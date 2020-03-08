во вторник, четверг и субботу в 08:00

Что вас ожидает

Книжные лабиринты аббатства Адмонт

Первой остановкой на нашем пути станет древнее аббатство Адмонт. Приготовьтесь не только погрузиться в захватывающую историю монастыря, но и посетить крупнейшую монастырскую библиотеку в мире — невероятное переплетение роскоши стиля барокко и бесконечных стеллажей с сотнями тысяч книг в белых переплётах! А после вы сможете заглянуть в местную церковную лавку.

Сказочный Гальштат — визитная карточка Австрии

Вы побываете в самом сердце региона Зальцкаммергут — городке Гальштат затерявшемся среди высоких гор на берегу озера с лазурной водой. Это место по праву считается главным открыточным видом альпийской Австрии, но ни одна фотография не способна передать восхитительную атмосферу города и его своенравный характер. В Гальштате мы прогуляемся по променаду вдоль озера, поговорим об истории города, а после у вас будет свободное время, чтобы перекусить, побродить по улочкам и насладиться панорамами озера и высоких гор.

Гмунден на берегу альпийского озера

На обратном пути мы заедем в очаровательный курортный городок Гмунден, расположившийся на берегу Траунзее — самого глубокого озера Австрии. Здесь вы откроете еще одну грань природной красоты региона Зальцкаммергут, ощутите спокойную гармонию Альпийских гор, а вдалеке увидите белоснежный замок Орт.

Организационные детали

Входные билеты в аббатство включены в стоимость.

Как проходит экскурсия