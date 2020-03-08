во вторник, четверг и субботу в 08:00

Альпийские панорамы и сказочный Гальштат

Групповой тур по региону Зальцкаммергут - красивейшему озёрному краю Австрии

4.6
28 отзывов
Групповая
Завораживающие альпийские вершины, зеркальные озера и самобытные города, затерявшиеся среди скал, — всё это Зальцкаммергут! Вы проедете по одному из самых живописных маршрутов Европы: пройдете по роскошным залам библиотеки аббатства Адмонт, восхититесь пейзажами и колоритом знаменитого Гальштата и очаруетесь курортным городком Гмунден.

Именно в этих местах вам откроется тонкая душа, богатая история и природная красота озерного региона Австрии.
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
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Что вас ожидает

Книжные лабиринты аббатства Адмонт

Первой остановкой на нашем пути станет древнее аббатство Адмонт. Приготовьтесь не только погрузиться в захватывающую историю монастыря, но и посетить крупнейшую монастырскую библиотеку в мире — невероятное переплетение роскоши стиля барокко и бесконечных стеллажей с сотнями тысяч книг в белых переплётах! А после вы сможете заглянуть в местную церковную лавку.

Сказочный Гальштат — визитная карточка Австрии

Вы побываете в самом сердце региона Зальцкаммергут — городке Гальштат затерявшемся среди высоких гор на берегу озера с лазурной водой. Это место по праву считается главным открыточным видом альпийской Австрии, но ни одна фотография не способна передать восхитительную атмосферу города и его своенравный характер. В Гальштате мы прогуляемся по променаду вдоль озера, поговорим об истории города, а после у вас будет свободное время, чтобы перекусить, побродить по улочкам и насладиться панорамами озера и высоких гор.

Гмунден на берегу альпийского озера

На обратном пути мы заедем в очаровательный курортный городок Гмунден, расположившийся на берегу Траунзее — самого глубокого озера Австрии. Здесь вы откроете еще одну грань природной красоты региона Зальцкаммергут, ощутите спокойную гармонию Альпийских гор, а вдалеке увидите белоснежный замок Орт.

Организационные детали

Входные билеты в аббатство включены в стоимость.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском
  • За день вам предстоит проехать 650 км на автобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Albertinaplatz
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, четверг и субботу в 08:00

