Зальцбург – это больше, чем родина великого Моцарта.



Это жемчужина барокко! Город по праву входит в тройку лучших городов Европы и занимает почетное восьмое место среди самых популярных столиц мира, обогнав даже Вену и Париж. Вас ждет увлекательное погружение в очаровательную атмосферу Зальцбурга, где средневековая жизнь переплетается с современностью. 5 1 отзыв

Ольга Ваш гид в Зальцбурге Индивидуальная экскурсия

🇷🇺 русский 🇩🇪 немецкий Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да €170 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Экскурсия по Зальцбургу получается информативной, насыщенной, с минимальным количеством дат и имён! Кроме достопримечательностей вас ждут легенды и традиции, веселые истории, австрийская кухня. Что увидим: → Дворец и сад Мирабель; → Торгово-ремесленная улица Гетрайдегассе; → Дом рождения Моцарта; → Кафедральный собор; → Старая кофейня города; → Самый маленький дом; → Крепость Хоэнзальцбург и др.

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты Посещение музеев

Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.