорная пешеходная экскурсия по городу Зальцбург
Что не входит
  • опционально посещение внутренних апартаментов крепости «Высотный
  • Зальцбург» (примерная стоимость: 12 € с аудиогидом)
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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AVS V.
AVS V.
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6 отзывов оставили туристы

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