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
6
3
2
1
1
1
И
8 мар 2020
Отличная экскурсия, прекрасные виды, однозначно рекомендую! Единственный минус - цена, к которой стоит добавить расходы на питание на остановках.
А
3 мар 2020
Хорошая экскурсия, но может быть несколько утомительная для людей не готовых преодолевать большие расстояния на автобусе.
Очень красивая природа! Гид Евгения давала в целом достаточное количество информации, рассказала немного про Австрию и регионы, которые проезжали по дороге.
В экскурсии заявлено « На обратном пути мы заедем в очаровательный курортный городок Гмунден», но по факту никаких остановок не было, хотя на улице было еще светло. И причина такого не соответствия (тем более заранее никто не предупреждал об изменениях в программе) не понятна и этом момент несколько подпортил впечатление.
Ирина
17 фев 2020
Это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни! Восхитительный гид Елена рассказала массу интересных подробностей об истории Австрии, говорила всю дорогу, а в автобусе мы провели много часов. Про каждый городок или деревню, которые мы проезжали, она приводила множество удивительнвх фактов о местах, композиторах и исторических особах. Места шикарные. А когда мы проезжали местности, где жили композмиоры (Штраусс, Шуберт) нам ставили их прекрасную музыку, но недолго и неутомительно, а прямо в самый раз. Также Елена посоветовала музей Путешкствие в прошлое, в центре Вены, мы его на следующий день посетили и остались в полном восторге! Спасибо!
Светлана
9 фев 2020
Волшебные места! Сказка наяву. Второй раз побывала на этой экскурсии с этим организатором. Восторг тот же!
О
1 фев 2020
Ездили в Халльштатт 25.01.2020. Перед этим прочитала кучу положительных отзывов, но видимо нам не повезло с гидом, поэтому экскурсия не оправдала своих ожиданий. 80% всего времени в дороге мы слушали произведения Моцарта. Спасибо, но я и дома могу это послушать. Сначала раздали наушники, потом у кого то они не работали, в итоге мы все почему то ходили без наушников. Тоже непонятно, за 120 евро можно же проконтролировать этот момент. Информация от нашего гида Евгении была скудной, неструктурированной, много повторений. Считаю, что именно от гида зависит многое. Если бы не прекрасные виды природы Австрии, впечатление осталось бы ужасное. Если соберётесь на экскурсию, уточняйте кто будет её проводить.
И
20 янв 2020
Все было вовремя, понятно и хорошо организовано!
Спасибо большое гиду Евгении и водителю Виталию за прекрасную организацию поездки.
Сама экскурсия понравилась очень! Красивые места и содержательный рассказ гида оставили великолепные впечатления о поездке!
Буду рекомендовать знакомым.
Спасибо!
L
19 янв 2020
Отличная экскурсия! Хороший гид лена, внимательный водитель, просто сказочные места, понравилось все!
Ю
11 янв 2020
Были на экскурсии в компании гида Елены на новогодних каникулах. Елена чудесный рассказчик и приятный собеседник. Очень правильно скорректировала время экскурсии с учетом короткого светового дня зимой, дав больше времени в Халльштатте. Спасибо за чудесный день!
Е
31 дек 2019
Нашу экскурсию вела гид Елена.
Елена очень внимательный и корректный человек и так же,обладающий глубокими знаниями по истории, культуре и традициям Австрии.
Экскурсия очень понравилась, она смогла влюбить нас в австрийские пейзажи даже при дождливой и холодной погоде, туманах и декабрьских сумерках.
Спасибо за экскурсию, много узнали, комфортно передвигались, перекусывали в колоритных австрийских ресторанчиках, а на обратном пути полный восторг от концерта Штрауса!
Спасибо за организацию!
М
24 дек 2019
Все отлично! Елена прекрасный гид. Старалась дать как можно больше информации. Всем рекомендую эту экскурсию.
Я
16 дек 2019
Мы прилетели в Австрию на 8 дней и конечно же очень хотелось увидеть максимально. Экскурсия соответствовала нашим ожиданиям, было очень зоелищно и интересно, огромное спасибо за организацию)
Е
8 дек 2019
Экскурсия - на 5! Хоть и немного утомительно из - за расстояния (в одну сторону больше 4 - х часов), но захватывающие виды в Халльштатте этого стоят! Все - как на картинке! Экскурсовод Лена очень внимательная и готовая помочь с любым вопросом
Н
8 ноя 2019
Добрый день! Все великолепно. Улучшить, на мой взгляд, можно, добавив небольшую остановку возле какой-нибудь деревушки, чтобы сделать фото. Очень красивые панорамы: деревни, горы, коровы пасутся. Но это все из окна автобуса. Очень хотелось выйти из автобуса ненадолго и посмотреть вживую.
М
30 сен 2019
Очень хорошая экскурсия, потрясающие места - Хальштад и Библиотека - фантастика. В Библиотеке хочется побольше времени - вернуться в девять или полдесятого разница небольшая, но дополнительные 30 минут в Адмонте точно пригодились бы…
Дарья отличный рассказчик, все по делу, очень профессионально (есть с чем сравнить)
А
8 сен 2019
Замечательная экскурсия! Не понимаю, откуда берутся негативные отзывы. Погода конечно подкачала, дождь, туман, но против природы не пойдешь. Экскурсовод прекрасная Дарья, очень интересно рассказывала о маршруте. Безусловно я советую эту экскурсию всем. Автобус делает необходимые остановки, мы увидели и аббатство, и Халльштатт, и маленький городок Гмунден. На каждом остановочном пункте дается достаточное время для фото, прогулок, покупок сувениров. Поверьте, вы все успеете! Перед тем как брать экскурсию, посмотрите погоду. Для вашего комфорта советую надеть удобную обувь, взять куртку, зонт, в любом случае, если что, все это можно оставить в автобусе. В общем езжайте в этот тур, не пожалеете!
Ещё 13 отзывов

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