Зальцбург – это больше, чем родина великого Моцарта.
Это жемчужина барокко! Город по праву входит в тройку лучших городов Европы и занимает почетное восьмое место среди самых популярных столиц мира, обогнав даже Вену и Париж. Вас ждет увлекательное погружение в очаровательную атмосферу Зальцбурга, где средневековая жизнь переплетается с современностью.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииЭкскурсия по Зальцбургу получается информативной, насыщенной, с минимальным количеством дат и имён! Кроме достопримечательностей вас ждут легенды и традиции, веселые истории, австрийская кухня. Что увидим: → Дворец и сад Мирабель; → Торгово-ремесленная улица Гетрайдегассе; → Дом рождения Моцарта; → Кафедральный собор; → Старая кофейня города; → Самый маленький дом; → Крепость Хоэнзальцбург и др.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Посещение музеев
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
28 мая 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Узнали много фактов о городе и его истории. Большое спасибо, это были увлекательные 3 часа!
